उज्जैन की शाही मस्जिद किसने बनवाई थी, आखिर क्या है इसका इतिहास?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंदौर हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी, समाज में भी मतभेद।

उज्जैन के अब्दालपुरा इलाके में स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद का एक हिस्सा हटाए जाने को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है. सड़क चौड़ीकरण की जद में आने के कारण प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आज यानि सोमवार को वहां पथराव और आंसू गैस छोड़े जाने जैसी स्थितियां बनीं. इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज के भीतर भी दो अलग-अलग राय सामने आ रही हैं, जहां एक पक्ष सहयोग की बात कह रहा है, वहीं दूसरा पक्ष विरोध पर अड़ा है. इस बीच, मस्जिद को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया भी जारी है. आइए जानते हैं कि उज्जैन की शाही मस्जिद का इतिहास क्या है और इसे किसने बनवाया था.

14वीं शताब्दी से जुड़ा है मस्जिद का निर्माण और इतिहास

विवाद और विरोध के बीच इस ऐतिहासिक इमारत के निर्माण और इसके अतीत से जुड़े कई तथ्य चर्चा में बने हैं. स्थानीय मुस्लिम समुदाय और मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह ढांचा करीब 630 साल पुराना है. ऐतिहासिक अभिलेखों और उपलब्ध विवरणों के अनुसार, इसका निर्माण सन 1390 से 1404 ईस्वी के आसपास हुआ था. यह दौर मध्य भारत में मालवा सल्तनत की स्थापना और उसके विस्तार का काल माना जाता है. ऐसे में यह इमारत उज्जैन शहर की पुरानी स्थापत्य कला और मध्यकालीन दौर की सल्तनत कालीन वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है.

किसने बनवाई थी उज्जैन की शाही मस्जिद?

इतिहासकारों और उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार, उज्जैन की शाही मस्जिद का निर्माण मालवा के पहले स्वतंत्र शासक दिलावर खान गोरी के शासनकाल में हुआ था. दिलावर खान ने 14वीं शताब्दी के अंत में मालवा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था और अपनी राजधानी धार के साथ-साथ उज्जैन में भी कई सार्वजनिक व धार्मिक इमारतों की नींव रखी थी. स्थानीय परंपराओं और समिति के रिकॉर्ड में भी दिलावर खान को ही इस प्राचीन संरचना का संस्थापक माना जाता है. कंठाल के व्यस्त व्यापारिक मार्ग पर स्थित यह मस्जिद सदियों से इलाके की प्रमुख पहचान बनी रही है.

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ग्वालियर रियासत और सरकारी गजट में भी दर्ज है प्रमाण

मस्जिद की प्राचीनता को साबित करने के लिए इसके पक्षकार विभिन्न ऐतिहासिक शासकीय दस्तावेजों का हवाला देते रहे हैं. इनमें से एक मुख्य दस्तावेज वर्ष 1925 का है, जो सिंधिया रियासत के तहत ग्वालियर राज्य के टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया था. उस पत्र में तत्कालीन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान मस्जिद के शेष हिस्से को सुरक्षित रखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था. इसके अलावा, आजादी के बाद वर्ष 1985 में जारी मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन में भी इस मस्जिद के स्थान, अस्तित्व और इसके कुल क्षेत्रफल का ब्योरा दर्ज है.

शाही मस्जिद को लेकर क्यों हो रहा बवाल?

मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर उज्जैन में कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग पर सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा है. इसी रास्ते में आने वाली ऐतिहासिक शाही मस्जिद के ढांचे को प्रभावित होने से बचाने या हटाने की कार्रवाई के दौरान अब्दालपुरा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. बीते दो दिनों से स्थानीय लोग और समुदाय के सदस्य भारी संख्या में मस्जिद परिसर के बाहर एकत्र हैं. जब रविवार रात प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल, जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के साथ मौके पर पहुंची, तो लोगों ने जमकर नारेबाजी की. आज भी इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद माहौल को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े.





इंदौर हाईकोर्ट में पहुंची मस्जिद की कानूनी लड़ाई

प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध के बीच यह पूरा मामला अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है. सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे ढांचे को पूरी तरह टूटने से बचाने के लिए मुस्लिम समाज के एक धड़े ने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया, जहां इस पर आज सोमवार को कानूनी सुनवाई होनी है. दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम ने समुदाय के भीतर भी विभाजन की रेखा खींच दी है. जहां एक पक्ष अदालत के फैसले और सुरक्षा का हवाला देकर मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष शहर के विकास और चौड़ीकरण के काम को देखते हुए खुद ही ढांचे के संबंधित भाग को हटाने के पक्ष में दिखाई दे रहा है.

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