पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ

क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से न्यूयॉर्क की नीतियों और फंडिंग में दखल देते रहे हैं. उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर न्यूयॉर्क ने जोहरान ममदानी  को चुना तो वह शहर की फेडरल फंडिंग घटा देंगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मूल के नेता जोहरान ममदानी हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं. जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क का मेंबर मेयर बनते ही वहां की राजनीतिक सरगर्मिंयां भी तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि ममदानी मेयर बनते ही न्यूयॉर्क में बड़े वादों को लागू करने की तैयारी में है, लेकिन उनके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टकराव की आशंका भी जताई जा रही है. दरअसल ममदानी  के मेयर बनते ही ट्रंप और ममदानी  के बीच लड़ाई सोशल मीडिया से ही शुरू हो गई थी. अब  बताया जा रहा है कि दोनों के बीच यह राजनीतिक टकराव अब ट्रंप के न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट को लेकर और तेज हो गया है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने शहर की फंडिंग और नीतियों पर दबाव बढ़ाने की तैयारी की है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट क्या है, जिस पर जोहरान ममदानी ब्रेक लगा सकते हैं?

ट्रंप की फंडिंग कटौती और न्यूयॉर्क पर इसका असर 

दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से न्यूयॉर्क की नीतियों और फंडिंग में दखल देते रहे हैं. वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर न्यूयॉर्क ने जोहरान ममदानी  को चुना तो वह शहर की फेडरल फंडिंग घटा देंगे. यह फंडिंग करीब 18 अरब डॉलर की है जो हाउसिंग आपदा राहत, बच्चों की देखभाल और शिक्षा जैसी योजनाओं के लिए इस्तेमाल होती है. वहीं पिछले साल अक्टूबर में ही ट्रंप प्रशासन ने कंजेशन प्राइसिंग और इमीग्रेशन योजनाओं की फंडिंग रोकने की कोशिश भी की थी. वहीं माना जा रहा है कि अब जोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद एक बार फिर ट्रंप न्यूयॉर्क की नीतियों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं.

न्यूयॉर्क को लेकर ममदानी की योजनाएं 

न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद जोहरान ममदानी ने खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हुए कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में हैं. इन बदलावों में मुफ्त और तेज बस सेवाएं, किराए में बढ़ोतरी पर रोक, बच्चों की देखभाल की मुफ्त सुविधा और सरकारी किराना स्टोर की शुरुआत है. लेकिन इन योजनाओं को लागू करने के लिए भारी फंडिंग की जरूरत होगी. राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ट्रंप फंडिंग में कटौती करते हैं तो यह ममदानी के वादों के लिए खतरा हो सकता है. फिलहाल ममदानी अमीर कंपनियों, हाई इनकम वाले लोगों और अमीर कॉरपोरेशनों पर टैक्स बढ़ाकर करीब 10 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रहे हैं. लेकिन इसके लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी होती है. वहीं  माना जा रहा है की डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी होचुल फिलहाल जोहरान ममदानी की इन टैक्स योजनाओं पर समर्थन देने से भी हिचक रही है. वहीं न्यूयॉर्क सिटी के बजट का करीब 7 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 8.5 अरब डॉलर फेडरल फंड से आता है. ऐसे में अगर ट्रंप इसमें कटौती करते हैं तो शहर के हाउसिंग, आपदा राहत और बच्चों से जुड़ें प्रोजेक्ट पर सीधा असर पड़ेगा. न्यूयॉर्क सिटी इंडिपेंडेंट ऑफिस के अनुसार अगर फेडरल मदद घटती है तो न्यूयॉर्क सरकार को यह कमी पूरी करनी होगी, जिससे बाकी योजनाओं पर असर पड़ेगा. हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो किन फंड्स में कटौती कर सकते हैं. 

नेशनल गार्ड और इमीग्रेशन पर टकराव 

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी लॉस एंजेलिस और पोर्टलैंड जैसे डेमोक्रेटिक शहरों में नेशनल गार्ड दे चुके हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में ट्रंप न्यूयॉर्क को लेकर भी ऐसा कदम उठा सकते हैं. इसे लेकर ममदानी कहते हैं कि अगर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड भेजने की कोशिश की तो वह इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे. वहीं इमीग्रेशन के मुद्दे पर भी ट्रंप और ममदानी के बीच मतभेद है . इमीग्रेशन को लेकर ममदानी ने साफ कहा था कि न्यूयॉर्क प्रवासियों का शहर रहेगा. जिससे प्रवासियों ने बनाया है और अब प्रवासी ही इसका नेतृत्व करेंगे. जबकि ट्रंप प्रवासियों को लेकर कई सख्त कदम उठा चुके हैं. 

क्या सच में ममदानी लगा पाएंगे ट्रंप प्रोजेक्ट पर ब्रेक?

जोहरान ममदानी ने ट्रंप-प्रूफिंग न्यूयॉर्क सिटी नाम से एक नीति तैयार की थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि वह शहर की कानूनी टीम में 200 नए वकील जोड़ेंगे. ताकि ट्रंप प्रशासन के फैसलों का कानूनी जवाब दिया जा सके. इसे लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि ममदानी अपने कार्यकाल में सीधी ट्रंप से लड़ाई की रणनीति को सावधानी से अपनाएंगे. वहीं ममदानी का मकसद ट्रंप से टकराने से ज्यादा न्यूयॉर्क के हितों की रक्षा करना होगा.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 12 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Petrol Price Today
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

