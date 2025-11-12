भारतीय मूल के नेता जोहरान ममदानी हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं. जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क का मेंबर मेयर बनते ही वहां की राजनीतिक सरगर्मिंयां भी तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि ममदानी मेयर बनते ही न्यूयॉर्क में बड़े वादों को लागू करने की तैयारी में है, लेकिन उनके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टकराव की आशंका भी जताई जा रही है. दरअसल ममदानी के मेयर बनते ही ट्रंप और ममदानी के बीच लड़ाई सोशल मीडिया से ही शुरू हो गई थी. अब बताया जा रहा है कि दोनों के बीच यह राजनीतिक टकराव अब ट्रंप के न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट को लेकर और तेज हो गया है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने शहर की फंडिंग और नीतियों पर दबाव बढ़ाने की तैयारी की है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट क्या है, जिस पर जोहरान ममदानी ब्रेक लगा सकते हैं?

ट्रंप की फंडिंग कटौती और न्यूयॉर्क पर इसका असर

दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से न्यूयॉर्क की नीतियों और फंडिंग में दखल देते रहे हैं. वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर न्यूयॉर्क ने जोहरान ममदानी को चुना तो वह शहर की फेडरल फंडिंग घटा देंगे. यह फंडिंग करीब 18 अरब डॉलर की है जो हाउसिंग आपदा राहत, बच्चों की देखभाल और शिक्षा जैसी योजनाओं के लिए इस्तेमाल होती है. वहीं पिछले साल अक्टूबर में ही ट्रंप प्रशासन ने कंजेशन प्राइसिंग और इमीग्रेशन योजनाओं की फंडिंग रोकने की कोशिश भी की थी. वहीं माना जा रहा है कि अब जोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद एक बार फिर ट्रंप न्यूयॉर्क की नीतियों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं.

न्यूयॉर्क को लेकर ममदानी की योजनाएं

न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद जोहरान ममदानी ने खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हुए कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में हैं. इन बदलावों में मुफ्त और तेज बस सेवाएं, किराए में बढ़ोतरी पर रोक, बच्चों की देखभाल की मुफ्त सुविधा और सरकारी किराना स्टोर की शुरुआत है. लेकिन इन योजनाओं को लागू करने के लिए भारी फंडिंग की जरूरत होगी. राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ट्रंप फंडिंग में कटौती करते हैं तो यह ममदानी के वादों के लिए खतरा हो सकता है. फिलहाल ममदानी अमीर कंपनियों, हाई इनकम वाले लोगों और अमीर कॉरपोरेशनों पर टैक्स बढ़ाकर करीब 10 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रहे हैं. लेकिन इसके लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी होती है. वहीं माना जा रहा है की डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी होचुल फिलहाल जोहरान ममदानी की इन टैक्स योजनाओं पर समर्थन देने से भी हिचक रही है. वहीं न्यूयॉर्क सिटी के बजट का करीब 7 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 8.5 अरब डॉलर फेडरल फंड से आता है. ऐसे में अगर ट्रंप इसमें कटौती करते हैं तो शहर के हाउसिंग, आपदा राहत और बच्चों से जुड़ें प्रोजेक्ट पर सीधा असर पड़ेगा. न्यूयॉर्क सिटी इंडिपेंडेंट ऑफिस के अनुसार अगर फेडरल मदद घटती है तो न्यूयॉर्क सरकार को यह कमी पूरी करनी होगी, जिससे बाकी योजनाओं पर असर पड़ेगा. हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो किन फंड्स में कटौती कर सकते हैं.

नेशनल गार्ड और इमीग्रेशन पर टकराव

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी लॉस एंजेलिस और पोर्टलैंड जैसे डेमोक्रेटिक शहरों में नेशनल गार्ड दे चुके हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में ट्रंप न्यूयॉर्क को लेकर भी ऐसा कदम उठा सकते हैं. इसे लेकर ममदानी कहते हैं कि अगर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड भेजने की कोशिश की तो वह इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे. वहीं इमीग्रेशन के मुद्दे पर भी ट्रंप और ममदानी के बीच मतभेद है . इमीग्रेशन को लेकर ममदानी ने साफ कहा था कि न्यूयॉर्क प्रवासियों का शहर रहेगा. जिससे प्रवासियों ने बनाया है और अब प्रवासी ही इसका नेतृत्व करेंगे. जबकि ट्रंप प्रवासियों को लेकर कई सख्त कदम उठा चुके हैं.

क्या सच में ममदानी लगा पाएंगे ट्रंप प्रोजेक्ट पर ब्रेक?

जोहरान ममदानी ने ट्रंप-प्रूफिंग न्यूयॉर्क सिटी नाम से एक नीति तैयार की थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि वह शहर की कानूनी टीम में 200 नए वकील जोड़ेंगे. ताकि ट्रंप प्रशासन के फैसलों का कानूनी जवाब दिया जा सके. इसे लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि ममदानी अपने कार्यकाल में सीधी ट्रंप से लड़ाई की रणनीति को सावधानी से अपनाएंगे. वहीं ममदानी का मकसद ट्रंप से टकराने से ज्यादा न्यूयॉर्क के हितों की रक्षा करना होगा.

ये भी पढ़ें: क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?