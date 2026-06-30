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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआज के ही दिन भारत में बंद हुआ था TikTok, जानें आज क्या कर रहे उसके टॉप-5 स्टार?

आज के ही दिन भारत में बंद हुआ था TikTok, जानें आज क्या कर रहे उसके टॉप-5 स्टार?

भारत में टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगे आज पूरे छह साल बीत चुके हैं. चलिए जानें कि इसके जो टॉप-5 स्टार्स थे वे इस वक्त सोशल मीडिया से आगे बढ़कर कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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भारतीय सोशल मीडिया के इतिहास में 30 जून 2020 की तारीख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंयर्स के लिए अच्छी नहीं रही थी. आज से ठीक छह साल पहले इसी दिन सरकार ने देश की सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देते हुए टिक-टॉक समेत 59 चीनी एप्स पर भारत में पूरी तरह से बैन लगा दिया था. इस एक फैसले ने रातों-रात लाखों युवाओं के पसंदीदा प्लेटफॉर्म को छीन लिया और उनके करियर पर ब्रेक लग गया था. आइए जानते हैं कि टिक-टॉक के वो पांच उभरते हुए सितारे इस वक्त कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

रियाज अली

प्रतिबंध के वक्त रियाज अली 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स के साथ भारत के सबसे बड़े टिक-टॉक स्टार थे. उनकी स्टाइल और हेयरकट को देशभर के छोटे शहरों के युवा जमकर कॉपी करते थे. एप बंद होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना जलवा बरकरार रखा. आज के समय में रियाज अली अभिनय और मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं. वह मुंबई में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और हाल ही में रियलिटी शो लॉक-अप के नए सीजन लॉकअप के सीजन 2 में एक कंटेस्टेंट के तौर में शामिल होकर सुर्खियां बटोर रहे हैं.

मिस्टर फैसु

अपने शानदार कॉमेडी, डायलॉग्स और लिप-सिंक वीडियो के दम पर दूसरे सबसे बड़े स्टार बने फैसल शेख उर्फ मिस्टर फैसु का जलवा आज भी कायम है. टिक-टॉक बंद होने के बाद फैसु ने खुद को एक बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित किया. मौजूदा समय में वह मुंबई में एक सफल मॉडल, एक्टर और बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वे हाल ही में आए मशहूर रियलिटी शो ‘द 50’ में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए चर्चा में बने हैं.

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जन्नत जुबैर

जन्नत जुबैर टिक-टॉक पर आने से पहले जानी-मानी बाल कलाकार थीं, लेकिन इस एप ने उनकी लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया था. एप पर बैन लगने के बाद जन्नत ने अपनी कला का दायरा बढ़ाते हुए ‘खतरों के खिलाड़ी 12’ और ‘लाफ्टर शेफ्स’ जैसे बड़े रियलिटी शो में अपना टैलेंट दिखाने के बाद आज वे कम उम्र में ही मुंबई की सफल अभिनेत्री हैं.

आवेज दरबार

अपनी डांसिंग स्किल्स और मजेदार कोरियोग्राफी के लिए मशहूर आवेज दरबार टिक-टॉक से सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक रहे हैं. आवेज हाल ही में टीवी के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का हिस्सा बनकर टीवी स्क्रीन पर छाए थे. इसके अलावा वे इवेंट्स और म्यूजिक एलबम्स में बिजी हैं.

अवनीत कौर

टिक-टॉक के टॉप 5 सितारों में शामिल अवनीत कौर एक बेहतरीन डांसर और टीवी स्टार हैं. एप पर प्रतिबंध लगने के बाद भी उनका ग्राफ ऊपर ही गया है. वह सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार नहीं बल्कि कई वेब प्रोजेक्ट्स का जाना-माना नाम बन गई हैं. इस वक्त अवनीत कौर मुंबई के बांद्रा में सफल और आलीशान लाइफस्टाइल जी रही हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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