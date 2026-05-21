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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजJahangir Khan Falta By Election: फाल्टा चुनाव में जहांगीर खान के नाम पर अब भी पड़ रहे वोट, चुनाव जीते तो क्या बनेंगे विधायक?

Jahangir Khan Falta By Election: फाल्टा चुनाव में जहांगीर खान के नाम पर अब भी पड़ रहे वोट, चुनाव जीते तो क्या बनेंगे विधायक?

Falta By Election: पश्चिम बंगाल के फाल्टा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने वोटिंग से दो दिन पहले चुनावी मैदान छोड़ दिया था. लेकिन उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं. अगर वे चुनाव जीते तो क्या विधायक बनेंगे.

By : निधि पाल | Updated at : 21 May 2026 11:13 AM (IST)
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  • जीत के बाद वे इस्तीफा दे सकते हैं, फिर होगा चुनाव.

Jahangir Khan Falta By Election: चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक हो और कोई मजबूत उम्मीदवार अचानक मैदान से पैर खींच ले, तो हैरान होना लाजिमी है. पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ है, जहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रत्याशी जहांगीर खान ने मतदान से महज दो दिन पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया. आज यानि गुरुवार को पश्चिम बंगाल के फाल्टा सीट पर फिर से चुनाव हो रहा है. इस चौंकाने वाले फैसले ने हर किसी को सोच में डाल दिया है कि अब इस सीट के समीकरणों का क्या होगा. सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह खड़ा हो गया है कि अगर जनता ने ईवीएम पर उनके नाम का बटन दबाकर उन्हें जिता दिया, तो क्या वे विधायक चुने जाएंगे? चलिए जानें.

फिल्म स्टार जैसा अंदाज और अचानक यू-टर्न

सोशल मीडिया पर अपने 'पुष्पा झुकेगा नहीं' वाले डायलॉग से सुर्खियां बटोरने वाले जहांगीर खान ने मंगलवार को अचानक चुनावी रेस से हटने का ऐलान कर दिया. फाल्टा विधानसभा सीट पर आज यानि 21 मई को वोट डाले जा रहे हैं. हालांकि, इस तरह बीच चुनाव में जनता के सामने पीछे हटने की घोषणा करने के बावजूद कानूनन उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, जहांगीर खान केवल प्रचार से दूर हुए हैं, चुनावी मैदान से नहीं.

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस मामले पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि उम्मीदवार अपनी मर्जी से जब चाहे तब नाम वापस नहीं ले सकता. फाल्टा उपचुनाव के लिए पर्चा या नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल तय की गई थी, जो काफी पहले बीत चुकी है. इस समय सीमा के खत्म होते ही मतपत्र (बैलेट पेपर) और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के पैनल को अंतिम रूप दे दिया गया था. अब तकनीकी और कानूनी रूप से इस व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव करना मुमकिन नहीं है, इसलिए ईवीएम से जहांगीर खान का नाम नहीं हट सकता. 

यह भी पढ़ें: 20 Days Hajj: कामकाजी लोगों के लिए 40 नहीं, 20 दिन का होगा हज, इस पर क्या कहता है इस्लाम?

ईवीएम मशीन का कड़ा कानूनी चक्रव्यूह

'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के कड़े नियमों के तहत एक बार जब उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट (फॉर्म 7A) तैयार हो जाती है, तो ईवीएम की बैलटिंग यूनिट को पूरी तरह लॉक कर दिया जाता है. इसके बाद न तो मशीन से किसी का नाम मिटाया जा सकता है और न ही उसका चुनाव चिह्न हटाया जा सकता है. इसलिए जहांगीर खान भले ही घर बैठ जाएं, मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर रखी मशीनों में उनका नाम और टीएमसी का सिंबल मतदाताओं के सामने मौजूद रहेगा.

वोटिंग मशीन में जनता का अंतिम फैसला

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा ताकत जनता के वोटों को दी गई है, न कि उम्मीदवार की निजी इच्छा को. अगर वोटों की गिनती के दिन फाल्टा की जनता जहांगीर खान के नाम पर सबसे ज्यादा बटन दबाती है, तो वे ही विजेता कहलाएंगे. चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) कानूनी रूप से उन्हें ही जीत का आधिकारिक प्रमाण पत्र सौंपने के लिए मजबूर होगा. उम्मीदवार की नापसंदगी को आधार बनाकर चुनाव आयोग जनता के दिए हुए बहुमत या चुनावी नतीजों को खारिज बिल्कुल नहीं कर सकता है. 

क्या चुनाव जीत गए तो बन जाएंगे विधायक?

अगर जहांगीर खान यह चुनाव जीत जाते हैं, तो वे कागजी तौर पर विधायक (MLA) मान लिए जाएंगे. इसके बाद अगर वे इस पद पर काम नहीं करना चाहते, तो उनके पास सिर्फ दो ही कानूनी रास्ते बचेंगे. पहला रास्ता यह है कि वे जीत का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को अपना आधिकारिक इस्तीफा सौंप दें. दूसरा रास्ता यह है कि वे विधायक पद की शपथ लेने से ही साफ इनकार कर दें. इन दोनों ही सूरतों में वह विधानसभा सीट दोबारा खाली हो जाएगी.

खाली सीट का भविष्य और दोबारा चुनाव

जैसे ही कोई जीता हुआ उम्मीदवार इस्तीफा देता है या शपथ नहीं लेता, उस निर्वाचन क्षेत्र को खाली घोषित कर दिया जाता है. इस कानूनी प्रक्रिया के पूरा होते ही गेंद वापस चुनाव आयोग के पाले में चली जाएगी. नियम के मुताबिक, सीट खाली होने के बाद चुनाव आयोग को उस विधानसभा क्षेत्र में फिर से नए सिरे से उपचुनाव (बाय-इलेक्शन) आयोजित कराने होंगे. यानी उम्मीदवार के बीच में हटने से पूरी चुनावी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है, लेकिन मौजूदा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ता.

यह भी पढ़ें: चुनाव से पहले ही झुक गया ममता बनर्जी का 'पुष्पा'! क्या जहांगीर खान के खिलाफ केस कर सकती है TMC?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 May 2026 11:13 AM (IST)
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