UCC In Gujarat: गुजरात में पहले से दो शादी कर चुके लोगों का क्या होगा, क्या उन्हें देना होगा जुर्माना?
UCC In Gujarat: गुजरात में यूसीसी पास होने से अब दूसरी शादी और संपत्ति के पुराने नियम बदल गए हैं. नई शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, वहीं बेटियों को विरासत में बराबर का हक दिया गया है.
UCC In Gujarat: गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) के आने से शादी और संपत्ति के पुराने नियम अब इतिहास बनने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने विधानसभा में बहुमत के साथ इस बिल को पास कराकर साफ कर दिया है कि अब राज्य में मजहब नहीं, बल्कि कानून सर्वोपरि होगा. इस बदलाव ने उन लोगों के मन में खलबली मचा दी है जो एक से अधिक शादियां कर चुके हैं या भविष्य में इसकी योजना बना रहे थे.
गुजरात बना यूसीसी लगाने वाला तीसरा राज्य
उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का वह तीसरा राज्य बन गया है जिसने अपने यहां समान नागरिक संहिता विधेयक को कानूनी जामा पहना दिया है. मंगलवार की रात विधानसभा में इस पर लंबी चर्चा हुई, हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया. इसके बावजूद बिल बहुमत से पास हो गया. अब गुजरात में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए धर्म आधारित कानूनों की जगह एक साझा नियम लागू होगा. गोवा में भी पुर्तगाली शासन के समय से ही यूसीसी कानून लागू है, इसलिए गुजरात ऐसा करने वाला तीसरा राज्य है.
जिन्होंने पहले से कीं दो शादियां क्या वो अब होंगी अवैध?
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या पहले से की गई दो शादियों पर कोई जुर्माना लगेगा? कानूनी जानकारों के अनुसार, यह कानून भविष्य की शादियों के लिए कड़े प्रावधान लाता है. यानी अब से कोई भी व्यक्ति जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकेगा, लेकिन जो लोग कानून बनने से पहले अपने 'पर्सनल लॉ' के तहत शादी कर चुके हैं, उनकी शादियां अवैध नहीं मानी जाएंगी. हालांकि जुर्माना उन लोगों को भरना पड़ सकता है जो अब अपनी शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन तय समय सीमा के भीतर नहीं कराएंगे. न कि उनको जुर्माना देना होगा, जिन्होंने पहले से दो शादियां कर रखी हैं.
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किसे मिलेगी इस कानून से छूट
गुजरात यूसीसी 2026 पूरे राज्य में और राज्य के बाहर रहने वाले गुजरातियों पर लागू होगा. हालांकि, सरकार ने अनुसूचित जनजातियों (ST) के हितों और उनकी विशिष्ट संस्कृति का ख्याल रखते हुए उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा है. संविधान के तहत जिन समुदायों के पारंपरिक अधिकार सुरक्षित हैं, उन पर यह समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जाएगी. यह सुनिश्चित करता है कि कानून एकरूपता लाने के साथ-साथ विविधता का भी सम्मान करे.
बहु-विवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का अंत
गुजरात का यह नया कानून बहु-विवाह (एक से अधिक शादी) को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है. इसके साथ ही हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं को भी राज्य में अब कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी. यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी जुर्माना और जेल की सजा दोनों भुगतनी पड़ सकती है. विवाह का पंजीकरण अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि समाज में कानूनी पारदर्शिता बनी रहे और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके.
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Source: IOCL