हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCourtroom Discipline Rules: जज से बहस करने पर वकील को कितनी मिलती है सजा, क्या हैं इसके नियम?

Courtroom Discipline Rules: जज से बहस करने पर वकील को कितनी मिलती है सजा, क्या हैं इसके नियम?

Courtroom Discipline Rules: सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट महेश तिवारी की अवमानना नोटिस पर याचिका को लेकर बड़ी फटकार लगाई है. आइए जानते हैं कि जज से बहस करने पर वकील को कितनी सजा मिलती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Jan 2026 01:17 PM (IST)
Courtroom Discipline Rules: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को कड़ी फटकार लगाई है, जो झारखंड हाई कोर्ट द्वारा अवमानना नोटिस जारी किए जाने के बाद कोर्ट पहुंचा था. यह नोटिस एक मौजूदा जज के साथ तीखी बहस की वजह से जारी किया गया था. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई वकील जज से बहस करते समय अपनी हद को पार कर दे तो क्या होता है.

जज से बहस करना कानूनी अपराध क्यों है 

वकीलों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह निडर होकर लेकिन सम्मान से बहस करें. जज की टिप्पणियों से असहमत होने की पूरी इजाजत है. लेकिन आवाज ऊंची करना, पर्सनल कमेंट करना, जज की ईमानदारी पर सवाल उठाना या फिर कोर्ट के अधिकार को चुनौती देना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है.

कानून जोरदार वकालत और अपमानजनक व्यवहार के बीच एक साफ लाइन खींचता है. एक बार जब वह लाइन पार हो जाती है तो मामला कोर्ट रूम की बहस से हटकर कानूनी दुर्व्यवहार में बदल जाता है.

कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 

कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत एक वकील को सजा दी जा सकती है. यह तब हो सकता है अगर उसका व्यवहार कोर्ट को बदनाम करता है, उसके अधिकार को कम करता है या फिर न्याय के प्रशासन में दखल देता है. तीखी बहस जिसमें जज पर पर्सनल हमले या फिर कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना शामिल है आमतौर पर आपराधिक अवमानना के तहत आती है.

दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की साधारण कैद, ₹2000 तक का जुर्माना या फिर दोनों लग सकते हैं. हालांकि मौद्रिक जुर्माना काफी छोटा लग सकता है लेकिन असली असर प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान और उसके बाद होने वाले पेशेवर नतीजे में होता है. 

वकील अधिनियम और बार काउंसिल की भूमिका 

अवमानना की कार्यवाही के अलावा एक वकील के व्यवहार की जांच वकील अधिनियम 1961 के तहत भी की जाती है. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वकील का व्यवहार पेशेवर दुर्व्यवहार है तो मामला स्टेट बार काउंसिल को भी भेजा जाता है. 

बखर काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति वकील का लाइसेंस निलंबित कर सकती है और उनके प्रैक्टिस के अधिकार को सीमित करने के साथ-साथ गंभीर मामलों में उन्हें स्थायी रूप से वकालत से हटा भी सकती है. वकीलों के लिए यह पेशावर सजा छोटी जेल की सजा या जुर्माने से काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है.

किस चीज की अनुमति है और किस चीज की नहीं

कानून एक वकील के निष्पक्ष आलोचना के अधिकार की पूरी रक्षा करता है. कानूनी आधार पर किसी फैसले पर सवाल उठाना, अपील तैयार करना या फिर कोर्ट के बाहर पूरी गरिमा के साथ असहमति को व्यक्त करना अवमानना नहीं माना जाता. परेशानी तब होती है जब आलोचना व्यक्तिगत, अपमानजनक या फिर डराने वाली हो जाती है. 

क्या होती है उचित प्रक्रिया 

कोई भी सजा देने से पहले वकील को कारण बताओं नोटिस जारी करना होता है. इससे उन्हें अपने आचरण के बारे में बताने का मौका मिलता है. इसी के साथ अगर अवमानना का दोषी पाया जाता है तो वकील को कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील करने का भी पूरा अधिकार है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 24 Jan 2026 01:17 PM (IST)
