मांसाहार को लेकर क्या थे स्वामी विवेकानंद के विचार, हर किसी को सुननी-पढ़नी चाहिए ये बात
खान-पान और धर्म के गहरे रिश्ते पर स्वामी विवेकानंद के वास्तविक विचार कुछ ऐसे हैं, जो सदियों पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को झकझोर कर रख देते हैं. आइए जानें कि वे मांसाहार को लेकर क्या कहते थे.
- स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक मजबूती को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक माना.
- उन्होंने भोजन के चयन में पाखंड व दिखावे का कड़ा विरोध किया.
- मांसाहार को गरीबों के लिए प्रोटीन का सुलभ जरिया बताया.
- खान-पान से किसी की आस्था या हिंदू होना तय नहीं होता.
स्वामी विवेकानंद के विचार जितने क्रांतिकारी थे, उतने ही व्यावहारिक भी थे. उन्होंने धर्म और अध्यात्म को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखकर उसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा. भोजन को लेकर अक्सर समाज में कई तरह की रूढ़िवादी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन खान-पान को लेकर स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण बहुत ही खुला और वैज्ञानिक था. वे मानते थे कि भोजन का चुनाव केवल धर्म का नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत और परिस्थितियों का मामला है. मांसाहार और शाकाहार पर उनके विचार आज भी लोगों को एक नई और सुलझी हुई सोच प्रदान करते हैं.
शारीरिक मजबूती सबसे जरूरी
स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट मानना था कि एक कमजोर शरीर से कभी भी मजबूत राष्ट्र या आध्यात्मिक चेतना का निर्माण नहीं किया जा सकता है. उन्होंने देश के युवाओं से कहा था कि उन्हें गीता पढ़ने से पहले मैदान में जाकर फुटबॉल खेलना चाहिए. इसी सोच के तहत वे मानते थे कि शारीरिक मजबूती और ऊर्जा के लिए यदि किसी को मांस या मछली खाना पड़े, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है. उनके अनुसार शरीर में पर्याप्त ताकत होने पर ही मनुष्य उच्च मानसिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को हासिल कर सकता है.
आहार पर पाखंड और दिखावे से रहें दूर
स्वामी जी ने भोजन के चयन में किसी भी तरह के पाखंड या दिखावे का कड़ा विरोध किया था. वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति अंदर से शुद्ध नहीं है और केवल दूसरों को दिखाने के लिए शाकाहारी बना हुआ है, तो ऐसे शाकाहार का कोई महत्व नहीं है. उनके अनुसार भोजन को जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं है. जैसे-जैसे व्यक्ति के अंदर सात्विकता और समझ बढ़ती है, उसकी मांस खाने की इच्छा अपने आप ही शांत होने लगती है. उन्होंने सात्विक जीवन के लिए शाकाहार को एक आदर्श जरूर माना, लेकिन इसे कभी किसी पर थोपा नहीं था.
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गरीबों के लिए प्रोटीन का सुलभ जरिया मांसाहार
स्वामी विवेकानंद ने भारत की तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बहुत गहराई से देखा था. वे जानते थे कि उस दौर में देश की एक बड़ी आबादी कुपोषण और गरीबी से जूझ रही थी. गरीबों के लिए महंगे फल, मेवे और संतुलित शाकाहारी भोजन जुटा पाना बेहद मुश्किल था. ऐसे में उन्होंने मांसाहार को गरीबों के लिए प्रोटीन और पोषण हासिल करने का एक आसान और सुलभ जरिया माना. उन्होंने कभी भी भोजन को 'पाप' या 'पुण्य' के तराजू में तौलकर किसी को भूखा रखने की वकालत नहीं की.
खान-पान से तय नहीं होती किसी की आस्था
स्वामी जी का जन्म एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था, जहां मछली और मांस खाना सामान्य बात थी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कोई व्यक्ति क्या खाता है, इससे उसका हिंदू होना या न होना तय नहीं होता है. उनका मानना था कि धर्म बहुत बड़ी चीज है और वह केवल रसोई के बर्तनों या खाने के टुकड़ों तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा था कि अगर कोई भगवान केवल खाने की आदतों के आधार पर अपनी दया का प्रवाह रोक दे, तो ऐसी पूजा का कोई मूल्य नहीं रह जाता.
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन
स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर हर इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया. उनका कहना था कि हर व्यक्ति का शरीर और उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए उसे अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए. किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों पर अपनी पसंद थोपे. वे मानते थे कि आहार का चुनाव किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता और उसकी इच्छा का विषय होना चाहिए. उनके ये विचार आज के समय में भी भोजन को लेकर समाज में फैली संकीर्ण सोच को तोड़ने का काम करते हैं.
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