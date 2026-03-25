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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUCC In Gujarat: गुजरात में पहले से दो शादी कर चुके लोगों का क्या होगा, क्या उन्हें देना होगा जुर्माना?

UCC In Gujarat: गुजरात में पहले से दो शादी कर चुके लोगों का क्या होगा, क्या उन्हें देना होगा जुर्माना?

UCC In Gujarat: गुजरात में यूसीसी पास होने से अब दूसरी शादी और संपत्ति के पुराने नियम बदल गए हैं. नई शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, वहीं बेटियों को विरासत में बराबर का हक दिया गया है.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Mar 2026 12:30 PM (IST)
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UCC In Gujarat: गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) के आने से शादी और संपत्ति के पुराने नियम अब इतिहास बनने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने विधानसभा में बहुमत के साथ इस बिल को पास कराकर साफ कर दिया है कि अब राज्य में मजहब नहीं, बल्कि कानून सर्वोपरि होगा. इस बदलाव ने उन लोगों के मन में खलबली मचा दी है जो एक से अधिक शादियां कर चुके हैं या भविष्य में इसकी योजना बना रहे थे.

गुजरात बना यूसीसी लगाने वाला तीसरा राज्य

उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का वह तीसरा राज्य बन गया है जिसने अपने यहां समान नागरिक संहिता विधेयक को कानूनी जामा पहना दिया है. मंगलवार की रात विधानसभा में इस पर लंबी चर्चा हुई, हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया. इसके बावजूद बिल बहुमत से पास हो गया. अब गुजरात में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए धर्म आधारित कानूनों की जगह एक साझा नियम लागू होगा. गोवा में भी पुर्तगाली शासन के समय से ही यूसीसी कानून लागू है, इसलिए गुजरात ऐसा करने वाला तीसरा राज्य है. 

जिन्होंने पहले से कीं दो शादियां क्या वो अब होंगी अवैध?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या पहले से की गई दो शादियों पर कोई जुर्माना लगेगा? कानूनी जानकारों के अनुसार, यह कानून भविष्य की शादियों के लिए कड़े प्रावधान लाता है. यानी अब से कोई भी व्यक्ति जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकेगा, लेकिन जो लोग कानून बनने से पहले अपने 'पर्सनल लॉ' के तहत शादी कर चुके हैं, उनकी शादियां अवैध नहीं मानी जाएंगी. हालांकि जुर्माना उन लोगों को भरना पड़ सकता है जो अब अपनी शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन तय समय सीमा के भीतर नहीं कराएंगे. न कि उनको जुर्माना देना होगा, जिन्होंने पहले से दो शादियां कर रखी हैं.

यह भी पढ़ें: UCC In Gujarat: अब तक किन राज्यों में लागू हो चुका यूसीसी कानून, जानें कहां के नियम सबसे सख्त?

किसे मिलेगी इस कानून से छूट

गुजरात यूसीसी 2026 पूरे राज्य में और राज्य के बाहर रहने वाले गुजरातियों पर लागू होगा. हालांकि, सरकार ने अनुसूचित जनजातियों (ST) के हितों और उनकी विशिष्ट संस्कृति का ख्याल रखते हुए उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा है. संविधान के तहत जिन समुदायों के पारंपरिक अधिकार सुरक्षित हैं, उन पर यह समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जाएगी. यह सुनिश्चित करता है कि कानून एकरूपता लाने के साथ-साथ विविधता का भी सम्मान करे.

बहु-विवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का अंत

गुजरात का यह नया कानून बहु-विवाह (एक से अधिक शादी) को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है. इसके साथ ही हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं को भी राज्य में अब कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी. यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी जुर्माना और जेल की सजा दोनों भुगतनी पड़ सकती है. विवाह का पंजीकरण अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि समाज में कानूनी पारदर्शिता बनी रहे और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके.

यह भी पढ़ें: न मिडिल में है और न ईस्ट में, फिर पर्शियन गल्फ को क्यों कहा जाता है मिडिल ईस्ट?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 12:30 PM (IST)
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Ucc In Gujarat Live In Relationship Registration Gujarat UCC Bill Punishment For Polygamy UCC
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