हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजविजय से पहले आजाद भारत में किन-किन बड़े पदों पर रह चुके क्रिश्चियन? जान लें हर एक डिटेल

विजय से पहले आजाद भारत में किन-किन बड़े पदों पर रह चुके क्रिश्चियन? जान लें हर एक डिटेल

विजय के राजनीति में आने से पहले ही ईसाई समुदाय की कई विभूतियों ने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है. संविधान सभा के उपाध्यक्ष से लेकर देश के रक्षा मंत्री, रेल मंत्री कई पदों पर ईसाई लोग रहे.

By : निधि पाल | Updated at : 14 May 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अभिनेता थलपति विजय ने 'तमिलगा वेत्री कड़गम' से राजनीतिक पारी शुरू की.
  • ईसाई समुदाय ने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
  • जॉन मथाई, पी.सी. अलेक्जेंडर, मार्गरेट अल्वा ने प्रशासन में सेवाएं दीं.
  • अजीत जोगी, ओमन चांडी, ए.के. एंटनी, संगमा परिवार ने राजनीति में नेतृत्व किया.

दक्षिण भारतीय सिनेमा के महानायक थलपति विजय ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज 'तमिलगा वेत्री कड़गम' के साथ कर दिया है. विजय की पहचान न केवल एक अभिनेता के तौर पर है, बल्कि वे ईसाई समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं. ऐसे में भारतीय राजनीति और प्रशासन में ईसाई समुदाय के योगदान पर चर्चा तेज हो गई है. आजाद भारत के इतिहास में थलपति विजय पहले ईसाई नहीं हैं जो सार्वजनिक जीवन में बड़ा बदलाव लाने निकले हैं; बल्कि उनसे पहले कई दिग्गजों ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर बैठकर राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है.

संविधान निर्माण में ईसाई समाज की भूमिका

आजाद भारत की नींव रखने वाली संविधान सभा में ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व बेहद प्रभावशाली रहा है. हरेन्द्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे. उन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई. स्वतंत्रता मिलने के बाद, उन्हें पश्चिम बंगाल का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने विभाजन के बाद की चुनौतियों को बखूबी संभाला और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले.

जॉन मथाई- देश के पहले रेल और वित्त मंत्री

भारत के शुरुआती मंत्रिमंडल में जॉन मथाई एक ऐसा नाम थे जिनकी विद्वत्ता का सम्मान हर कोई करता था. वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने और बाद में उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाली. जॉन मथाई ने भारत की शुरुआती आर्थिक नीतियों और रेलवे के ढांचे को मजबूत करने में ऐतिहासिक काम किया. उनके आर्थिक दृष्टिकोण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरुआती कदम बढ़ाए थे, जिसका लाभ आज भी देश को मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: कोयले से कैसे बनाई जाती है गैस, जानें सरकार के इस फैसले से किसानों को कितना होगा फायदा?

पी.सी. अलेक्जेंडर- प्रशासन और राजभवन के सारथी

प्रशासनिक और संवैधानिक पदों की बात हो तो पी.सी. अलेक्जेंडर का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है. वे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल रहे. अलेक्जेंडर की प्रशासनिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने न केवल राज्यपाल के तौर पर काम किया, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे निष्पक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभाई. वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी रहे और भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए कई सुधारों के पक्षधर रहे.

मार्गरेट अल्वा- चार राज्यों की राज्यपाल 

महिला ईसाई नेताओं में मार्गरेट अल्वा का कद बहुत ऊंचा रहा है. उन्होंने गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाई. अल्वा न केवल एक कुशल प्रशासक रहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने संसद के भीतर और बाहर महिलाओं के अधिकारों और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा मजबूती से आवाज उठाई और कई कड़े फैसले लिए.

अजीत जोगी- छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का गौरव

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद उसके पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव अजीत जोगी को प्राप्त हुआ. वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) छोड़कर राजनीति में आए थे और अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर राज्य की राजनीति में शीर्ष तक पहुंचे. जोगी ने नए बने राज्य छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक मशीनरी को खड़ा करने और आदिवासी व पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाईं. वे ईसाई समुदाय के उन चंद नेताओं में थे जिन्होंने एक नए राज्य की नींव रखी.

ओमन चांडी और ए.के. एंटनी: केरल की राजनीति के स्तंभ

केरल की राजनीति में ओमन चांडी और ए.के. एंटनी का नाम ईसाई समुदाय के सबसे कद्दावर नेताओं के रूप में लिया जाता है. ओमन चांडी केरल के मुख्यमंत्री रहे और अपनी सादगी व जनसंपर्क के लिए जाने गए. वहीं ए.के. एंटनी केरल के मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ देश के रक्षा मंत्री भी रहे. उनके कार्यकाल में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन दोनों नेताओं ने साबित किया कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में ईसाई समुदाय का कितना गहरा प्रभाव है.

रेड्डी परिवार- आंध्र प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की कमान

आंध्र प्रदेश की राजनीति में वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (YSR) एक जननायक के तौर पर उभरे. उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं. उनके निधन के बाद उनके बेटे वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी मुख्यमंत्री पद संभाला. ईसाई समुदाय से आने वाले इस परिवार ने आंध्र प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाई. उनकी लोकप्रियता ने यह दर्शाया कि जनता नेतृत्व की क्षमता और कार्यों को सबसे ऊपर रखती है.

