ट्रंप बदलेंगे अटलांटिक महासागर का नाम, कौन देता है इसकी परमीशन?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक और चौंकाने वाले फैसलों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. हाल ही में लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने के बाद, अब उनकी नजर अटलांटिक महासागर पर टिकी है. ट्रंप चाहते हैं कि इस विशाल महासागर का नाम उनके नाम पर 'ट्रंप महासागर' रख दिया जाए. इसके लिए उन्होंने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से सीधा संपर्क भी किया, लेकिन इस बार बात नहीं बनी. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और नियमों के चलते यह मामला काफी पेचीदा हो चुका है. आइए जानें कि इसकी परमिशन आखिर कौन देता है.

गूगल से ट्रंप की खास अपील

एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने गूगल के शीर्ष प्रबंधन से संपर्क साधा था. उन्होंने गूगल मैप्स की टीम और सुंदर पिचाई के सामने अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर ट्रंप महासागर दर्ज करने का प्रस्ताव रखा. ट्रंप का मानना था कि जिस तरह पहले कुछ स्थानों के नाम बदले गए, उसी तर्ज पर यह बदलाव भी संभव होना चाहिए. हालांकि, डिजिटल नक्शों पर इस तरह का बड़ा फेरबदल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे कई वैश्विक नियम काम करते हैं.

ट्रंप पहले भी बदल चुके हैं नाम

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने किसी जल निकाय का नाम बदलने की पहल की हो. इससे पहले अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मौजूद मशहूर लेक ओंटारियो के मामले में एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया था. उस समय अमेरिकी प्रशासन के आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर गूगल ने अपने मानचित्रों में इसे लेक अमेरिका के रूप में दर्शाना शुरू कर दिया था. उस सफलता से उत्साहित होकर ही ट्रंप ने अटलांटिक महासागर का नाम बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया था.

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कौन तय करता है महासागरों के नाम?

दुनिया भर के समुद्रों और महासागरों के आधिकारिक नाम तय करने की मुख्य जिम्मेदारी 'इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइजेशन' (IHO) नाम की संस्था संभालती है. यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर जल निकायों की सीमाओं और उनके नामों का निर्धारण करता है. IHO एक विशेष गाइडबुक जारी करता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेविगेशन, समुद्री व्यापार और नक्शा बनाने के लिए प्रमाण माना जाता है. किसी भी महासागर का नाम बदलने के लिए इस संस्था की मंजूरी सबसे जरूरी होती है.

संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ समिति की भूमिका

महासागरों के मानकीकरण में संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसे 'यूनाइटेड नेशंस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ज्योग्रैफिकल नेम्स' (UNGEGN) कहा जाता है. यह समिति IHO के साथ तालमेल बनाकर काम करती है ताकि दुनिया भर में भौगोलिक स्थानों के नामों को लेकर कोई भ्रम न रहे. जब तक यह संस्था और IHO किसी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं जताते, तब तक कोई भी नया नाम वैश्विक मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता.

देशों के अपने अधिकार और सीमाएं

कानूनी रूप से देखा जाए तो किसी भी देश के पास अपने समुद्री तट से लगे सीमित जल क्षेत्र (Territorial Waters) का नाम बदलने का अधिकार होता है. अमेरिकी सरकार अपने घरेलू दस्तावेजों या सरकारी नक्शों में अपने क्षेत्र के पानी को कोई भी नाम दे सकती है. परंतु यह बदलाव केवल उस देश की सीमा तक ही सीमित रहता है. अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों और वैश्विक नक्शों पर इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक अन्य प्रभावित देश इस पर अपनी सहमति न दे दें.





समुद्री सतह के नीचे की आकृतियों के नियम

महासागरों के पानी के अलावा उनके अंदर छिपी खाई, पहाड़ों और पठारों के नामकरण के लिए अलग व्यवस्था है. इसके लिए IHO और यूनेस्को (UNESCO) की एक संयुक्त उप-समिति काम करती है, जिसे SCUFN कहा जाता है. यह समिति समुद्र के भीतर की भौगोलिक संरचनाओं के नाम तय करती है. यानी महासागर से जुड़ा कोई भी छोटा या बड़ा हिस्सा बिना तय वैज्ञानिक और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं के नहीं बदला जा सकता.

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