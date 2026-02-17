किसने डिजाइन की थी बांग्लादेश की संसद, कैसा है इसका इंटीरियर

Bangladesh Parliament: बांग्लादेश चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. आपको बता दें कि बांग्लादेश पार्लियामेंट हाउस बांग्लादेश की पॉलीटिकल पावर के केंद्र में दुनिया की सबसे मशहूर लेजिस्लेटिव बिल्डिंग में से एक है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसे किसने डिजाइन किया था और इसका इंटीरियर इतना शानदार कैसे हैं? तो आइए जानते हैं.

इस मास्टरपीस के पीछे का आर्किटेक्ट

बांग्लादेश पार्लियामेंट हाउस जिसे ऑफीशियली जातीय संसद भवन के नाम से जाना जाता है मशहूर अमेरिकन आर्किटेक्ट लुइस कान के द्वारा डिजाइन किया गया था. शेर ए बांग्ला नगर में मौजूद इस स्ट्रक्चर को दुनिया में मॉडर्न आर्किटेक्चर के सबसे अच्छे एग्जांपल के रूप में माना जाता है. कंस्ट्रक्शन 1961 में शुरू हुआ और 1982 में पूरा हुआ. दशकों बाद भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट और स्टूडेंट इसे सिविक डिजाइन में एक बेंचमार्क के तौर पर स्टडी करते हैं.

आर्किटेक्चर और डिजाइन फीचर्स

पार्लियामेंट बिल्डिंग मॉडर्निज्म ओर रीजनल असर का एक जबरदस्त मिक्स है. लुइस ने रोमन, बंगाली और मुगल आर्किटेक्चरल ट्रेडीशंस से इंस्पायर्ड एलिमेंट्स को शामिल किया. इससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो काफी बड़ा और लोकल पहचान से जुड़ा हुआ लगता है. इसकी सबसे खास बातों में से एक है बड़े कंक्रीट के बाहरी हिस्से में बने बोर्ड ज्योमैट्रिक ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल. पारंपरिक खिड़कियों के बजाए यह शेप रोशनी और हवा को अंदर आने देते हैं और शानदार विजुअल पैटर्न बनाते हैं.

यह बिल्डिंग मुख्य रूप से खुले कंक्रीट से बनी है. इस पर सफेद मार्बल की धारियां हैं. यह इसे एक अलग मिनिमलिस्ट लेकिन शानदार लुक देती है. परिसर के तीन तरफ एक बड़ी आर्टिफिशियल झील है. इससे यह स्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे यह सीधे पानी से ऊपर उठ रहा हो.

मेन असेंबली चैंबर

परिसर के बीच में सेंट्रल ब्लॉक में आठ कोनों वाला एक असेंबली चैंबर है. इसमें 354 सदस्यों के बैठने की जगह है. यह जगह काफी बड़ी लेकिन बैलेंस्ड लगती है. इसे डेमोक्रेटिक बहस के महत्व को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है.

नेचुरल लाइट इनोवेशन

इस बिल्डिंग में गहराई तक नेचुरल धूप लाने के लिए लाइट वेल और खोखले स्ट्रक्चरल कॉलम का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है. यह डिजाइन दिन में आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत को कम करता है और चेंबर के अंदर रोशनी और छाया की पूरी व्यवस्था रहती है.

बिना खंभों वाली बड़ी जगह

इंजीनियरिंग की सबसे शानदार बातों में से एक यह है कि मेन चेंबर में कोई भी अंदरूनी खंभा नहीं है जो बीच की जगह को रोकता हो. छत को एक बड़े पैराबोलिक शेल स्ट्रक्चर का सहारा मिला है. यह लगभग 117 फीट ऊंचा है जिस वजह से अंदर का हिस्सा खुला और बिना रुकावट वाला बनता है.

भूल भुलैया जैसे गलियारे

सेंट्रल हॉल के चारों तरफ सात मंजिला घूमने फिरने वाले गलियारे हैं. यह ऑफिस, कमेटी रूम और दूसरी पार्लियामेंट्री जगह को जोड़ते हैं. यह रास्ते एक भूल भुलैया जैसा नेटवर्क बनाते हैं.

इसी के साथ असेंबली चैंबर की छत से एक बड़ा मैटेलिक वेब झूमर लटका हुआ है. यह आर्टिफिशियल रोशनी देता है और हॉल की शान बढ़ाता है.

