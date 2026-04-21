खातम अल-अनबिया से खार्ग तक! जानें ईरान-US युद्ध के 10 अहम शब्द, जिनसे तय हो रही जंग की हर चाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में अस्थिरता से वैश्विक शिपिंग प्रभावित हुई.

Words Become Viral In Iran Israel US War: 28 फरवरी 2026 से छिड़ा अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है, जहां केवल तोपें और मिसाइलें ही नहीं, बल्कि शब्दों और प्रतीकों की जंग भी लड़ी जा रही है. इस वैश्विक संघर्ष ने विश्व की भू-राजनीति को बदल कर रख दिया है. युद्ध की इस बिसात पर कुछ खास नाम और शब्द ऐसे उभरकर आए हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए अनिवार्य हैं. आइए जानते हैं कि वे कौन से 10 शब्द हैं, जो इस युद्ध की भयावह कहानी बयां कर रहे हैं.

खार्ग

खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है. ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसी द्वीप पर टिकी है. मार्च के महीने में अमेरिकी बलों ने खार्ग पर व्यापक हमले किए, जिसका उद्देश्य ईरान की आर्थिक शक्ति को पूरी तरह पंगु बनाना था. यह युद्ध के आर्थिक मोर्चे का सबसे अहम केंद्र है.

मीनाब

मीनाब ईरान का एक शहर है, जो एक दर्दनाक हादसे के बाद सुर्खियों में आया. यहां स्थित 'शजरे तैय्यबा' स्कूल पर हुए एक हमले ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया. इस हमले में 168 मासूम बच्चों की मौत ने इस युद्ध के मानवीय पहलुओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे वैश्विक स्तर पर काफी निंदा का सामना करना पड़ा है.

टॉमहॉक

टॉमहॉक अमेरिकी सेना की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है. अपनी बेजोड़ सटीकता के लिए मशहूर यह मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को नेस्तनाबूद कर सकती है. युद्ध के दौरान अमेरिका इनका उपयोग ईरान के रणनीतिक ठिकानों को भेदने के लिए कर रहा है. यह मिसाइल अमेरिकी सैन्य शक्ति का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हथियार मानी जाती है.

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होर्मुज

होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है. सामान्य दिनों में दुनिया का 20 प्रतिशत तेल यहीं से होकर गुजरता है. इस मार्ग पर दबदबा बनाना युद्ध के दोनों पक्षों के लिए जीवन-मरण का सवाल है, क्योंकि यहीं से वैश्विक अर्थव्यवस्था की ईंधन आपूर्ति नियंत्रित होती है.

बाब अल-मंदेब

बाब अल-मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य है. समुद्री व्यापार के लिहाज से यह स्वेज नहर का प्रवेश द्वार है. इस मार्ग पर अस्थिरता का मतलब है वैश्विक शिपिंग पर सीधा असर. युद्ध के दौरान यहां के हालात ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की कमर तोड़ दी है.

शाहेद

शाहेद ईरान द्वारा निर्मित वे ड्रोन हैं, जिन्हें कामिकाजे कहा जाता है. ये ड्रोन तकनीकी रूप से सस्ते हैं, लेकिन इनका प्रहार बहुत सटीक होता है. ये लक्ष्य से सीधे टकराकर खुद को नष्ट कर लेते हैं और भारी विस्फोट करते हैं. कम बजट में ज्यादा तबाही मचाने की इनकी क्षमता ने अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा प्रणालियों के लिए भारी चुनौती खड़ी कर दी है.

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वह खास कोडनेम है, जिसका इस्तेमाल वाशिंगटन ने 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू हुए अपने सैन्य अभियान के लिए किया है. यह नाम युद्ध की तीव्रता को दर्शाता है. इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक केंद्रों को अपना निशाना बनाया है.

खातम अल-अनबिया

खातम अल-अनबिया ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स (IRGC) का केंद्रीय मुख्यालय है. यहीं से ईरान की सैन्य गतिविधियों और युद्ध की रणनीतियों का संचालन होता है. यह ईरान की सैन्य ताकत का दिमाग है, जहां बैठकर युद्ध की आगे की चालें तय की जाती हैं.

आयतुल्लाह

आयतुल्लाह शिया इस्लाम में सर्वोच्च धार्मिक विद्वानों को दिया जाने वाला पद है. इसका शाब्दिक अर्थ है 'ईश्वर का संकेत'. ईरान की राजनीतिक और सैन्य नीतियों के पीछे इन्ही धर्मगुरुओं का हाथ होता है. यह शब्द ईरान की सत्ता की उस विचारधारा को दर्शाता है, जो अमेरिका के खिलाफ संघर्ष को एक धार्मिक युद्ध के रूप में देखती है.

काफिर

'काफिर' शब्द तब चर्चा में आया जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की बांह पर इसका टैटू देखा गया. आम तौर पर इसका अर्थ 'अविश्वासी' होता है. इस टैटू ने न केवल सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बहस छेड़ दी, क्योंकि इसे युद्ध की धार्मिक रंगत के साथ जोड़कर देखा जाने लगा.

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