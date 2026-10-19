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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजटाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?

टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?

बीते दिन अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ. लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान और उनके करीबियों को निशाना बनाकर बॉलीवुड में अपना खौफ फैला रहा है, जिससे मायानगरी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Oct 2026 12:19 PM (IST)
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मायानगरी मुंबई में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और वहां की कानून-व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा लगातार बॉलीवुड हस्तियों, राजनेताओं और चर्चित कलाकारों को निशाना बनाया जा रहा है. हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यह गिरोह मुंबई में अपनी दहशत का ताना-बाना बुन रहा है. सलमान खान से शुरू हुई यह दुश्मनी अब बॉलीवुड के कई अन्य बड़े नामों तक फैल चुकी है, जिससे पूरी इंडस्ट्री में डर का माहौल व्याप्त है. आइए जानें कि लॉरेंस गैंग के निशाने पर कितने सितारे.

मायानगरी में दहशत का नया दौर

मुंबई की पहचान हमेशा से देश की आर्थिक राजधानी और भारतीय सिनेमा के केंद्र के रूप में रही है. देश भर से लाखों लोग यहां अपने सपनों को सच करने आते हैं. हालांकि, जब शहर के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाकों में दिन-पहड़े या रात के अंधेरे में गोलियां चलने लगें, तो नागरिकों का भरोसा डगमगाने लगता है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बढ़ती गतिविधियों ने न केवल सितारों की निजी जिंदगी पर असर डाला है, बल्कि स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती खड़ी कर दी है.

टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हमला

18 अक्टूबर 2026 को जुहू इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ जब अपना फुटबॉल मैच खत्म करके घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. गनीमत यह रही कि टाइगर इस जानलेवा हमले में बाल-बाल बच गए. हालांकि, इस गोलाबारी में उनके ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद अन्य लोग घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए गिरोह ने चेतावनी दी कि सलमान खान का साथ देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें: ‘लंकेश की लंका’ में कैसे मनाते हैं दशहरा, क्या वहां भी होता है रावण दहन?


टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?

सलमान खान और गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला

लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में सबसे पहला और प्रमुख नाम अभिनेता सलमान खान का है. 14 अप्रैल 2024 की सुबह बांद्रा स्थित सलमान के निवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं. पुलिस अनुसंधान में विक्की गुप्ता और सागर पाल नामक शार्पशूटर्स का नाम सामने आया, जिन्हें बिश्नोई नेटवर्क से निर्देश मिले थे. 1998 के काले हिरण शिकार मामले को लेकर यह गैंग सालों से सलमान खान को निशाने पर लिए हुए है और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है.

बाबा सिद्दीकी की सरेराह हत्या

12 अक्टूबर 2024 की शाम मुंबई में एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में गहरा प्रभाव था और वे सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते थे. जांच के दौरान बिश्नोई गैंग के गुर्गों की संलिप्तता का खुलासा हुआ और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस चार्जशीट के मुताबिक, इस हत्या का मुख्य मकसद सलमान खान के करीबी नेटवर्क को खत्म करना और मायानगरी में गैंग का खौफ स्थापित करना था.

रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलाबारी

निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी भी इस गिरोह की धमकियों से अछूते नहीं रहे. 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि में जुहू स्थित शेट्टी टावर पर फायरिंग की गई. हमलावर ने पहले पास में गाड़ी खड़ी की और फिर पैदल आकर इमारत की ओर गोलियां चलाईं. घटना के बाद शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर इस हमले को महज एक ट्रेलर बताते हुए जिम्मेदारी ली. उनका दावा था कि रोहित शेट्टी को उनके काम में दखल न देने के लिए बार-बार हिदायत दी गई थी.

रणवीर सिंह से करोड़ों की रंगदारी

फरवरी 2026 में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह भी इस सिंडिकेट के रडार पर आ गए. रणवीर सिंह के मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल और वॉयस नोट्स के जरिए भारी-भरकम धनराशि की रंगदारी मांगने वाले मैसेज मिले. पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी. जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की तकनीकी जांच शुरू की, तो इसके तार सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े पाए गए.


टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?

अन्य प्रमुख हस्तियां भी निशाने पर

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आपराधिक जाल केवल मुंबई तक सीमित नहीं है. इससे पहले पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या की जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली थी. इसके अलावा, सलमान खान के पिता सलीम खान को सुबह की सैर के दौरान धमकी भरा पत्र मिला था. कॉमेडियन कपिल शर्मा को सलमान को अपने शो पर आमंत्रित करने को लेकर चेताया गया था, जबकि आमिर खान को भी हाल ही में कथित तौर पर बिश्नोई सिंडिकेट की ओर से धमकियां मिलने की शिकायतें दर्ज हुई हैं.

यह भी पढ़ें: लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, कहां-कहां फैलाई दहशत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
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