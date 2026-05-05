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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजद्रविड़ के अलावा किन-किन समुदायों के लोग तमिलनाडु के निवासी, यहां क्यों था द्रविड़ पार्टियों का वर्चस्व?

द्रविड़ के अलावा किन-किन समुदायों के लोग तमिलनाडु के निवासी, यहां क्यों था द्रविड़ पार्टियों का वर्चस्व?

तमिलनाडु चुनाव 2026 में अभिनेता विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक जीत ने दशकों पुराने द्रविड़ वर्चस्व को चुनौती दी है. राज्य में केवल द्रविड़ मूल के लोग ही नहीं बल्कि और भी अन्य जातियों के लोग रहते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 05 May 2026 04:42 PM (IST)
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  • थलापति विजय की पार्टी TVK ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की.
  • तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों का गढ़ हिला, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं.
  • राज्य में तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, मलयाली समुदाय भी हैं.
  • सामाजिक न्याय, भाषाई राष्ट्रवाद ने द्रविड़ पार्टियों को मजबूत बनाया.

तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अपनी अनूठी पहचान और द्रविड़ विचारधारा के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक नई पटकथा लिख दी है. अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने 108 सीटें जीतकर स्थापित द्रविड़ किलों को हिलाकर रख दिया है. बहुमत से महज कुछ कदम दूर खड़ी TVK ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर तमिलनाडु की सामाजिक बुनावट कैसी है? यहां द्रविड़ पहचान के अलावा और कौन-कौन से समुदाय बसते हैं और दशकों तक किन कारणों से यहां द्रविड़ पार्टियों का एकछत्र राज रहा?

चुनावी नतीजों ने बदला तमिलनाडु का मिजाज

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम राज्य के इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में देखे जा रहे हैं. दो साल पहले राजनीति में कदम रखने वाले अभिनेता विजय की पार्टी TVK ने 108 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़े दल का गौरव प्राप्त किया है. हालांकि, राज्य में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और TVK जादुई आंकड़े से मात्र 10 सीटें दूर है. इस चुनावी फेरबदल ने राज्य की उस पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी है, जहां दशकों से DMK और AIADMK जैसी द्रविड़ पार्टियों का ही बोलबाला रहता था.

तमिलनाडु में बसने वाले कौन-कौन समुदाय?

तमिलनाडु को अक्सर केवल द्रविड़ पहचान से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह राज्य विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों का एक अद्भुत संगम है. यहां मुख्य रूप से तमिल भाषी आबादी के अलावा बड़ी संख्या में अन्य भाषाई समूह भी सदियों से रह रहे हैं. इनमें तेलुगु भाषी लोग प्रमुख हैं, जो विजयनगर साम्राज्य के समय से ही चेन्नई, मदुरै और कोयंबटूर जैसे जिलों में बसे हुए हैं. इसी तरह, कर्नाटक की सीमा से सटे जिलों जैसे कृष्णागिरी और होसुर में कन्नड़ भाषी लोगों की अच्छी-खासी आबादी है.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु... किस राज्य में विधायकों को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की गहराई

पश्चिमी और दक्षिणी जिलों, जैसे कन्याकुमारी और नीलगिरी में मलयाली समुदाय का गहरा प्रभाव है. दिलचस्प बात यह है कि यहां सौराष्ट्र समुदाय जैसे इंडो-आर्यन मूल के लोग भी रहते हैं, जो मदुरै और तंजावुर जैसे शहरों में सदियों से अपनी भाषा और संस्कृति को सहेजे हुए हैं. इसके अलावा, 17वीं शताब्दी के मराठा शासन के दौरान आए तंजावुर मराठी लोग भी इस राज्य का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं. राज्य में 36 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां भी निवास करती हैं, जिनमें टोडा, कोटा और इरुला जैसी आदिम जनजातियां शामिल हैं.

धार्मिक और प्रवासी समुदायों का समन्वय

तमिलनाडु की जनसंख्या में लगभग 12% हिस्सा ईसाइयों और मुस्लिमों का है, जो राज्य के शहरी केंद्रों में प्रमुखता से मौजूद हैं. इसके साथ ही जैन, सिख और पारसी समुदाय भी यहां शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु के औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के श्रमिकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी और भी अधिक विविध हो गई है.

द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व का ऐतिहासिक कारण

तमिलनाडु में पिछले छह दशकों से द्रविड़ पार्टियों के दबदबे का सबसे बड़ा कारण 1916 की 'जस्टिस पार्टी' और बाद में पेरियार ई.वी. रामास्वामी का 'आत्म-सम्मान आंदोलन' रहा है. इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ब्राह्मणों के अत्यधिक प्रभाव को समाप्त कर पिछड़ों को हक दिलाना था. सामाजिक न्याय और आरक्षण को राजनीति का आधार बनाकर इन पार्टियों ने पिछड़े वर्गों के बीच अपनी गहरी पैठ बनाई, जिसे आज भी हिला पाना मुश्किल माना जाता है.

भाषाई राष्ट्रवाद और हिंदी विरोधी आंदोलन

द्रविड़ राजनीति की सफलता का दूसरा बड़ा स्तंभ 'भाषाई राष्ट्रवाद' रहा है. 1930 और 1960 के दशकों में हुए हिंदी विरोधी आंदोलनों ने DMK जैसी पार्टियों को तमिल पहचान के रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया. जनता के बीच यह संदेश बहुत प्रभावी रहा कि द्रविड़ पार्टियां ही उत्तर भारतीय प्रभाव और हिंदी के थोपे जाने के खिलाफ तमिल संस्कृति की रक्षा कर सकती हैं. इसी भाषाई गौरव ने राष्ट्रीय पार्टियों को राज्य की राजनीति में लंबे समय तक हाशिए पर रखा.

सिनेमा का प्रभाव और लोक-लुभावन योजनाएं

तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता बेहद गहरा रहा है. सी.एन. अन्नादुरै, एम. करुणानिधि और एम.जी. रामचंद्रन (MGR) जैसे नेताओं ने तमिल सिनेमा का उपयोग अपनी राजनीतिक विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए किया. इसके साथ ही, इन पार्टियों ने मुफ्त मध्याह्न भोजन, सब्सिडी वाले सामान और लैपटॉप जैसी लोक-लुभावन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक वफादार वोट बैंक तैयार किया. चुनावी रणनीतियों और क्षेत्रीय गठबंधन के सहारे इन पार्टियों ने अपनी पकड़ को हमेशा मजबूत बनाए रखा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 May 2026 04:42 PM (IST)
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