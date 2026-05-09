आर्य से कितने अलग थे द्रविड़, दक्षिण भारत की राजनीति में क्यों है ये जरूरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom द्रविड़ शब्द तमिलनाडु में राजनीति, भाषा, पहचान से जुड़ा है।

भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक प्रवासन से आर्य-द्रविड़ में अंतर।

द्रविड़ पहचान 20वीं सदी में सामाजिक सुधार से उभरी।

हिंदी विरोधी आंदोलन, सामाजिक न्याय ने द्रविड़ राजनीति को बढ़ाया।

Aryavarta VS Dravida: तमिलनाडु में द्रविड़ शब्द एक राजनीतिक पहचान से कहीं ज्यादा है. यह राजनीति, भाषा, पहचान और सामाजिक न्याय से गहराई से जुड़ा हुआ है. वास्तुकला और साहित्य से लेकर चुनावी नारों और पार्टियों के नाम तक यह शब्द दक्षिण भारत के सार्वजनिक जीवन में हर जगह दिखाई देता है. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जैसी राजनीतिक पार्टियों ने द्रविड़ शब्द को अपने नाम में ही शामिल कर लिया. आइए जानते हैं कौन थे द्रविड़ और ये आर्यों से कैसे अलग थे.

आर्य द्रविड़ के बीच अंतर

इतिहासकार, भाषाविदों और वैज्ञानिकों के बीच आर्य-द्रविड़ विभाजन को लेकर अलग-अलग विचार हैं. लेकिन पारंपरिक रूप से यह अंतर भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर किया गया है.

भाषा सबसे बड़ा अंतर

सबसे ज्यादा स्वीकार्य अंतर भाषाई है. आर्यों को आमतौर पर भारोपीय भाषा परिवार से जोड़ा जाता है. इसमें संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और बंगाली जैसी भाषाएं शामिल हैं. वहीं द्रविड़ों को द्रविड़ भाषा परिवार से जोड़ा जाता है. इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल हैं. दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में भाषा पहचान के सबसे मजबूत चिह्नों में से एक बनी हुई है. यहां तमिल को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि गौरव और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है .

ऐतिहासिक प्रवासन का सिद्धांत

आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जैसे पुराने ऐतिहासिक सिद्धांतों के मुताबिक भारोपीय भाषा बोलने वाले समूह लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे. द्रविड़ों को अक्सर उपमहाद्वीप के मूल निवासी के रूप में वर्णित किया जाता था. जो बाद में दक्षिण भारत में आकर बस गए.

हालांकि आधुनिक डीएनए अध्ययन और पुरातात्विक शोध आर्यों और द्रविड़ों के बीच नस्लीय विभाजन को लगातार चुनौती दे रहे हैं. आज कई विद्वानों का यह तर्क है कि भारत की आबादी अलग-अलग नस्लों के रूप में नहीं बल्कि हजारों सालों के दौरान मेल जोल से विकसित हुई है.

सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर

पारंपरिक रूप से आर्य संस्कृति को वैदिक परंपराओं,‌ संस्कृत ग्रंथों और वर्ण व्यवस्था से जोड़ा जाता रहा है. यह बाद में जातिगत ऊंच नीच के रूप में विकसित हुई. दूसरी तरफ द्रविड़ पहचान को अक्सर राजनीतिक रूप में जाति विरोध आंदोलन, क्षेत्रीय गौरव और दक्षिण भारतीय सभ्यता की विरासत से जोड़ा गया है.

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द्रविड़ पहचान राजनीतिक क्यों बनी?

द्रविड़ पहचान का राजनीतिक महत्व 20 वीं सदी की शुरुआत में पेरियार ई वी रामासामी के नेतृत्व में चले सामाजिक सुधार आंदोलन के जरिए से उभरा. पेरियार के आत्म सम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों के वर्चस्व, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का विरोध किया.

हिंदी विरोधी आंदोलन

द्रविड़ राजनीति के सबसे शक्तिशाली चालकों में से एक हिंदी थोपे जाने का विरोध था. डीएमके जैसी राजनीतिक पार्टियां 1960 के दशक के दौरान हिंदी विरोधी आंदोलन के जरिए प्रमुखता में आईं. इन आंदोलनों का तर्क यह था कि हिंदी थोपना तमिल पहचान, संस्कृति और भाषाई अधिकारों के लिए खतरा है.

सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति

द्रविड़ विचारधारा का एक और मुख्य स्तंभ सामाजिक न्याय रहा है. पार्टियों ने पिछड़े वर्ग और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नीति का जोरदार समर्थन किया. इन नीतियों को ऐतिहासिक सामाजिक और प्रशासन के साथ-साथ शिक्षा में उच्च जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जरूरी माना गया.

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