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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश में कितनी तरह के पहचान पत्र, किसका कहां होता है इस्तेमाल?

देश में कितनी तरह के पहचान पत्र, किसका कहां होता है इस्तेमाल?

भारत में हर पहचान पत्र की अपनी अलग कानूनी और प्रशासनिक भूमिका है. आधार और राशन कार्ड दैनिक सेवाओं के लिए उपयोगी हैं, वहीं पैन वित्तीय लेनदेन और पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 27 Sep 2026 03:55 PM (IST)
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  • वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड के अपने विशिष्ट कार्य हैं।

भारत में दैनिक जीवन के प्रशासनिक कामकाज, सरकारी योजनाओं के लाभ और वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न प्रकार के आधिकारिक पहचान पत्रों की आवश्यकता होती है. देश में मुख्य रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे प्रमुख पहचान पत्र इस्तेमाल होते हैं. कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हर पहचान पत्र की अपनी अलग उपयोगिता और विशेष कार्यक्षेत्र तय किया गया है. आइए जानिए इन पहचान पत्रों के उपयोग और महत्व के बारे में.

आधार कार्ड

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाने वाला आधार कार्ड देश में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज है. इसमें नागरिक का 12 अंकों का विशिष्ट नंबर और बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग) दर्ज होता है. इसका मुख्य उपयोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी, नया मोबाइल सिम कार्ड खरीदने, बैंक में नया बचत खाता खुलवाने और देश भर में पहचान व पते के मुख्य प्रमाण के तौर पर किया जाता है.

पैन कार्ड

आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड वित्तीय पहचान का सबसे महत्वपूर्ण साधन है. 10 अंकों के अल्फा-न्यूमेरिक कोड वाले इस कार्ड का प्राथमिक उपयोग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और कर संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने में होता है. इसके अलावा, बैंकिंग संस्थानों में 50 हजार रुपये से अधिक के नकद लेनदेन, शेयर बाजार में निवेश, म्यूचुअल फंड खरीदने, डीमैट खाता खुलवाने और संपत्ति की खरीद-बिक्री के दौरान पैन कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जाता है.

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मतदाता पहचान पत्र

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला वोटर आईडी नागरिक के वोट देने के संवैधानिक अधिकार को प्रमाणित करता है. इसका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग देश में होने वाले लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदान केंद्र पर अपनी पहचान साबित करने और वोट डालने के लिए किया जाता है. इसके साथ ही, कई सरकारी व गैर-सरकारी कार्यों में इसे उम्र और निवास स्थान के प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है.


देश में कितनी तरह के पहचान पत्र, किसका कहां होता है इस्तेमाल?

ड्राइविंग लाइसेंस

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी किया जाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति देता है. यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण होता है कि चालक ने यातायात नियमों और वाहन चलाने के परीक्षण को सफलता पूर्वक पार कर लिया है. वाहन चलाने के अधिकार के साथ-साथ, यात्रा के दौरान, पुलिस जांच में और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में इसे पहचान और पते के वैकल्पिक कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

पासपोर्ट

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति की पहचान का सबसे अधिकृत कानूनी दस्तावेज है. इसका मुख्य उपयोग विदेश यात्रा करने, वीजा हासिल करने और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है. घरेलू स्तर पर पासपोर्ट को पते और जन्मतिथि के सबसे मजबूत और प्रामाणिक प्रमाणों में गिना जाता है, जिसे सभी सरकारी विभाग मान्यता देते हैं.

राशन कार्ड

राज्य सरकारों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला राशन कार्ड पारिवारिक पहचान का एक महत्वपूर्ण जरिया है. इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी राशन की दुकानों से रियायती दरों पर अनाज और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना है. इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं, जिससे यह मूल निवास प्रमाणपत्र बनवाने और पारिवारिक पते के प्रमाण के रूप में काफी मददगार साबित होता है.

अन्य पहचान पत्र

इन प्राथमिक दस्तावेजों के अलावा, कुछ अन्य विशिष्ट पहचान पत्र भी विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं. जैसे, आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी आयुष्मान कार्ड नागरिकों को सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देता है. इसी तरह, सरकारी व निजी कर्मचारियों को जारी एम्पलाई आईडी कार्ड, बैंक पासबुक और वरिष्ठ नागरिक कार्ड भी आवश्यकतानुसार पहचान के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 03:55 PM (IST)
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