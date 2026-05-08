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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChandranath Rath Murder: एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?

Chandranath Rath Murder: एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?

Chandranath Rath Murder: पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई. आइए जानते हैं उन्हें कितनी सैलरी दी जाती थी?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 May 2026 06:51 AM (IST)
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  • भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के करीब चंद्रनाथ रथ की हत्या.
  • रथ ने भारतीय वायु सेना में 20 साल सेवा की.
  • 2019 में अधिकारी के साथ राजनीति में आए चंद्रनाथ रथ.

Chandranath Rath Murder: पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो चुका है.  दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी के सबसे करीब सहयोगियों में से एक माने जाने वाले चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई है. चंद्रनाथ रथ सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक के तौर पर काम करते थे और पार्टी के अंदरूनी ढांचे में एक प्रभावशाली  हस्ती के तौर पर जाने जाते थे. इसी बीच आइए जानते हैं कि चंद्रनाथ रथ को कितनी सैलरी दी जाती थी?

शुरुआती जीवन और आध्यात्मिक प्रभाव 

चंद्रनाथ रथ पूर्वी मेदिनीपुर के चांदीपुर के रहने वाले थे. यह वही इलाका है जो सुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक उदय से भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने रहरा रामकृष्ण मिशन में पढ़ाई की. यह  संस्था अपने अनुशासित और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है.  चंद्रनाथ रथ अपने शुरुआती जीवन में इस संस्था के मूल्य से काफी ज्यादा प्रभावित थे. एक बार तो उन्होंने कथित तौर पर सन्यासी बनने के बारे में भी सोचा था.

भारतीय वायु सेना में दो दशक 

जिंदगी ने आखिरकार अलग ही मोड़ ले लिया था. चंद्रनाथ रथ भारतीय वायु सेना में शामिल हो गए और वहां लगभग 20 सालों तक सेवा की. उनके लंबे सैन्य करियर ने उन्हें अनुशासन, प्रशासन और संगठनात्मक कार्यों का अनुभव दिया. अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ली.  इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कॉरपोरेट जगत में भी काम किया. 

राजनीति में एंट्री 

चंद्रनाथ रथ का राजनीति में आना धीरे-धीरे हुआ. लगभग 2019 में वे सुवेंदु अधिकारी की आधिकारिक टीम में शामिल हो गए. उस समय अधिकारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्री पद पर थे. शुरुआत में चंद्रनाथ रथ ने मंत्री कार्यालय से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी संभाली. समय के साथ वह अधिकारी के सबसे भरोसमंद सहयोगियों में से एक बन गए और 2020 में जब अधिकारी टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तब भी वह उनके साथ काम करते रहे. 

लंबे समय से चले आ रहे हैं पारिवारिक संबंध 

चंद्रनाथ रथ और सुवेंदु अधिकारी के बीच रिश्ता काफी पुराना था. रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवारों के बीच दो दशकों से भी ज्यादा समय से गहरे संबंध थे. अधिकारी के परिवार की तरह रथ के परिवार का भी पहले टीएमसी से जुड़ाव था. उनकी मां पूर्वी मेदिनीपुर में पंचायत सदस्य थी और बाद में 2020 में हुए राजनीतिक बदलाव के दौरान  सुवेंदु अधिकारी के साथ भाजपा में शामिल हो गई.

चंद्रनाथ रथ की सैलरी कितनी थी? 

सुवेंदु अधिकारी के पीए के तौर पर चंद्रनाथ रथ की सही सैलरी का कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है. बताया जाता है कि सरकारी पद (OSD) पर रहते हुए उनकी सैलरी लगभग ₹1.50 लाख से ₹1.75 लाख प्रति माह के बीच थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 1.70 लाख बताया गया है.

ये भी पढ़ें:  कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 08 May 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari BJP Bengal Chandranath Rath Murder
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