Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तमिलनाडु मंत्री ने अलग राज्य ध्वज की मांग की।

संविधान राज्यों के अलग झंडों पर प्रतिबंध नहीं लगाता।

राष्ट्रीय ध्वज को सर्वोच्च प्राथमिकता और गरिमा मिलनी चाहिए।

नियमों का उल्लंघन करने पर तीन साल जेल/जुर्माना हो सकता है।

Tamil Nadu Separate Flag: तमिलनाडु में थलपति विजय से जुड़े टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री अधव अर्जुन की मांग के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल उन्होंने कहा है कि राज्य का एक अलग झंडा होना चाहिए. उन्होंने प्रस्तावित ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के बराबर दर्जा दिलाने का भी जिक्र किया है.

भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. बहस ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या किसी भारतीय राज्य का अपना अलग झंडा हो सकता है और क्या उस झंडे को राष्ट्रीय तिरंगे के साथ फहराया जा सकता है? जानें क्या है इन सवालों के जवाब.

राज्य के झंडों पर संवैधानिक स्थिति

भारत का संविधान राज्यों को अलग-अलग झंडे रखने से साफ तौर से प्रतिबंधित नहीं करता है. एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि भारत के संघीय ढांचे के अंदर राज्यों का एक अलग अस्तित्व है. एक राज्य ध्वज संघवाद के उलट नहीं है जब तक कि वह राष्ट्रीय ध्वज को बदलने या फिर उसके विकल्प के रूप में काम नहीं करता.

2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर एकमात्र राज्य था जिसके पास अपना एक अलग आधिकारिक संविधान और राज्य ध्वज था. मौजूदा समय में किसी भी राज्य के पास अनुमोदित संविधानिक या फिर आधिकारिक ध्वज नहीं है. हालांकि आधिकारिक राज्य ध्वज की गैर मौजूदगी क्षेत्रीय या फिर सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाले झंडो पर सामान्य कानूनी प्रतिबंध नहीं है.





क्या है ध्वज कोड नियम?

भारतीय ध्वज संहिता 2002 उन नियमों को तय करती है जिनका पालन तब किया जाना चाहिए जब कोई राज्य, संस्था या फिर दूसरे संगठन राष्ट्रीय तिरंगे के साथ अपना झंडा फहराते हैं. केंद्रीय सिद्धांत यह है कि राज्य ध्वज को प्राथमिकता और गरिमा बरकरार रखनी चाहिए.

तिरंगे को कभी भी दूसरे झंडे के नीचे नहीं रखना चाहिए. इसे सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए. कोई दूसरा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के समान स्टैंड का इस्तेमाल नहीं करेगा. किसी भी राज्य या फिर संगठनात्मक ध्वज को एक अलग पोल पर फहराया जाना चाहिए.

जब झंडे एक सीधी रेखा में बहराइच जाते हैं तो तिरंगे को रेखा के सबसे दाईं तरफ रखा जाना चाहिए, जो दर्शकों की आंखों से बाईं तरफ है. इसी के साथ राष्ट्रीय ध्वज को दूसरे ध्वज की तुलना में थोड़े ऊंचे खंभे पर केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए.

किसी दूसरे ध्वज का आकार राष्ट्रीय ध्वज से ज्यादा नहीं हो सकता. यह आकार में बराबर या फिर छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता. जब दो झंडे एक दीवार के सामने क्रॉस पोल पर प्रदर्शित किए जाते हैं तो खास नियम लागू होते हैं. उस मामले में तिरंगा दाहिनी तरफ रहना चाहिए और उसका झंडा दूसरे झंडे वाले पोल के सामने या फिर ऊपर होना चाहिए.

ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज पर प्रतीकों, फूल, माला या प्रचारात्मक और विज्ञापन चीजों को रखने या उन्हें इसके ध्वज स्तंभ से जोड़ने पर भी रोक लगाती है.





राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने पर दंड

तय नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर को संबोधित करता है. धारा 2 के तहत कोई व्यक्ति जो जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज को दूसरे ध्वज के नीचे रखता है या फिर उसके प्रति अनादर दिखाता है तो उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

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मौजूदा बहस के लिए नियमों का क्या मतलब है?

अंतर एक क्षेत्रीय ध्वज होने और उसे इस तरह से प्रदर्शित करने के बीच है जिससे राष्ट्रीय ध्वज कमजोर हो. राज्य या फिर संस्कृत झंडों पर पूरी तरह से संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है. हालांकि जब भी तिरंगे के साथ कोई दूसरा झंडा दिखाया जाता है तो यह साफ प्राथमिकता, स्थिति, आकार और प्रदर्शन जरूरतों को तय करता है.

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