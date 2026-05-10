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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTamil Nadu Thalapathy Vijay CM Oath: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय, जानें उनके परिवार में कौन-कौन?

Tamil Nadu Thalapathy Vijay CM Oath: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय, जानें उनके परिवार में कौन-कौन?

साउथ सुपरस्टार विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य में 'द्रविड़' राजनीतिक दुधारी को चुनौती दी है. उनकी पार्टी टीवीके (TVK) ने कांग्रेस और वामपंथी दलों के समर्थन से सरकार बनाई.

By : निधि पाल | Updated at : 10 May 2026 10:45 AM (IST)
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  • मां शोभा चंद्रशेकर एक जानी-मानी गायिका और फिल्म निर्माता हैं.

Tamil Nadu Thalapathy Vijay CM Oath: तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा है. सिनेमाई पर्दे पर 'थलपति' कहलाने वाले जोसेफ विजय अब असल जिंदगी में राज्य की कमान संभाल चुके हैं. रविवार को चेन्नई में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी ने इस राजनीतिक बदलाव को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है. आइए जानते हैं कि उनके परिवार में कौन-कौन है.

सत्ता परिवर्तन का नया चेहरा

तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहे द्रविड़ राजनीति के दोतरफा दबदबे को थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने खत्म कर दिया है. विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके ने कांग्रेस, भाकपा (CPI), माकपा (CPIM), वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों के साथ मिलकर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार किया. राज्यपाल ने विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए 13 मई तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का समय दिया है. यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि विजय ने अपनी पार्टी बनाने के महज दो साल के भीतर सत्ता हासिल कर ली है.

पिता का फिल्मी और सियासी मार्गदर्शन

विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेकर है. उनका जन्म 1974 में एक ऐसे परिवार में हुआ जिसकी जड़ें कला और सिनेमा में बहुत गहरी थीं. उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक और निर्माता हैं. उन्होंने न केवल विजय के फिल्मी करियर की नींव रखी, बल्कि उनके शुरुआती राजनीतिक कदमों में भी सलाहकार की भूमिका निभाई. चंद्रशेखर ने तमिल के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है और 70 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है.

मां और कलात्मक विरासत

विजय की मां शोभा चंद्रशेकर भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं. वह एक मशहूर प्लेबैक सिंगर होने के साथ-साथ पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता भी रही हैं. विजय अक्सर अपने साक्षात्कारों में जिक्र करते हैं कि उनके माता-पिता ने प्रेम विवाह किया था, जिसमें उनके पिता ईसाई और मां हिंदू परिवार से थीं. परिवार का यह धर्मनिरपेक्ष ढांचा विजय की राजनीतिक विचारधारा में भी झलकता है, जहां वह जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठने की बात करते हैं.

यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Politics: कब तक चलेगा तमिलनाडु का सियासी सस्पेंस, नई सरकार के लिए कितने दिन इंतजार कर सकते हैं राज्यपाल?

विजय की बहन

विजय के जीवन का एक भावुक पहलू उनकी छोटी बहन विद्या हैं. मात्र दो साल की उम्र में विद्या का निधन हो गया था, जिसका अभिनेता के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा. विजय अपनी बहन के बेहद करीब थे और उनकी याद में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी 'वी.वी. प्रोडक्शंस' (विद्या-विजय) रखा था. यह क्षति उनके शांत और गंभीर स्वभाव के पीछे की एक बड़ी वजह मानी जाती है.

पत्नी और वैवाहिक जीवन की चर्चा

विजय के वैवाहिक जीवन की बात करें तो उन्होंने 25 अगस्त 1999 को संगीता सोर्नालिंगम से शादी की थी. संगीता एक ब्रिटिश तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनका जन्म श्रीलंका में हुआ था. दोनों की पहली मुलाकात 1997 में फिल्म 'कालमेलम काथिरुप्पेन' के सेट पर हुई थी, जहां संगीता एक प्रशंसक के तौर पर उनसे मिलने पहुंची थीं. हालांकि, पिछले कुछ समय से उनके रिश्ते में खटास की खबरें चर्चा में रही हैं. साल 2025 में संगीता द्वारा तलाक की अर्जी देने की रिपोर्ट्स सामने आई थीं, जिससे उनके निजी जीवन में बड़े बदलाव के संकेत मिले.

विजय की अगली पीढ़ी 

विजय और संगीता के दो बच्चे हैं- बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा. जेसन संजय ने फिल्म 'सिग्मा' से बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की है और वे अपने पिता के साथ बचपन में 'वेट्टाइकारन' फिल्म में नजर आ चुके हैं. वहीं बेटी दिव्या ने फिल्म 'थेरी' में अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर की थी. दोनों ही बच्चे विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद अब धीरे-धीरे अपने करियर की दिशा तय कर रहे हैं.

दोस्तों और करीबियों का मजबूत साथ

विजय की सफलता के पीछे उनके उन दोस्तों का भी बड़ा हाथ है जो कॉलेज के दिनों से उनके साथ हैं. अभिनेता संजीव वेंकट, श्रीमन और श्रीनाथ उनके सबसे करीबी मित्र माने जाते हैं. ये दोस्त न केवल निजी जीवन में बल्कि फिल्मों और अब राजनीतिक अभियानों में भी उनके साथ ढाल बनकर खड़े रहे हैं. इसके अलावा, दक्षिण सिनेमा के गायक एस. एन. सुरेंदर उनके मामा हैं और अभिनेता विक्रांत उनके कजिन भाई हैं, जो अक्सर सार्वजनिक मंचों पर विजय का समर्थन करते दिखते हैं.

यह भी पढ़ें: Thalapathy Vijay MLA Seats : दो जगहों से विधायक चुने गए थलपति विजय, क्या उन्हें मिलेगी डबल सैलरी; जानें नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 10 May 2026 10:45 AM (IST)
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Thalapathy Vijay CM Tamil Nadu Thalapathy Vijay Thalapathy Vijay CM Oath Thalapathy Vijay Family
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