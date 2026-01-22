हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजT20 World Cup 2026: भारत में T20 वर्ल्डकप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, इस फैसले से ICC या BCB किसे ज्यादा नुकसान?

T20 World Cup 2026: भारत में T20 वर्ल्डकप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, इस फैसले से ICC या BCB किसे ज्यादा नुकसान?

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश ने हटने का फैसला कर लिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस फैसले के बाद किसे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Jan 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के हटने के फैसले ने खेल जगत में हलचल मचा दी है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से 24 घंटे का अल्टीमेटम मिलने के बाद ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार के बीच एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी. इस मीटिंग में यह फैसला पक्का हो गया कि नेशनल टीम भारत नहीं जाएगी. अब बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और स्कॉटलैंड उसकी जगह लेने वाला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस फैसले की बड़ी कीमत कौन चुकाने वाला है. 

क्या आईसीसी को होगा नुकसान 

अगर आईसीसी के नजरिए से देखें तो स्थिति काफी ज्यादा कंट्रोल में है. गर्वनिंग बॉडी ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के ना होने से उसे कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा. भारत के होस्ट देश होने और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर पहले से ही तय होने की वजह से मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और टिकट से होने वाले कमर्शियल रेवेन्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा.

जरूरी बात यह है कि आईसीसी इसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट की ईमानदारी और निष्पक्षता को मजबूत करने के मौके के तौर पर देख रहा है. बांग्लादेश को डिसक्वालिफाई करने और स्कॉटलैंड को शामिल करने के पक्ष में 14-2 से वोट करके आईसीसी ने एक साफ संदेश दिया है की राजनीतिक या फिर बाहरी दबाव टूर्नामेंट की कमिटमेंट पर हावी नहीं हो सकते. आखरी समय में टीम बदलने से होने वाली लॉजिस्टिकल चुनौती से बचने के लिए स्टैंडबाय टीम को तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान 

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तुरंत और साफ तौर पर फाइनेंशियल नतीजे भुगतने पड़ेंगे. आईसीसी के मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत बीसीबी पर क्वालिफिकेशन के बाद हटने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा बांग्लादेश $5 लाख की पार्टिसिपेशन फीस को भी खो देगा. 

हालांकि बीसीबी अधिकारियों का कहना है कि उनके रेवेन्यू का अनुमान 2027 तक तय है लेकिन यह जुर्माना एक अप्रत्याशित फाइनेंशियल बोझ है. इतना ही नहीं बल्कि बोर्ड ग्लोबल पहचान, स्पॉन्सरशिप विजिबिलिटी और आईसीसी के परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े अतिरिक्त इनकम सोर्स से भी हाथ धो बैठेगा.

खिलाड़ियों की कमाई पर असर 

इसका असर खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा. टी20 वर्ल्ड कप में ना खेलने की वजह से खिलाड़ियों को मैच फीस, परफॉर्मेंस बोनस और प्राइज मनी के मौके नहीं मिलेंगे. अगर बांग्लादेश सुपर 8 या सेमीफाइनल में पहुंच जाता तो टीम सिर्फ प्राइज मनी के तौर पर एक मिलियन से ढाई मिलियन के बीच कमा सकती थी.

आईसीसी कार्रवाई का जोखिम 

शायद सबसे गंभीर लंबे समय का जोखिम प्रतिष्ठा का है. अगर आईसीसी इस नतीजे पर पहुंचता है कि बांग्लादेश को हटाना राजनीतिक रूप से प्रेरित था तो बीसीबी को अस्थायी निलंबन या फिर कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है. इससे काफी बड़ा नुकसान होगा क्योंकि देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रुक सकता है और आईसीसी की फंडिंग बंद हो सकती है.

ये भी पढ़ें: कैसे काम करती है लॉटरी प्रक्रिया, जानें बीएमसी में इससे कैसे हो रहा मेयर का चुनाव?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket T20 World Cup 2026 ICC Penalties
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
'यह सरकार का फैसला...', बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले आसिफ नजरुल?
'यह सरकार का फैसला...', बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार; जानें क्या बोले आसिफ नजरुल?
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Mumbai New Mayor: Uddhav Thackeray का मास्टरस्ट्रोक देखिए, बिना बहुमत के भी मेयर बनना तय?
Border 2 Tribute Trailer ने Reveal कर दी Story, गलती पड़ेगी भारी? | Sunny Deol, Varun Dhawan, Ahan
Budget 2026 से क्या बदलेगा? Growth vs Fiscal Discipline पर सरकार का Master Plan | Paisa Live
BJP Money: भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा है? PM MODI | BJP | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
'यह सरकार का फैसला...', बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले आसिफ नजरुल?
'यह सरकार का फैसला...', बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार; जानें क्या बोले आसिफ नजरुल?
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
JEE Main 2026 Cut-off: कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget