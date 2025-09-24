Swami Chaitanyananda Saraswati: दिल्ली के वसंत कुंज में एक प्रसिद्ध आश्रम के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाया गया है. दरअसल स्वामी पर लगभग 15 महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है. वसंत कुंज पुलिस ने मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. खबरों के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पार्थसारथी के नाम से भी जाना जाता है फिलहाल फरार हो चुके हैं. जांच के दौरान पुलिस को उनकी वोल्वो कर पर नकली नंबर प्लेट मिली है जिसे जब्त कर लिया गया है.

भारत में विवादित बाबाओं का इतिहास

दुर्भाग्य से स्वामी चैतन्यानंद का मामला इकलौता नहीं है. पिछले कई सालों में ऐसे काफी मामले सामने आए हैं जिनमें बाबाओं पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं.

गुरमीत राम रहीम

राम रहीम जो खुद को भगवान बताता था 10 साल की जेल की सजा काट रहा है. हरियाणा की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उसे अपने आश्रम की दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया था. यह मामला घटनाओं के लगभग 1 दशक बाद सामने आया था जब पीड़ितों ने शोषण और जबरदस्ती की भयानक बातें बताई थी.

आसाराम बापू

आसाराम बापू जोधपुर जेल में बंद है. आसाराम पर 2013 में 16 साल की लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है और साथ ही बाकी पीड़ितों के भी आरोप है. इतना ही नहीं बल्कि उसके बेटे नारायण साईं पर भी ऐसे ही आरोप लगे हुए हैं. खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आसाराम कई बार जमानत की याचिकाएं डाल चुका है लेकिन कोर्ट बार-बार उसके जमानत याचिकाएं खारिज कर देती है.

स्वामी नित्यानंद

2010 में दक्षिण भारत में मशहूर गुरु नित्यानंद की एक एमएमएस सीडी वायरल हो गई थी. इस सीडी में भी एक मशहूर अभिनेत्री के साथ नजर आ रहे थे. सीडी में छेड़छाड़ का दावा करने के बावजूद भी उन्हें 52 दिन जेल में रहना पड़ा था. इसके बाद वह भारत छोड़कर भाग गया और कथित तौर पर 'कैलाश' नाम का अपना एक देश बनाने की घोषणा की.

स्वामी सदाचारी

स्वामी सदाचारी को वेश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उनके व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पहलू सामने आया था.

स्वामी भीमानंद

महाराज चित्रकूट वाले के नाम से मशहूर स्वामी भीमानंद अपने नागिन डांस के लिए बदनाम थे. 1997 में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वह आध्यात्मिक शिक्षा के बहाने लड़कियों को सेक्स ट्रैफकिंग में फंसाता है.

यह भी पढ़ें: 15 लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार, वसंतकुंज में चलाता है आश्रम