हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजT20 World Cup 2026: क्या बांग्लादेश को वर्ल्डकप से बाहर भी करवा सकता है BCCI, जानें क्या है ICC का नियम?

T20 World Cup 2026: क्या बांग्लादेश को वर्ल्डकप से बाहर भी करवा सकता है BCCI, जानें क्या है ICC का नियम?

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी भारत में टी-20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने को लेकर इनकार कर रहा है. आइए जानें कि क्या BCCI किसी टीम को बाहर करवा सकता है या नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Jan 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद सामने आ गया है. भारत और श्रीलंका में होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में पहले ही पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर तय किए गए थे. अब खबर यह है कि बांग्लादेश भी भारत में मैच खेलने से इनकार कर रहा है. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ICC के नियमों और BCCI की ताकत को लेकर बहस छेड़ दी है. आइए जानें कि क्या बीसीसीआई किसी देश की क्रिकेट टीम को वर्ल्डकप से बाहर करवा सकता है.

बांग्लादेश ने अपनाया पाकिस्तान जैसा रुख

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की हालिया बैठक में यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगी. बांग्लादेश के खेल मामलों से जुड़े सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि टीम भारत में मैच नहीं खेलेगी. हालांकि, यह फैसला अभी आधिकारिक ICC घोषणा का हिस्सा नहीं बना है और इसे लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

ICC की भूमिका क्या कहती है

इस पूरे विवाद में सबसे अहम भूमिका ICC की है. ICC के नियमों के अनुसार, कोई भी टीम टूर्नामेंट खेलने से इनकार नहीं कर सकती है. किसी देश या बोर्ड को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने दम पर मैचों का स्थान बदले, अगर कोई टीम सुरक्षा या अन्य ठोस कारणों से किसी देश में खेलने में असमर्थ होती है, तो ICC वैकल्पिक व्यवस्था करता है. अब तक ICC की ओर से बांग्लादेश के फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ऐसे में माना जा रहा है कि ICC स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेगा. 

क्या BCCI किसी टीम को बाहर कर सकता है

इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या BCCI किसी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करवा सकता है? इसका जवाब साफ है- नहीं. BCCI प्रभावशाली जरूर है, लेकिन वह किसी देश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकता है. ऐसा करने का अधिकार सिर्फ ICC के पास है और वह भी नियमों के तहत. अगर कोई टीम खेलने से इनकार करती है, तो ICC उस टीम पर कार्रवाई कर सकता है, न कि कोई दूसरा बोर्ड.

अगर बांग्लादेश नहीं आया तो क्या होगा

अगर बांग्लादेश वाकई भारत में मैच खेलने से इनकार करता है, तो ICC के पास कुछ विकल्प होंगे. या तो बांग्लादेश के मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, या फिर ICC नियमों के तहत उस पर जुर्माना या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, ICC आमतौर पर यह कोशिश करता है कि टूर्नामेंट बिना किसी टीम को बाहर किए पूरा हो.

टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ेगा

भारत, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से जुड़े फैसलों ने साफ कर दिया है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि कूटनीति और सुरक्षा से भी जुड़ा मामला बन चुका है. अगर ज्यादा टीमें न्यूट्रल वेन्यू की मांग करने लगें, तो टूर्नामेंट की योजना और दर्शकों के अनुभव पर असर पड़ सकता है. इसके बावजूद ICC का फोकस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से कराने पर रहेगा.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: वर्ल्डकप का एक मैच कराने में कितना आता है खर्चा, बांग्लादेश टीम नहीं आएगी भारत तो किसे होगा ज्यादा नुकसान?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 04 Jan 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman Bangladesh Cricket Board T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
Advertisement

वीडियोज

Ankita Bhandari Hatyakand: Uttarakhand के Ankita Bhandari हत्याकांड पर बड़ी खबर | Dehradun
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | Delhi Double Murder |Bulldozer Action | Maduro | Trump
Delhi के Shahdara इलाके में डबल मर्डर से मच गई सनसनी | Delhi News | Virendra Kumar Bansal
Sambhal Bulldozer Action: संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन | SDM Court | Hajipur
क्या Venezuela बनने जा रहा है दूसरा इराक? Trump और Maduro की बड़ी कहानी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
विश्व
विश्व सुंदरियों का देश है वेनेजुएला, जानें कितनी बार यहां की महिलाओं ने जीता मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब
विश्व सुंदरियों का देश है वेनेजुएला, जानें कितनी बार यहां की महिलाओं ने जीता मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
जनरल नॉलेज
American Delta Force: कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
ट्रेंडिंग
"थार का हाहाकार" चालक ने लापरवाही से फुटपाथ पर दौड़ाई कार- यूजर्स का खौल उठा खून, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget