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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSuvendu Adhikari New CM: बंगाल के CM को कितनी मिलती है सैलरी, शुभेंदु अधिकारी के CM बनने पर कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

Suvendu Adhikari New CM: बंगाल के CM को कितनी मिलती है सैलरी, शुभेंदु अधिकारी के CM बनने पर कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

Suvendu Adhikari Bengal New CM: बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने की तैयारियां जोरों पर हैं. आइए जानें कि बंगाल के सीएम को कितनी सैलरी और भत्ते मिलते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 08 May 2026 05:24 PM (IST)
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  • सरकारी बंगला, लग्जरी वाहन और जेड-प्लस सुरक्षा मिलेगी.

Suvendu Adhikari New CM Of West Bengal: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है. भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने के नाम पर मुहर लग गई है. इस राजनीतिक बदलाव के बीच जनता के मन में यह उत्सुकता है कि आखिर बंगाल के मुख्यमंत्री को वेतन के तौर पर कितनी राशि मिलती है और पद की गरिमा के साथ उन्हें कौन-कौन सी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. चलिए जानें और समझ लेते हैं.

विधायकों और मंत्रियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी?

पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्च 2024 में एक महत्वपूर्ण विधायी संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसके तहत विधायकों और मंत्रियों के वेतन ढांचे को पूरी तरह बदल दिया गया. इस बदलाव से पहले विधायकों की बेसिक सैलरी काफी कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. मुख्यमंत्री चूंकि स्वयं एक निर्वाचित विधायक भी होते हैं, इसलिए इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ उनके कुल वेतन पर पड़ता है. शुभेंदु अधिकारी को नए मुख्यमंत्री के रूप में इस संशोधित वेतन ढांचे के तहत ही भुगतान किया जाएगा, जो पुराने मानदेय के मुकाबले काफी अधिक है.

बंगाल के सीएम का मासिक वेतन और भत्ते

एक मुख्यमंत्री की कुल आय कई हिस्सों में बंटी होती है. सबसे पहले उन्हें एक विधायक (MLA) के रूप में 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है. इसके बाद, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारियों के लिए उन्हें लगभग 51,000 रुपये का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है. इस प्रकार उनकी मूल मासिक आय लगभग 1 लाख रुपये के करीब पहुंच जाती है. हालांकि, यह पूरी कहानी नहीं है. इसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और प्रतिपूरक भत्ता जैसे विभिन्न घटकों को जोड़ने के बाद, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कुल मासिक वेतन लगभग 2.1 लाख रुपये (2,10,000 रुपये) हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Bengal New CM 2026: बीजेपी ने अब तक कितनी बार नए चेहरों को सौंपी है सत्ता की चाबी? जान लें पूरी डिटेल

भत्ते और निर्वाचन क्षेत्र के लिए खास फंड

मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कई आधिकारिक खर्चों और सार्वजनिक मुलाकातों के लिए सरकार विशेष भत्ते देती है. शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के रूप में हर साल लगभग 51,600 रुपये का सत्कार भत्ता मिलेगा. इसके अतिरिक्त, एक विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र की समस्याओं और कार्यालय प्रबंधन को देखने के लिए उन्हें 48,000 रुपये प्रति वर्ष का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी देय होगा. ये भत्ते सुनिश्चित करते हैं कि मुख्यमंत्री अपने सार्वजनिक और आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन बिना किसी व्यक्तिगत वित्तीय बोझ के कर सकें.

दैनिक सिटिंग अलाउंस 

वेतन और वार्षिक भत्तों के अलावा, मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र के दौरान या अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से भी भुगतान किया जाता है. नियमों के मुताबिक, मुख्यमंत्री को 2,000 रुपये प्रतिदिन का सिटिंग अलाउंस मिलता है. यह राशि उनके नियमित मासिक वेतन से अलग होती है और महीने के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य दिवसों या विधानसभा में उपस्थिति के आधार पर उनकी कुल आय में इजाफा करती है. व्यस्त सत्रों के दौरान यह एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त वित्तीय लाभ बन जाता है.

सरकारी बंगला और लग्जरी वाहन की सुरक्षा

वित्तीय लाभों से इतर, मुख्यमंत्री का पद कई आलीशान सुविधाओं के साथ आता है. शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के वीवीआईपी इलाके में पूरी तरह से सुसज्जित एक भव्य सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा. यात्रा के लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से एक आधिकारिक लग्जरी वाहन और सुरक्षा काफिला प्रदान किया जाएगा. मुख्यमंत्री की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उन्हें जेड-प्लस (Z+) या समकक्ष सुरक्षा घेरा और व्यक्तिगत स्टाफ की एक बड़ी टीम दी जाती है, जिसमें सचिव, सलाहकार और सहायक शामिल होते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 08 May 2026 05:24 PM (IST)
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Suvendu Adhikari Amit Shah Bengal Visit West Bengal New CM
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