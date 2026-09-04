स्वतंत्र भारद्वाज का पॉडकास्ट में कबूलनामा कोर्ट में सबूत बन सकता है? जानें कानून

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दौर में बयानबाजी करना कई बार लोगों के लिए कानूनी मुसीबत बन जाता है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े एक पुराने विवाद के बाद एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने इंटरनेट से लेकर कानूनी गलियारों तक तहलका मचा दिया है. हिंदुवादी एक्टिविस्ट स्वतंत्र भारद्वाज का एक इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने खुद निशु आजाद के पिता पर हमला करने की बात स्वीकारी है. इस सनसनीखेज दावे के बाद से ही कानूनी बहस शुरू हो गई है कि क्या कैमरे के सामने खुद अपने मुंह से बोला गया जुर्म अदालत में सजा दिलाने का आधार बन सकता है. आइए समझें.

पॉडकास्ट में स्वतंत्र भारद्वाज का सनसनीखेज दावा

हाल ही में सामने आए एक डिजिटल इंटरव्यू में स्वतंत्र भारद्वाज ने जंतर-मंतर पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने वाली छात्रा निशु आजाद के पिता का सिर फोड़ने का दावा किया. बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन पर जानलेवा हमले जैसी गंभीर धाराएं लगनी चाहिए थीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया. इतना ही नहीं, उन्होंने बातचीत में बड़े राजनीतिक चेहरों के संरक्षण में होने का भी दावा किया. इस तरह के गंभीर आरोपों और खुलकर अपराध स्वीकार करने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस और अदालत इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है.

अदालत की नजर में एक्स्ट्रा-जुडिशियल कन्फेशन

कानून की नजर में जब कोई व्यक्ति जज या मजिस्ट्रेट के सामने बयान न देकर किसी सार्वजनिक मंच, दोस्त या मीडिया के सामने अपराध स्वीकारता है, तो उसे एक्स्ट्रा-जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है. नए भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे वीडियो या ऑडियो बयानों को अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश करने की पूरी अनुमति होती है. कानून यह मानता है कि यदि कोई व्यक्ति खुद किसी अपराध का जिक्र सार्वजनिक तौर पर कर रहा है, तो उस बयान का इस्तेमाल जांच को आगे बढ़ाने और आरोप तय करने के लिए किया जा सकता है.

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इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच और कानूनी शर्तें

चूंकि पॉडकास्ट पूरी तरह से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे सीधे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है. इसके लिए कानून में तय मानक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होता है. इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मान्य बनाने के लिए धारा 63 के तहत एक विशेष प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है. यह सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी देता है कि संबंधित ऑडियो या वीडियो क्लिप के साथ किसी भी तरह की एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं की गई है और जांच टीम के पास मौजूद कंटेंट पूरी तरह से असली और प्रामाणिक है.

बयान से पलटने और व्यंग्य के दावों का असर

मामला बढ़ने पर अक्सर आरोपी अपने बयानों से पीछे हटने की कोशिश करते हैं. स्वतंत्र भारद्वाज ने भी अपने बयान को महज एक व्यंग्य या आत्मरक्षा में कही गई बात करार दिया है. हालांकि, अगर कोई आरोपी अदालत के सामने अपने पुराने कबूलनामे से मुकर जाता है, तो जज यह परखते हैं कि वीडियो बनाते समय व्यक्ति किसी दबाव में तो नहीं था. अगर यह साबित हो जाता है कि बयान पूरी तरह से होशोहवास में और बिना किसी डर के दिया गया था, तो आरोपी का बाद में सफाई देना काम नहीं आता है.





अन्य सबूतों का मिलान और केस की मजबूती जरूरी

केवल एक वीडियो क्लिप के आधार पर अदालत किसी को सीधे दोषी करार नहीं देती है. कानून की भाषा में इसे संपोषक साक्ष्य की जरूरत कहा जाता है. इसका मतलब है कि पुलिस को पॉडकास्ट वाले बयान को सच साबित करने के लिए अन्य ठोस कागजात जुटाने होंगे. इसमें पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल होती है. जब ये सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पॉडकास्ट में कही गई बातों से मेल खाते हैं, तभी अदालत आरोपी को सख्त सजा सुना सकती है.

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