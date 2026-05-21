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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTail Strike In Air India Flight: लैंडिंग के दौरान टेल-स्ट्राइक की शिकार हुई Air India की फ्लाइट, जानें यह कितनी खतरनाक?

Tail Strike In Air India Flight: लैंडिंग के दौरान टेल-स्ट्राइक की शिकार हुई Air India की फ्लाइट, जानें यह कितनी खतरनाक?

Tail Strike In Air India Flight: एयर इंडिया की दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट लैंडिंग के दौरान टेल-स्ट्राइक का शिकार हो गई. आइए जानें कि यह टेल स्ट्राइक क्या है और यह कितनी कितनी खतरनाक होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 21 May 2026 03:52 PM (IST)
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  • टेल-स्ट्राइक विमान के ढाँचे और महत्वपूर्ण सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है.

Tail Strike In Air India Flight: हवाई सफर के दौरान सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन तकनीकी और वातावरणीय कारणों से कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सबको चौंका देती हैं. आज यानि गुरुवार को दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2651 लैंडिंग के वक्त टेल-स्ट्राइक का शिकार हो गई. लैंडिंग के समय विमान का पिछला हिस्सा रनवे की सतह से टकरा गया. हालांकि, पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बच गए, लेकिन इस हादसे ने विमान की सुरक्षा और टेल-स्ट्राइक के खतरों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. आइए जानें कि यह कितनी खतरनाक है. 

रनवे पर अचानक बिगड़ गया संतुलन

एयर इंडिया की इस उड़ान के दौरान जब विमान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरने की तैयारी कर रहा था, तभी पायलट को अपने आगे उड़ रहे दूसरे विमान की वजह से अचानक तेज वेक टर्बुलेंस यानी हवा का भारी विक्षोभ महसूस हुआ. इस अचानक आए हवा के दबाव के कारण विमान का नियंत्रण प्रभावित हो गया. इसी असंतुलन की वजह से लैंडिंग के ऐन वक्त पर हवाई जहाज का पिछला हिस्सा रनवे की कंक्रीट की सतह से सीधे टकरा गया, जिसे विमानन की भाषा में टेल-स्ट्राइक कहा जाता है. हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जांच शुरू हो गई है.

क्यों होती है टेल स्ट्राइक?

हवाई जहाज में टेल-स्ट्राइक की घटना मुख्य रूप से टेक-ऑफ या लैंडिंग के नाजुक पलों में ही सामने आती है. टेक-ऑफ के समय जब पायलट विमान के अगले हिस्से यानी नोज को अचानक तय सीमा से ज्यादा तेजी से ऊपर की ओर उठाता है, तब ऐसा होता है. वहीं, लैंडिंग के समय खराब मौसम, तेज हवाओं के थपेड़ों, गलत तकनीक या रनवे पर विमान के अचानक उछलने (बाउंस होने) के कारण पिछला हिस्सा जमीन को छू जाता है. विमान में वजन का असंतुलन भी इसका बड़ा कारण बनता है.

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कितनी खतरनाक है टेल स्ट्राइक?

भले ही ऊपर से देखने पर टेल-स्ट्राइक रनवे पर एक मामूली रगड़ जैसी दिखाई दे, लेकिन तकनीकी रूप से यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. इस टक्कर से विमान के पिछले हिस्से के मूल ढांचे यानी एफ्ट प्रेशर बल्कहेड और फ्यूजलेज की बाहरी धातु को भारी नुकसान पहुंचता है. धातु में दरारें आ सकती हैं या वे अंदरूनी तौर पर कमजोर हो सकती हैं. अगर इस नुकसान को नजरअंदाज किया जाए, तो समय के साथ विमान का ढांचा बेहद कमजोर हो जाता है.

सिस्टम फेलियर का खतरा

हवाई जहाज का पिछला हिस्सा कई मायनों में बेहद संवेदनशील होता है क्योंकि वहां महत्वपूर्ण कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोलिक पाइप और सेंसर लगे होते हैं. टेल-स्ट्राइक के कारण इन प्रणालियों के ठप होने का खतरा बढ़ जाता है. सबसे बड़ा डर प्रेशर बल्कहेड के क्षतिग्रस्त होने का होता है. अगर यह हिस्सा टूट जाए, तो उड़ान के दौरान केबिन का वायुदाब (कैबिन प्रेशराइजेशन) अचानक खतरनाक स्तर तक गिर सकता है, जिससे यात्रियों के लिए सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा और बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

कड़े नियम और डीजीसीए का सख्त एक्शन

विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) जैसी वैश्विक संस्थाएं टेल-स्ट्राइक को एक बेहद गंभीर चूक की श्रेणी में रखती हैं. इस घटना के बाद नियमों के तहत विमान का विस्तृत स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन अनिवार्य होता है. डीजीसीए इस मामले की पूरी गहराई से जांच करता है. अगर जांच में पायलट की कोई लापरवाही या अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच पाई जाती है, तो पायलट का लाइसेंस सस्पेंड करने और एयरलाइंस पर भारी जुर्माना लगाने की सख्त कार्रवाई की जाती है. 

आधुनिक तकनीक से कम हो रहे ऐसे हादसे

आधुनिक विमानों के डिजाइन में अब इस खतरे से निपटने के लिए कई सुरक्षा फीचर्स दिए जाने लगे हैं. इनमें 'टेल स्किड्स' और संशोधित फ्लैप लॉजिक जैसी तकनीक शामिल हैं जो पिछले हिस्से को जमीन से टकराने से रोकती हैं. किसी भी टेल-स्ट्राइक के दौरान यात्रियों को एक तेज झटका महसूस हो सकता है या जोर की आवाज सुनाई दे सकती है, लेकिन विमानों की मजबूत बनावट के कारण वे सुरक्षित रहते हैं. मरम्मत और सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही विमान दोबारा उड़ान भर सकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 May 2026 03:52 PM (IST)
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