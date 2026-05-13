कोयले से कैसे बनाई जाती है गैस, जानें सरकार के इस फैसले से किसानों को कितना होगा फायदा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देगी.

भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है. केंद्रीय कैबिनेट ने कोयले से सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दे दी है. यह फैसला न केवल देश के ऊर्जा संकट को हल करेगा, बल्कि कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे किसानों की किस्मत भी बदल सकता है. भारत के पास अगले 400 वर्षों तक के लिए कोयले का विशाल भंडार मौजूद है, जिसका उपयोग अब केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार का लक्ष्य इस कोयले को गैस में बदलकर उससे फर्टिलाइजर (खाद) तैयार करना है, जिससे खेती की लागत कम होगी और पैदावार में सुधार होगा. यह पहल वेस्ट टू वेल्थ और आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदलने की ओर एक बड़ा कदम है.

कैबिनेट का बड़ा फैसला और दूरगामी लक्ष्य

हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कोयला गैसीकरण को लेकर एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिया गया. इसके तहत कोयले से गैस और फिर उस गैस से फर्टिलाइजर बनाने की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले पर 55 प्रतिशत से अधिक निर्भर है और वैश्विक स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. सरकार ने साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 37,500 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन बजट आवंटित किया गया है. यह फैसला देश के विशाल कोयला भंडारों का सही और स्वच्छ इस्तेमाल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

क्या है कोयला गैसीकरण की पूरी प्रक्रिया?

कोयले से गैस बनाने की इस वैज्ञानिक विधि को 'कोयला गैसीकरण' कहा जाता है. इसमें कोयले को सीधे जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे हवा, ऑक्सीजन और भाप के साथ बेहद उच्च तापमान (लगभग 1000°C से अधिक) और उच्च दबाव पर गर्म किया जाता है. इस प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे कोयले का कार्बन भाप के साथ मिलकर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण तैयार करता है. इस मिश्रण को 'सिनगैस' या सिंथेटिक गैस कहा जाता है. इसके बाद इस गैस को साफ किया जाता है और सल्फर जैसी अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है ताकि यह उपयोग के लिए शुद्ध हो सके.

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सिनगैस के मुख्य घटक और उनकी ताकत

कोयला गैसीकरण से प्राप्त होने वाली सिनगैस कई महत्वपूर्ण गैसों का मिश्रण होती है. इसमें सबसे अधिक मात्रा हाइड्रोजन की होती है, जो लगभग 50% तक पाई जाती है. इसके अलावा, इसमें मीथेन लगभग 35% और कार्बन मोनोऑक्साइड करीब 10% होती है. यह गैस न केवल बिजली उत्पादन के लिए उपयोग की जा सकती है, बल्कि इससे मेथनॉल जैसे रसायनों और औद्योगिक ईंधन का उत्पादन भी संभव है. सबसे खास बात यह है कि पारंपरिक तरीके से कोयला जलाने की तुलना में यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए काफी स्वच्छ और कम प्रदूषणकारी मानी जाती है.

किसानों के लिए यह कितनी फायदेमंद?

इस तकनीक का सबसे सीधा और बड़ा फायदा भारतीय किसानों को यूरिया की उपलब्धता के रूप में मिलेगा. वर्तमान में भारत यूरिया और उसके कच्चे माल के लिए विदेशों से आने वाली नेचुरल गैस पर निर्भर है. कोयला गैसीकरण के जरिए अब घरेलू कोयले से ही अमोनिया और यूरिया का उत्पादन संभव होगा. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भारतीय खाद की कीमतों पर नहीं पड़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से यूरिया के आयात में 30% तक की भारी कमी आ सकती है, जिससे देश का पैसा बचेगा और किसानों को राहत मिलेगी.

सस्ती खाद और बेहतर सप्लाई चेन

जब खाद का उत्पादन स्थानीय स्तर पर होगा, तो इसकी परिवहन लागत में भी बड़ी कमी आएगी. आयातित गैस के बजाय सस्ते घरेलू कोयले का उपयोग करने से यूरिया की उत्पादन लागत घटेगी. इससे न केवल सरकारी सब्सिडी का बोझ कम होगा, बल्कि किसानों को सही समय पर और सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध हो सकेगी. झारखंड और ओडिशा जैसे कोयला समृद्ध क्षेत्रों में फर्टिलाइजर प्लांट लगने से सप्लाई चेन मजबूत होगी, जिससे बुवाई के सीजन में खाद की किल्लत की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई ऊर्जा

कोयले से गैस बनाने की परियोजनाएं केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये स्थानीय स्तर पर रोजगार के द्वार भी खोलेंगी. जिन क्षेत्रों में कोयला खदानें हैं, वहां नए फर्टिलाइजर और केमिकल प्लांट लगने से हजारों लोगों को काम मिलेगा. यह कोयला उत्पादक राज्यों की इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा. सिनगैस से बनने वाले उत्पादों जैसे पेट्रोकेमिकल्स और स्टील उत्पादन (DRI) के जरिए भारत अपने औद्योगिक आधार को भी मजबूत कर सकेगा, जिसका सीधा सकारात्मक असर देश की जीडीपी और ग्रामीण विकास पर पड़ेगा.

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