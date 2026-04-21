पाइपलाइन बिछाकर होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास कर देगा UAE, इससे भारत को कितना होगा फायदा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान से बढ़ते तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य अवरुद्ध हुआ.

खाड़ी देशों ने होर्मुज को बायपास कर तेल निर्यात सुरक्षित किया.

सऊदी पेट्रोलाइन और यूएई हबशान-फुजैरा पाइपलाइन महत्वपूर्ण विकल्प हैं.

भारत को आयात लागत में बचत और सुरक्षित आपूर्ति मिली.

वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसी धमन है, जिसका बंद होना पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन रुकने जैसा है. फरवरी 2026 में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच जब यह महत्वपूर्ण चोकपॉइंट अवरुद्ध हुआ, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था थर्रा गई. लेकिन खाड़ी के देशों, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी कूटनीतिक और तकनीकी दूरदर्शिता से एक नया रास्ता निकाला है. होर्मुज को बाईपास करने वाली पाइपलाइनों का यह जाल न केवल तेल निर्यात को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि भारत जैसे ऊर्जा-आयातित देशों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा है.

होर्मुज की निर्भरता और नए विकल्प की तलाश

दुनिया का कुल तेल व्यापार का पांचवां हिस्सा, यानी रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है. यह संकरा मार्ग हमेशा से रणनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है. फरवरी 2026 के संकट के बाद अरब देशों ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है. अब वे बंदरगाहों से पाइपलाइनों का ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो होर्मुज के किसी भी अवरोध को अर्थहीन बना दे. सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देशों ने अपनी मौजूदा पाइपलाइनों को तेजी से अपग्रेड किया है और नई योजनाओं पर काम युद्धस्तर पर जारी है.

सऊदी अरब का पेट्रोलाइन मॉडल

सऊदी अरब की 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' यानी पेट्रोलाइन इस समय सबसे बड़ा और सफल उदाहरण है. 1200 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन अबकाइक के पूर्वी तेल क्षेत्रों को लाल सागर पर स्थित यंबू पोर्ट से जोड़ती है. इसकी क्षमता 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है. मार्च 2026 के दौरान जब होर्मुज बंद था, तब सऊदी अरब ने इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित किया था. पहले यह पाइपलाइन केवल 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन भेजती थी, जिसे बढ़ाकर अब 59 लाख बैरल तक कर दिया गया है. यंबू पोर्ट से यह तेल सीधे यूरोप और एशिया की ओर भेजा जा रहा है.

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यूएई का 'हबशान-फुजैरा' मास्टरस्ट्रोक

यूएई ने अपनी ADCOP (Abu Dhabi Crude Oil Pipeline) के जरिए होर्मुज को दरकिनार करने की पुख्ता व्यवस्था कर ली है. यह 360 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हबशान के तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी में स्थित फुजैरा बंदरगाह से जोड़ती है. यह पाइपलाइन 1.5 मिलियन बैरल से अधिक क्रूड प्रतिदिन की क्षमता रखती है, जो यूएई की कुल निर्यात क्षमता का लगभग 60 फीसदी हिस्सा है. इसका सीधा फायदा यह है कि तेल सीधे हिंद महासागर में पहुंचता है, जिससे ईरानी जलक्षेत्र की कोई भी बाधा तेल आपूर्ति को नहीं रोक सकती है.

भारत के लिए क्या है फायदा?

भारत अपनी जरूरत का 85 से 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से करीब आधा हिस्सा होर्मुज के रास्ते आता था. यूएई की यह पाइपलाइन भारत के लिए सबसे बड़ा वरदान है. यह सीधे हिंद महासागर में तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जिससे ईरान के किसी भी अवरोध का प्रभाव भारत पर न्यूनतम हो जाता है. फरवरी 2026 के संकट के दौरान जब होर्मुज में 150 से अधिक टैंकर फंस गए थे, तब सऊदी अरब और यूएई की इन पाइपलाइनों ने ही भारत तक तेल की निर्बाध आपूर्ति को बनाए रखने में मदद की थी.

लागत में बचत और कम जोखिम

समुद्री रास्ते से तेल लाने पर वॉर रिस्क प्रीमियम और समुद्री बीमा की लागत बहुत ज्यादा होती है, जो अंततः ईंधन की कीमतों को बढ़ा देती है. होर्मुज बाईपास पाइपलाइन के उपयोग से जहाजों को ईरान के संभावित हमलों और जोखिम वाले क्षेत्रों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती है. इससे भारत की ऊर्जा आयात लागत में सीधी बचत होती है. कम जोखिम और सुरक्षित आपूर्ति का मतलब है कि भारत पर अचानक आने वाले अंतरराष्ट्रीय संकटों का असर काफी कम हो गया है.

भारत-यूएई व्यापार की बढ़ती धमक

भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंध नई ऊंचाइयों पर हैं. वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 75 अरब डॉलर का था, जिसे 2032 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है. ऊर्जा का सुरक्षित और निरंतर प्रवाह इस व्यापार को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है. पाइपलाइन का यह विकल्प इस साझेदारी को न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य के किसी भी अनिश्चित संकट के खिलाफ सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है.

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