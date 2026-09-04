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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजस्वतंत्र भारद्वाज का पॉडकास्ट में कबूलनामा कोर्ट में सबूत बन सकता है? जानें कानून

स्वतंत्र भारद्वाज का पॉडकास्ट में कबूलनामा कोर्ट में सबूत बन सकता है? जानें कानून

जंतर-मंतर से वायरल हुईं निशु आजाद के पिता का सर फोड़ने का दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज का पॉडकास्ट में जुर्म स्वीकार करना कानूनी रूप से कोर्ट में सबूत माना जा सकता है. आइए कानून जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 04 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दौर में बयानबाजी करना कई बार लोगों के लिए कानूनी मुसीबत बन जाता है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े एक पुराने विवाद के बाद एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने इंटरनेट से लेकर कानूनी गलियारों तक तहलका मचा दिया है. हिंदुवादी एक्टिविस्ट स्वतंत्र भारद्वाज का एक इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने खुद निशु आजाद के पिता पर हमला करने की बात स्वीकारी है. इस सनसनीखेज दावे के बाद से ही कानूनी बहस शुरू हो गई है कि क्या कैमरे के सामने खुद अपने मुंह से बोला गया जुर्म अदालत में सजा दिलाने का आधार बन सकता है. आइए समझें.

पॉडकास्ट में स्वतंत्र भारद्वाज का सनसनीखेज दावा

हाल ही में सामने आए एक डिजिटल इंटरव्यू में स्वतंत्र भारद्वाज ने जंतर-मंतर पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने वाली छात्रा निशु आजाद के पिता का सिर फोड़ने का दावा किया. बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन पर जानलेवा हमले जैसी गंभीर धाराएं लगनी चाहिए थीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया. इतना ही नहीं, उन्होंने बातचीत में बड़े राजनीतिक चेहरों के संरक्षण में होने का भी दावा किया. इस तरह के गंभीर आरोपों और खुलकर अपराध स्वीकार करने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस और अदालत इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है.

अदालत की नजर में एक्स्ट्रा-जुडिशियल कन्फेशन

कानून की नजर में जब कोई व्यक्ति जज या मजिस्ट्रेट के सामने बयान न देकर किसी सार्वजनिक मंच, दोस्त या मीडिया के सामने अपराध स्वीकारता है, तो उसे एक्स्ट्रा-जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है. नए भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे वीडियो या ऑडियो बयानों को अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश करने की पूरी अनुमति होती है. कानून यह मानता है कि यदि कोई व्यक्ति खुद किसी अपराध का जिक्र सार्वजनिक तौर पर कर रहा है, तो उस बयान का इस्तेमाल जांच को आगे बढ़ाने और आरोप तय करने के लिए किया जा सकता है.

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इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच और कानूनी शर्तें

चूंकि पॉडकास्ट पूरी तरह से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे सीधे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है. इसके लिए कानून में तय मानक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होता है. इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मान्य बनाने के लिए धारा 63 के तहत एक विशेष प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है. यह सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी देता है कि संबंधित ऑडियो या वीडियो क्लिप के साथ किसी भी तरह की एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं की गई है और जांच टीम के पास मौजूद कंटेंट पूरी तरह से असली और प्रामाणिक है.

बयान से पलटने और व्यंग्य के दावों का असर

मामला बढ़ने पर अक्सर आरोपी अपने बयानों से पीछे हटने की कोशिश करते हैं. स्वतंत्र भारद्वाज ने भी अपने बयान को महज एक व्यंग्य या आत्मरक्षा में कही गई बात करार दिया है. हालांकि, अगर कोई आरोपी अदालत के सामने अपने पुराने कबूलनामे से मुकर जाता है, तो जज यह परखते हैं कि वीडियो बनाते समय व्यक्ति किसी दबाव में तो नहीं था. अगर यह साबित हो जाता है कि बयान पूरी तरह से होशोहवास में और बिना किसी डर के दिया गया था, तो आरोपी का बाद में सफाई देना काम नहीं आता है.


स्वतंत्र भारद्वाज का पॉडकास्ट में कबूलनामा कोर्ट में सबूत बन सकता है? जानें कानून

अन्य सबूतों का मिलान और केस की मजबूती जरूरी

केवल एक वीडियो क्लिप के आधार पर अदालत किसी को सीधे दोषी करार नहीं देती है. कानून की भाषा में इसे संपोषक साक्ष्य की जरूरत कहा जाता है. इसका मतलब है कि पुलिस को पॉडकास्ट वाले बयान को सच साबित करने के लिए अन्य ठोस कागजात जुटाने होंगे. इसमें पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल होती है. जब ये सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पॉडकास्ट में कही गई बातों से मेल खाते हैं, तभी अदालत आरोपी को सख्त सजा सुना सकती है.

यह भी पढ़ें: 'लोहे के कड़े से सिर पर वार'... स्वतंत्र भारद्वाज पर कौन सी धारा लगेगी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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Swatantra Bhardwaj
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