पूर्वोत्तर भारत और संगमा परिवार का दबदबा

मेघालय और पूर्वोत्तर की राजनीति में पी.ए. संगमा एक बड़ा नाम रहे. वे मेघालय के मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा के पहले ईसाई अध्यक्ष भी बने. उनकी संसदीय कार्यशैली की आज भी मिसाल दी जाती है. उनके नक्शेकदम पर चलते हुए उनके बेटे कॉनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं. इसके अलावा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो और मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा भी ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने राज्यों का नेतृत्व कर रहे हैं.

जॉर्ज फर्नांडीस- मजदूरों की आवाज और रक्षा मंत्री

जॉर्ज फर्नांडीस भारतीय राजनीति के एक ऐसे 'अग्निशिखा' नेता थे जिन्होंने सत्ता को हमेशा चुनौती दी. वे केंद्रीय रक्षा मंत्री और रेल मंत्री रहे. परमाणु परीक्षण (पोखरण) के समय वे रक्षा मंत्री थे और उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कई बार सियाचिन का दौरा किया. ईसाई समुदाय से आने वाले जॉर्ज ने देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत किया और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ी.

न्यायपालिका और सेना में समुदाय का गौरव

राजनीति के अलावा न्यायपालिका और रक्षा बलों में भी ईसाई समुदाय ने अपनी सेवा दी है. जस्टिस के.टी. थॉमस और जस्टिस कुरियन जोसेफ जैसे दिग्गजों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर न्याय की अवधारणा को पुख्ता किया. वहीं, भारतीय सेना में सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिगेज ने सेना प्रमुख (Chief of Army Staff) के पद को सुशोभित किया. इन हस्तियों ने साबित किया कि देश की सुरक्षा और न्याय प्रणाली में ईसाई समुदाय का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक है.

यह भी पढ़ें: यह देश बना रहा जमीन से 2000 मीटर ऊपर उड़ने वाला टर्बाइन, जानें यह कैसे करेगा काम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 14 May 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Christian Leaders In India Christian Politicians India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
विजय से पहले आजाद भारत में किन-किन बड़े पदों पर रह चुके क्रिश्चियन? जान लें हर एक डिटेल
विजय से पहले आजाद भारत में किन-किन बड़े पदों पर रह चुके क्रिश्चियन? जान लें हर एक डिटेल
जनरल नॉलेज
Elon Musk: एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?
एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?
जनरल नॉलेज
Viscera Test: कैसे होती है बिसरा जांच, इसमें शरीर के किन अंगों को रखा जाता है सुरक्षित?
कैसे होती है बिसरा जांच, इसमें शरीर के किन अंगों को रखा जाता है सुरक्षित?
जनरल नॉलेज
Animal Challenge King of Forest: जंगल में बाघ को भी टक्कर दे सकते हैं ये 5 जानवर, एक क्लिक में जान लें इनके नाम
जंगल में बाघ को भी टक्कर दे सकते हैं ये 5 जानवर, एक क्लिक में जान लें इनके नाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Abp Report | NEET Paper Leak | Exam Cancelled:पेपर लीक का मास्टरमाइंड शुभम गिरफ्तार!
Gold Silver Price Hike | Sandeep Chaudhary: आम जनता बेहाल, महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सीधा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India LPG Tanker: संकट के बीच भारत के लिए आई गुडन्यूज, LPG ला रहे MV सनशाइन ने पार किया होर्मुज, इंडियन आर्मी कर रही एस्कॉर्ट
संकट के बीच भारत के लिए आई गुडन्यूज, LPG ला रहे MV सनशाइन ने पार किया होर्मुज, इंडियन आर्मी कर रही एस्कॉर्ट
पंजाब
पंजाब में DA को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बढ़ा विवाद, BJP नेता सुनील जाखड़ ने उठाए सवाल
पंजाब में DA को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बढ़ा विवाद, BJP नेता सुनील जाखड़ ने उठाए सवाल
इंडिया
Weather Forecast: '16 राज्यों में आंधी-बारिश, 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं', मौसम विभाग की चेतावनी
'16 राज्यों में आंधी-बारिश, 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं', मौसम विभाग की चेतावनी
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में
विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में
बॉलीवुड
'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, सलमान खान संग बॉन्डिंग पर कही ये बात
'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने बताई वजह
विश्व
जिनपिंग के साथ लंच, टेंपल ऑफ हेवन जाएंगे US प्रेसिडेंट... होर्मुज पर ट्रंप की बात मानेगा 'ड्रैगन' ?
जिनपिंग के साथ लंच, टेंपल ऑफ हेवन जाएंगे US प्रेसिडेंट... होर्मुज पर ट्रंप की बात मानेगा 'ड्रैगन' ?
जनरल नॉलेज
Elon Musk: एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?
एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?
नौकरी
एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, जानें आवेदन से लेकर सैलरी
एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, जानें आवेदन से लेकर सैलरी
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget