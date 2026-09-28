गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजउज्जैन की शाही मस्जिद किसने बनवाई थी, आखिर क्या है इसका इतिहास?

उज्जैन की शाही मस्जिद किसने बनवाई थी, आखिर क्या है इसका इतिहास?

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण को लेकर ऐतिहासिक शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है. विवाद के बीच सिंधिया रियासत के दस्तावेजों व 1985 के गजट का हवाला देते हुए मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Sep 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इंदौर हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी, समाज में भी मतभेद।

उज्जैन के अब्दालपुरा इलाके में स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद का एक हिस्सा हटाए जाने को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है. सड़क चौड़ीकरण की जद में आने के कारण प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आज यानि सोमवार को वहां पथराव और आंसू गैस छोड़े जाने जैसी स्थितियां बनीं. इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज के भीतर भी दो अलग-अलग राय सामने आ रही हैं, जहां एक पक्ष सहयोग की बात कह रहा है, वहीं दूसरा पक्ष विरोध पर अड़ा है. इस बीच, मस्जिद को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया भी जारी है. आइए जानते हैं कि उज्जैन की शाही मस्जिद का इतिहास क्या है और इसे किसने बनवाया था. 

14वीं शताब्दी से जुड़ा है मस्जिद का निर्माण और इतिहास

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
कैसे पता लगता है सर्दियों में गिरेगी मावठ या पड़ेगा जाड़ा? जानें साइंस
कैसे पता लगता है सर्दियों में गिरेगी मावठ या पड़ेगा जाड़ा? जानें साइंस
जनरल नॉलेज
फांसी देने के कितने मिनट के भीतर चली जाती है जान, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
फांसी देने के कितने मिनट के भीतर चली जाती है जान, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
जनरल नॉलेज
कजाकिस्तान से ही क्यों लॉन्च करता है रूस अपने रॉकेट, जानें क्या है वजह?
कजाकिस्तान से ही क्यों लॉन्च करता है रूस अपने रॉकेट, जानें क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
आम जनता पर हाथ उठाए मंत्री तो कितनी मिलती है सजा? जानें नियम
आम जनता पर हाथ उठाए मंत्री तो कितनी मिलती है सजा? जानें नियम

विवाद और विरोध के बीच इस ऐतिहासिक इमारत के निर्माण और इसके अतीत से जुड़े कई तथ्य चर्चा में बने हैं. स्थानीय मुस्लिम समुदाय और मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह ढांचा करीब 630 साल पुराना है. ऐतिहासिक अभिलेखों और उपलब्ध विवरणों के अनुसार, इसका निर्माण सन 1390 से 1404 ईस्वी के आसपास हुआ था. यह दौर मध्य भारत में मालवा सल्तनत की स्थापना और उसके विस्तार का काल माना जाता है. ऐसे में यह इमारत उज्जैन शहर की पुरानी स्थापत्य कला और मध्यकालीन दौर की सल्तनत कालीन वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है.

किसने बनवाई थी उज्जैन की शाही मस्जिद?

इतिहासकारों और उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार, उज्जैन की शाही मस्जिद का निर्माण मालवा के पहले स्वतंत्र शासक दिलावर खान गोरी के शासनकाल में हुआ था. दिलावर खान ने 14वीं शताब्दी के अंत में मालवा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था और अपनी राजधानी धार के साथ-साथ उज्जैन में भी कई सार्वजनिक व धार्मिक इमारतों की नींव रखी थी. स्थानीय परंपराओं और समिति के रिकॉर्ड में भी दिलावर खान को ही इस प्राचीन संरचना का संस्थापक माना जाता है. कंठाल के व्यस्त व्यापारिक मार्ग पर स्थित यह मस्जिद सदियों से इलाके की प्रमुख पहचान बनी रही है.

यह भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे दें तो क्या होगा, उनकी गैर-मौजूदगी में कौन देखेगा काम?


उज्जैन की शाही मस्जिद किसने बनवाई थी, आखिर क्या है इसका इतिहास?

ग्वालियर रियासत और सरकारी गजट में भी दर्ज है प्रमाण

मस्जिद की प्राचीनता को साबित करने के लिए इसके पक्षकार विभिन्न ऐतिहासिक शासकीय दस्तावेजों का हवाला देते रहे हैं. इनमें से एक मुख्य दस्तावेज वर्ष 1925 का है, जो सिंधिया रियासत के तहत ग्वालियर राज्य के टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया था. उस पत्र में तत्कालीन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान मस्जिद के शेष हिस्से को सुरक्षित रखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था. इसके अलावा, आजादी के बाद वर्ष 1985 में जारी मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन में भी इस मस्जिद के स्थान, अस्तित्व और इसके कुल क्षेत्रफल का ब्योरा दर्ज है.

शाही मस्जिद को लेकर क्यों हो रहा बवाल?

मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर उज्जैन में कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग पर सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा है. इसी रास्ते में आने वाली ऐतिहासिक शाही मस्जिद के ढांचे को प्रभावित होने से बचाने या हटाने की कार्रवाई के दौरान अब्दालपुरा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. बीते दो दिनों से स्थानीय लोग और समुदाय के सदस्य भारी संख्या में मस्जिद परिसर के बाहर एकत्र हैं. जब रविवार रात प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल, जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के साथ मौके पर पहुंची, तो लोगों ने जमकर नारेबाजी की. आज भी इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद माहौल को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े.


उज्जैन की शाही मस्जिद किसने बनवाई थी, आखिर क्या है इसका इतिहास?

इंदौर हाईकोर्ट में पहुंची मस्जिद की कानूनी लड़ाई 

प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध के बीच यह पूरा मामला अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है. सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे ढांचे को पूरी तरह टूटने से बचाने के लिए मुस्लिम समाज के एक धड़े ने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया, जहां इस पर आज सोमवार को कानूनी सुनवाई होनी है. दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम ने समुदाय के भीतर भी विभाजन की रेखा खींच दी है. जहां एक पक्ष अदालत के फैसले और सुरक्षा का हवाला देकर मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष शहर के विकास और चौड़ीकरण के काम को देखते हुए खुद ही ढांचे के संबंधित भाग को हटाने के पक्ष में दिखाई दे रहा है. 

यह भी पढ़ें: कजाकिस्तान से ही क्यों लॉन्च करता है रूस अपने रॉकेट, जानें क्या है वजह?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
UJJAIN Ujjain Shahi Masjid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कैसे पता लगता है सर्दियों में गिरेगी मावठ या पड़ेगा जाड़ा? जानें साइंस
कैसे पता लगता है सर्दियों में गिरेगी मावठ या पड़ेगा जाड़ा? जानें साइंस
जनरल नॉलेज
फांसी देने के कितने मिनट के भीतर चली जाती है जान, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
फांसी देने के कितने मिनट के भीतर चली जाती है जान, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
जनरल नॉलेज
कजाकिस्तान से ही क्यों लॉन्च करता है रूस अपने रॉकेट, जानें क्या है वजह?
कजाकिस्तान से ही क्यों लॉन्च करता है रूस अपने रॉकेट, जानें क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
आम जनता पर हाथ उठाए मंत्री तो कितनी मिलती है सजा? जानें नियम
आम जनता पर हाथ उठाए मंत्री तो कितनी मिलती है सजा? जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने क्यों ठुकराया ईरान का सीजफायर का प्लान? डिप्लोमैट ने कर दिया खुलासा
ट्रंप ने क्यों ठुकराया ईरान का सीजफायर का प्लान? डिप्लोमैट ने कर दिया खुलासा
क्रिकेट
अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द, फिर भी कैसे सेमीफाइनल में पहुंचा भारत? जानें नियम
अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द, फिर भी कैसे सेमीफाइनल में पहुंचा भारत? जानें नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5 साल के बच्चे की मौत, पहाड़ी से गिरा पत्थर, 1100 लोगों का रेस्क्यू
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5 साल के बच्चे की मौत, पहाड़ी से गिरा पत्थर
इंडिया
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
ओटीटी
टॉम हॉलैंड की ब्लॉकबस्टर 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'
हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
ट्रेंडिंग
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget