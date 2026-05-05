Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom थलापति विजय की पार्टी TVK ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की.

तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों का गढ़ हिला, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं.

राज्य में तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, मलयाली समुदाय भी हैं.

सामाजिक न्याय, भाषाई राष्ट्रवाद ने द्रविड़ पार्टियों को मजबूत बनाया.

तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अपनी अनूठी पहचान और द्रविड़ विचारधारा के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक नई पटकथा लिख दी है. अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने 108 सीटें जीतकर स्थापित द्रविड़ किलों को हिलाकर रख दिया है. बहुमत से महज कुछ कदम दूर खड़ी TVK ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर तमिलनाडु की सामाजिक बुनावट कैसी है? यहां द्रविड़ पहचान के अलावा और कौन-कौन से समुदाय बसते हैं और दशकों तक किन कारणों से यहां द्रविड़ पार्टियों का एकछत्र राज रहा?

चुनावी नतीजों ने बदला तमिलनाडु का मिजाज

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम राज्य के इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में देखे जा रहे हैं. दो साल पहले राजनीति में कदम रखने वाले अभिनेता विजय की पार्टी TVK ने 108 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़े दल का गौरव प्राप्त किया है. हालांकि, राज्य में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और TVK जादुई आंकड़े से मात्र 10 सीटें दूर है. इस चुनावी फेरबदल ने राज्य की उस पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी है, जहां दशकों से DMK और AIADMK जैसी द्रविड़ पार्टियों का ही बोलबाला रहता था.

तमिलनाडु में बसने वाले कौन-कौन समुदाय?

तमिलनाडु को अक्सर केवल द्रविड़ पहचान से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह राज्य विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों का एक अद्भुत संगम है. यहां मुख्य रूप से तमिल भाषी आबादी के अलावा बड़ी संख्या में अन्य भाषाई समूह भी सदियों से रह रहे हैं. इनमें तेलुगु भाषी लोग प्रमुख हैं, जो विजयनगर साम्राज्य के समय से ही चेन्नई, मदुरै और कोयंबटूर जैसे जिलों में बसे हुए हैं. इसी तरह, कर्नाटक की सीमा से सटे जिलों जैसे कृष्णागिरी और होसुर में कन्नड़ भाषी लोगों की अच्छी-खासी आबादी है.

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भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की गहराई

पश्चिमी और दक्षिणी जिलों, जैसे कन्याकुमारी और नीलगिरी में मलयाली समुदाय का गहरा प्रभाव है. दिलचस्प बात यह है कि यहां सौराष्ट्र समुदाय जैसे इंडो-आर्यन मूल के लोग भी रहते हैं, जो मदुरै और तंजावुर जैसे शहरों में सदियों से अपनी भाषा और संस्कृति को सहेजे हुए हैं. इसके अलावा, 17वीं शताब्दी के मराठा शासन के दौरान आए तंजावुर मराठी लोग भी इस राज्य का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं. राज्य में 36 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां भी निवास करती हैं, जिनमें टोडा, कोटा और इरुला जैसी आदिम जनजातियां शामिल हैं.

धार्मिक और प्रवासी समुदायों का समन्वय

तमिलनाडु की जनसंख्या में लगभग 12% हिस्सा ईसाइयों और मुस्लिमों का है, जो राज्य के शहरी केंद्रों में प्रमुखता से मौजूद हैं. इसके साथ ही जैन, सिख और पारसी समुदाय भी यहां शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु के औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के श्रमिकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी और भी अधिक विविध हो गई है.

द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व का ऐतिहासिक कारण

तमिलनाडु में पिछले छह दशकों से द्रविड़ पार्टियों के दबदबे का सबसे बड़ा कारण 1916 की 'जस्टिस पार्टी' और बाद में पेरियार ई.वी. रामास्वामी का 'आत्म-सम्मान आंदोलन' रहा है. इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ब्राह्मणों के अत्यधिक प्रभाव को समाप्त कर पिछड़ों को हक दिलाना था. सामाजिक न्याय और आरक्षण को राजनीति का आधार बनाकर इन पार्टियों ने पिछड़े वर्गों के बीच अपनी गहरी पैठ बनाई, जिसे आज भी हिला पाना मुश्किल माना जाता है.

भाषाई राष्ट्रवाद और हिंदी विरोधी आंदोलन

द्रविड़ राजनीति की सफलता का दूसरा बड़ा स्तंभ 'भाषाई राष्ट्रवाद' रहा है. 1930 और 1960 के दशकों में हुए हिंदी विरोधी आंदोलनों ने DMK जैसी पार्टियों को तमिल पहचान के रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया. जनता के बीच यह संदेश बहुत प्रभावी रहा कि द्रविड़ पार्टियां ही उत्तर भारतीय प्रभाव और हिंदी के थोपे जाने के खिलाफ तमिल संस्कृति की रक्षा कर सकती हैं. इसी भाषाई गौरव ने राष्ट्रीय पार्टियों को राज्य की राजनीति में लंबे समय तक हाशिए पर रखा.

सिनेमा का प्रभाव और लोक-लुभावन योजनाएं

तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता बेहद गहरा रहा है. सी.एन. अन्नादुरै, एम. करुणानिधि और एम.जी. रामचंद्रन (MGR) जैसे नेताओं ने तमिल सिनेमा का उपयोग अपनी राजनीतिक विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए किया. इसके साथ ही, इन पार्टियों ने मुफ्त मध्याह्न भोजन, सब्सिडी वाले सामान और लैपटॉप जैसी लोक-लुभावन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक वफादार वोट बैंक तैयार किया. चुनावी रणनीतियों और क्षेत्रीय गठबंधन के सहारे इन पार्टियों ने अपनी पकड़ को हमेशा मजबूत बनाए रखा है.

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