तुर्की में भी बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी, जानें अब तक कहां-कहां लग चुका है बैन? 

Social Media Ban: डिजिटल दुनिया की चमक अब बच्चों को भी तेजी से अपनी ओर खींच रही है. जहां मोबाइल और इंटरनेट बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, वहीं सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल चिंता का कारण बन रहा है. सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह बच्चों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है. यही वजह है कि अब दुनियाभर की सरकारें इस मुद्दे पर सख्ती दिखाने लगी हैं. इस बीच तुर्की ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसने वैश्विक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है.

तुर्की में नया कानून पास

सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की की संसद ने एक नया कानून पास किया. इसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है. इस कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी हैं. कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त नियमों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कम उम्र के बच्चे अकाउंट न बना सकें. साथ ही आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी और हानिकारक कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी.

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कंपनियों को करने होंगे ये बदलाव

यह भी तय किया गया है कि यह कानून आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के छह महीने बाद लागू होगा, ताकि कंपनियों को नए नियमों के अनुसार तैयारी करने का समय मिल सके. इस दौरान सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म में जरूरी बदलाव करने होंगे, जैसे मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली और सुरक्षा फीचर लागू करना. अगर कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यानी यह छह महीने का समय कंपनियों और सरकार दोनों के लिए तैयारी का अहम दौर माना जा रहा है.

किन देशों में लागू हो चुका है बैन?

तुर्की का यह कदम अकेला नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश पहले ही बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए नियम बना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लागू की जा चुकी है. वहीं फ्रांस, ग्रीस, स्पेन और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देश भी 14 से 16 साल तक के बच्चों के लिए कड़े नियम बना रहे हैं.

दुनियाभर में बढ़ रही सख्ती

एशिया में भी इस दिशा में तेजी देखी जा रही है. चीन पहले से ही बच्चों के इंटरनेट उपयोग को नियंत्रित करता है और वहां समय सीमा तक तय की गई है. वही इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी सख्त नियम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया की लत, साइबर बुलिंग और गलत कंटेंट से बच्चों को बचाने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं. हालांकि कुछ लोग इसे बच्चों की आजादी पर असर मानते हैं, लेकिन फिलहाल दुनिया भर में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.

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