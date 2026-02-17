बांग्लादेश में कैसे होता है सरकार का गठन, भारत से कितना अलग है यह सिस्टम?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bangladesh Government: बांग्लादेश में आज तारीक रहमान प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. आइए जानते हैं कि बांग्लादेश में सरकार का गठन कैसे होता है और यह भारत से कैसे अलग है.

17 Feb 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

Bangladesh Government: हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई है. तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. बांग्लादेशी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है जो पहली नजर में भारत के मॉडल जैसा ही लगता है. हालांकि दोनों देशों के बीच कुछ जरूरी स्ट्रक्चरल और कांस्टीट्यूशनल अंतर हैं. आइए जानते हैं क्या है यह अंतर.

बांग्लादेश में सरकार कैसे बनती है?

बांग्लादेशी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत काम करता है. यहां प्रधानमंत्री सरकार के हेड होते हैं. देश की पार्लियामेंट को जातीय संसद कहा जाता है और यह एक सदन वाली होती है. 

पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर 

जातीय संसद में 350 सदस्य होते हैं. इनमें से 300 सदस्य सीधे जनता द्वारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए चुने जाते हैं. बाकी 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं. इन रिजर्व सदस्यों को 300 सीधे चुने गए एमपी द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए चुना जाता है. सरकार बनाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन को मेजोरिटी हासिल करनी होती है. सीधी चुनी गई 300 सीटों में से कम से कम 151.

प्रधानमंत्री की नियुक्ति 

राष्ट्रपति मेजोरिटी पार्टी या फिर गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं. नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाते हैं. बांग्लादेश के संविधान के तहत कम से कम 90% मंत्री संसद सदस्य होने चाहिए. 10% तक टेक्नोक्रेट या फिर एक्सपर्ट हो सकते हैं जो एमपी नहीं हैं. वैसे तो राष्ट्रपति संवैधानिक हेड ऑफ स्टेट होते हैं लेकिन ज्यादातर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं.

भारत से कैसे अलग?

स्ट्रक्चरल लेवल पर बांग्लादेश और भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम शेयर करते हैं. हालांकि फ्रेमवर्क को और भी करीब से देखने पर अंतर साफ हो जाता है. सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल अंतर यह है कि बांग्लादेश में एक ही लेजिसलेटिव चैंबर है. इसे जातीय संसद कहा जाता है. इसके उलट भारत में दो सदन वाली पार्लियामेंट हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है.

भारत में दोनों सदन कानून बनाने में हिस्सा लेते हैं जबकि बांग्लादेश में सारी लेजिसलेटिव पावर एक ही सदन के पास होती है. भारत एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियां बांटी गई हैं. हर भारतीय राज्य का अपना मुख्यमंत्री और लेजिसलेटिव असेंबली होती है. वहीं बांग्लादेश एक यूनिटरी देश है. यहां पर भारत की तरह राज्य सरकार नहीं है. यहां सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ढाका में मौजूद केंद्र सरकार के पास है.

आर्टिकल 70 और पार्टी डिसिप्लिन 

सबसे बड़े अंतरों में से एक बांग्लादेशी संविधान का आर्टिकल 70 है. यह भारत के एंटी-डिफैक्शन कानून से काफी ज्यादा सख्त है. बांग्लादेश में अगर कोई पार्लियामेंट मेंबर अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है या फिर पार्टी से इस्तीफा दे देता है तो वह अपने आप पार्लियामेंट में अपनी सीट खो देता है. यह प्रोविजन प्राइम मिनिस्टर को एमपी पर मजबूत कंट्रोल देता है और रूलिंग पार्टी के अंदर असहमति को लिमिट करता है. भारत में एंटी-डिफैक्शन कानून मौजूद है, लेकिन कुछ मामलों में इसमें छूट मिलती है. 

राष्ट्रपति का चुनाव और पावर 

दोनों देशों में राष्ट्रपति देश का कांस्टीट्यूशनल हेड होता है और ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर काम करता है. हालांकि चुनाव प्रक्रिया में अंतर है. भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं. इसी के साथ बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ जातीय संसद के मेंबर करते हैं.

17 Feb 2026 02:20 PM (IST)
