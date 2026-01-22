T20 World Cup 2026: भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के हटने के फैसले ने खेल जगत में हलचल मचा दी है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से 24 घंटे का अल्टीमेटम मिलने के बाद ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार के बीच एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी. इस मीटिंग में यह फैसला पक्का हो गया कि नेशनल टीम भारत नहीं जाएगी. अब बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और स्कॉटलैंड उसकी जगह लेने वाला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस फैसले की बड़ी कीमत कौन चुकाने वाला है.

क्या आईसीसी को होगा नुकसान

अगर आईसीसी के नजरिए से देखें तो स्थिति काफी ज्यादा कंट्रोल में है. गर्वनिंग बॉडी ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के ना होने से उसे कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा. भारत के होस्ट देश होने और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर पहले से ही तय होने की वजह से मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और टिकट से होने वाले कमर्शियल रेवेन्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा.

जरूरी बात यह है कि आईसीसी इसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट की ईमानदारी और निष्पक्षता को मजबूत करने के मौके के तौर पर देख रहा है. बांग्लादेश को डिसक्वालिफाई करने और स्कॉटलैंड को शामिल करने के पक्ष में 14-2 से वोट करके आईसीसी ने एक साफ संदेश दिया है की राजनीतिक या फिर बाहरी दबाव टूर्नामेंट की कमिटमेंट पर हावी नहीं हो सकते. आखरी समय में टीम बदलने से होने वाली लॉजिस्टिकल चुनौती से बचने के लिए स्टैंडबाय टीम को तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तुरंत और साफ तौर पर फाइनेंशियल नतीजे भुगतने पड़ेंगे. आईसीसी के मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत बीसीबी पर क्वालिफिकेशन के बाद हटने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा बांग्लादेश $5 लाख की पार्टिसिपेशन फीस को भी खो देगा.

हालांकि बीसीबी अधिकारियों का कहना है कि उनके रेवेन्यू का अनुमान 2027 तक तय है लेकिन यह जुर्माना एक अप्रत्याशित फाइनेंशियल बोझ है. इतना ही नहीं बल्कि बोर्ड ग्लोबल पहचान, स्पॉन्सरशिप विजिबिलिटी और आईसीसी के परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े अतिरिक्त इनकम सोर्स से भी हाथ धो बैठेगा.

खिलाड़ियों की कमाई पर असर

इसका असर खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा. टी20 वर्ल्ड कप में ना खेलने की वजह से खिलाड़ियों को मैच फीस, परफॉर्मेंस बोनस और प्राइज मनी के मौके नहीं मिलेंगे. अगर बांग्लादेश सुपर 8 या सेमीफाइनल में पहुंच जाता तो टीम सिर्फ प्राइज मनी के तौर पर एक मिलियन से ढाई मिलियन के बीच कमा सकती थी.

आईसीसी कार्रवाई का जोखिम

शायद सबसे गंभीर लंबे समय का जोखिम प्रतिष्ठा का है. अगर आईसीसी इस नतीजे पर पहुंचता है कि बांग्लादेश को हटाना राजनीतिक रूप से प्रेरित था तो बीसीबी को अस्थायी निलंबन या फिर कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है. इससे काफी बड़ा नुकसान होगा क्योंकि देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रुक सकता है और आईसीसी की फंडिंग बंद हो सकती है.

ये भी पढ़ें: कैसे काम करती है लॉटरी प्रक्रिया, जानें बीएमसी में इससे कैसे हो रहा मेयर का चुनाव?