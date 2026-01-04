T20 World Cup 2026: क्या बांग्लादेश को वर्ल्डकप से बाहर भी करवा सकता है BCCI, जानें क्या है ICC का नियम?
T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी भारत में टी-20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने को लेकर इनकार कर रहा है. आइए जानें कि क्या BCCI किसी टीम को बाहर करवा सकता है या नहीं.
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद सामने आ गया है. भारत और श्रीलंका में होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में पहले ही पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर तय किए गए थे. अब खबर यह है कि बांग्लादेश भी भारत में मैच खेलने से इनकार कर रहा है. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ICC के नियमों और BCCI की ताकत को लेकर बहस छेड़ दी है. आइए जानें कि क्या बीसीसीआई किसी देश की क्रिकेट टीम को वर्ल्डकप से बाहर करवा सकता है.
बांग्लादेश ने अपनाया पाकिस्तान जैसा रुख
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की हालिया बैठक में यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगी. बांग्लादेश के खेल मामलों से जुड़े सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि टीम भारत में मैच नहीं खेलेगी. हालांकि, यह फैसला अभी आधिकारिक ICC घोषणा का हिस्सा नहीं बना है और इसे लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.
ICC की भूमिका क्या कहती है
इस पूरे विवाद में सबसे अहम भूमिका ICC की है. ICC के नियमों के अनुसार, कोई भी टीम टूर्नामेंट खेलने से इनकार नहीं कर सकती है. किसी देश या बोर्ड को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने दम पर मैचों का स्थान बदले, अगर कोई टीम सुरक्षा या अन्य ठोस कारणों से किसी देश में खेलने में असमर्थ होती है, तो ICC वैकल्पिक व्यवस्था करता है. अब तक ICC की ओर से बांग्लादेश के फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ऐसे में माना जा रहा है कि ICC स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेगा.
क्या BCCI किसी टीम को बाहर कर सकता है
इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या BCCI किसी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करवा सकता है? इसका जवाब साफ है- नहीं. BCCI प्रभावशाली जरूर है, लेकिन वह किसी देश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकता है. ऐसा करने का अधिकार सिर्फ ICC के पास है और वह भी नियमों के तहत. अगर कोई टीम खेलने से इनकार करती है, तो ICC उस टीम पर कार्रवाई कर सकता है, न कि कोई दूसरा बोर्ड.
अगर बांग्लादेश नहीं आया तो क्या होगा
अगर बांग्लादेश वाकई भारत में मैच खेलने से इनकार करता है, तो ICC के पास कुछ विकल्प होंगे. या तो बांग्लादेश के मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, या फिर ICC नियमों के तहत उस पर जुर्माना या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, ICC आमतौर पर यह कोशिश करता है कि टूर्नामेंट बिना किसी टीम को बाहर किए पूरा हो.
टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ेगा
भारत, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से जुड़े फैसलों ने साफ कर दिया है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि कूटनीति और सुरक्षा से भी जुड़ा मामला बन चुका है. अगर ज्यादा टीमें न्यूट्रल वेन्यू की मांग करने लगें, तो टूर्नामेंट की योजना और दर्शकों के अनुभव पर असर पड़ सकता है. इसके बावजूद ICC का फोकस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से कराने पर रहेगा.
