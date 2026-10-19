इस मिठाई ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान, जानें इसका इतिहास?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom काशी में 1942 के आंदोलन से तिरंगी बर्फी जुड़ी।

यह ब्रिटिश प्रतिबंधों के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक बनी।

सेनानी गुप्त संदेशों, विरोध प्रदर्शन में इसका उपयोग करते।

केसर, खोया, पिस्ते से प्राकृतिक रंगीन परतें इसकी बनीं।

Tirangi Barfi: तिरंगी बर्फी काशी में शुरू हुई थी. यह मिठाई 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है. इसकी तीन रंगीन परतें राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाती थीं. उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में शहर में तिरंगा फहराना और देशभक्तिपूर्ण मार्च निकालना प्रतिबंध था. झंडे के रंगों को एक जानी पहचानी मिठाई में बदलकर इसे बनाने वालों ने पाबंदियों के बावजूद भी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करने के लिए एक रचनात्मक तरीका खोजा.

इस बर्फी की शुरुआत काशी या वाराणसी के ठठेरी बाजार इलाके की एक पुरानी मिठाई की दुकान राम भंडार ने की दी. इस दुकान की स्थापना 1850 के आसपास से श्री रघुनाथ दास गुप्ता ने की थी. गुप्ता परिवार ने आंदोलन के दौरान इस मिठाई को तैयार किया.

तिरंगे पर लगी रोक का एक जवाब

1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने काशी में तिरंगा फहराने और मार्च निकालने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी. इसके जवाब में गुप्ता परिवार ने केसरिया, सफेद और हरे रंग की बर्फी बनाई. ये तीनों रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हैं.

क्योंकि ये रंग किसी असली झंडे पर नहीं बल्कि एक मिठाई में थे इस वजह से लोगों को अपनी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक साथ रखने का एक नया जरिया मिल गया. यह विरोध का एक ऐसा तरीका बन गया जिसे असली तिरंगा साथ रखे बिना भी सबके सामने दिखाया जा सकता था. ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी इस मिठाई को हाथों में लेकर सड़कों पर उतरते थे. इस तरह वे औपनिवेशिक पाबंदियों का विरोध भी करते थे और झंडा रखने या दिखाने पर लगी रोक से भी बच जाते थे.





गुप्त संदेश भेजने का एक जरिया

तिरंगे की बर्फी का इस्तेमाल सिर्फ एक प्रतीक के रूप में ही नहीं बल्कि और कई कामों के लिए किया जाता था. ऐसा कहा जाता है की क्रांतिकारी इसका इस्तेमाल देशभक्ति के संदेश फैलाने और गुप्त बैठकों के बारे में जानकारी देने के लिए करते थे. साथ ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों के बीच गुप्त सूचनाएं साझा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था.

क्योंकि यह एक जानी-पहचानी चीज थी इस वजह से इसने राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाने में मदद की. खासकर ऐसे समय में जब खुले तौर पर प्रदर्शन करने पर रोक थी. इसे राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले एक अनोखे हथियार के रूप में देखा जा सकता है. यह ताकत के दम पर नहीं बल्कि एक ऐसी मिठाई के जरिए किया गया जो राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को दर्शाती थी.

इस आंदोलन से जुड़े होने की वजह से इस बर्फी को नेशनल बर्फी के रूप में जाना जाने लगा. इसकी कहानी से पता चलता है कि जब अधिकारियों ने पारंपरिक तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी तब लोगों ने विरोध जताने के लिए आम चीजों और सांस्कृतिक परंपराओं का सहारा कैसे लिया.





प्राकृतिक सामग्री से बने तीन रंग

तिरंगे को दर्शाने के लिए इस मिठाई को प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया गया था. सबसे ऊपर की केसरिया परत में केसर और बादाम का इस्तेमाल किया गया था. बीच की सफेद परत खोये और काजू से बनी थी. सबसे नीचे की परत को हरा रंग देने के लिए पिस्ते का इस्तेमाल किया गया था.

इन सामग्रियों की वजह से बर्फी में तीन अलग-अलग परतें बन गई. यह राष्ट्रीय ध्वज के रंगों की याद दिलाती थी. ऐसा बताया जाता है कि तिरंगा दिखाने पर रोक होने के बावजूद ब्रिटिश पुलिस लोगों को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास यह मिठाई थी. भले ही इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंग मौजूद थे.

आजादी की लड़ाई की यादों में बसी एक मिठाई

तिरंगी बर्फी के इतिहास के मुताबिक इसका संबंध राम भंडार, गुप्ता परिवार और वाराणसी से है जो 1942 की घटनाओं से जुड़े हैं. इसकी अहमियत इस बात में थी कि इसने देशभक्ति के एक प्रतीक को औपनिवेशिक शासन की पाबंदियों के खिलाफ एक जवाब के रूप में पेश किया. अपने रंगों, संदेश पहुंचाने के काम और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में अपनी भूमिका की वजह से यह मिठाई आजादी की लड़ाई के दौरान रचनात्मकता के एक उदाहरण के तौर पर याद की जाती है.

इस पहल से पता चलता है कि कैसे प्रतिबंधित प्रतीक को खुले तौर पर दिखाएं बिना भी तिरंगे के रंगों को दर्शाया जा सकता था. तिरंगे को एक मिठाई का हिस्सा बनाकर इस परिवार ने एक स्थानीय उत्पाद को काशी के राजनीतिक माहौल से जोड़ दिया और औपनिवेशिक पाबंदियों के बीच समर्थकों को एक ऐसा प्रतीक दिया जो आसानी से किसी की नजर में नहीं आता था.

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