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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली जंक्शन, पुरानी दिल्ली और दिल्ली कैंट- राजधानी में कुल कितने स्टेशन?

दिल्ली जंक्शन, पुरानी दिल्ली और दिल्ली कैंट- राजधानी में कुल कितने स्टेशन?

राजधानी दिल्ली में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 46 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली कैंट जैसे प्रमुख टर्मिनल शामिल हैं, जानें दिल्ली के प्रमुख रेल्वे स्टेशनों के बारे में.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 01 Sep 2026 02:06 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली रेल नेटवर्क के मामले में भी बेहद अहम मानी जाती है. यहां से रोजाना लाखों यात्री देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए सफर करते हैं. ज्यादातर लोग सिर्फ नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार जैसे बड़े स्टेशनों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन असल में राजधानी में इनसे कहीं ज्यादा रेलवे स्टेशन मौजूद हैं. आइए जानते हैं दिल्ली में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं और इनकी अलग-अलग श्रेणियां क्या हैं.

दिल्ली में कुल 46 रेलवे स्टेशन

रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कुल 46 रेलवे स्टेशन हैं. इनमें कुछ स्टेशन बेहद व्यस्त और बड़े हैं, तो कुछ छोटे और कम इस्तेमाल होने वाले स्टेशन भी शामिल हैं. इन सभी स्टेशनों को उनकी यात्री संख्या, कमाई और सुविधाओं के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है.

A-1 श्रेणी के चार सबसे बड़े स्टेशन

दिल्ली के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण स्टेशन A-1 श्रेणी में आते हैं. इस श्रेणी में कुल चार स्टेशन शामिल हैं- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन. इन स्टेशनों से देश के लगभग हर बड़े शहर के लिए ट्रेनें मिलती हैं, इसलिए यहां यात्रियों की भीड़ भी सबसे ज्यादा रहती है.

दिल्ली जंक्शन को ही कहते हैं पुरानी दिल्ली स्टेशन

दिल्ली जंक्शन को ही आमतौर पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है. यह राजधानी का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन माना जाता है, जिसका निर्माण अंग्रेजों के जमाने में उन्नीसवीं सदी के आखिर में हुआ था. यह स्टेशन चांदनी चौक के बेहद करीब स्थित है, जिससे व्यापार और खरीदारी के लिए आने-जाने वालों को भी काफी सुविधा मिलती है। दिल्ली जंक्शन से पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, मथुरा और गाजियाबाद जैसी दिशाओं की ओर कई रेल लाइनें निकलती हैं.

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बाकी स्टेशन आते हैं छोटी श्रेणियों में

दिल्ली के बाकी बचे 38 रेलवे स्टेशन माइनर श्रेणी में आते हैं. इनमें सफदरजंग, तिलक ब्रिज, सब्जी मंडी, नरेला और बिजवासन जैसे स्टेशन शामिल हैं. बिजवासन रेलवे स्टेशन को दिल्ली का सबसे नया रेलवे स्टेशन माना जाता है. हालांकि ये स्टेशन छोटे जरूर हैं, लेकिन आसपास के इलाकों के लोगों के लिए इनका इस्तेमाल भी काफी अहम रहता है.

अमृत भारत योजना के तहत होगा कायाकल्प

रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 46 स्टेशनों में से 13 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाना है. इनमें आदर्श नगर, आनंद विहार, बिजवासन, पुरानी दिल्ली, दिल्ली कैंट, सराय रोहिल्ला, शाहदरा, हजरत निजामुद्दीन, नरेला, नई दिल्ली, सब्जी मंडी, सफदरजंग और तिलक ब्रिज के नाम शामिल हैं. इस योजना के तहत इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में इन स्टेशनों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 02:06 PM (IST)
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Total Railway Stations In Delhi
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