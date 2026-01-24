Courtroom Discipline Rules: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को कड़ी फटकार लगाई है, जो झारखंड हाई कोर्ट द्वारा अवमानना नोटिस जारी किए जाने के बाद कोर्ट पहुंचा था. यह नोटिस एक मौजूदा जज के साथ तीखी बहस की वजह से जारी किया गया था. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई वकील जज से बहस करते समय अपनी हद को पार कर दे तो क्या होता है.

जज से बहस करना कानूनी अपराध क्यों है

वकीलों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह निडर होकर लेकिन सम्मान से बहस करें. जज की टिप्पणियों से असहमत होने की पूरी इजाजत है. लेकिन आवाज ऊंची करना, पर्सनल कमेंट करना, जज की ईमानदारी पर सवाल उठाना या फिर कोर्ट के अधिकार को चुनौती देना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है.

कानून जोरदार वकालत और अपमानजनक व्यवहार के बीच एक साफ लाइन खींचता है. एक बार जब वह लाइन पार हो जाती है तो मामला कोर्ट रूम की बहस से हटकर कानूनी दुर्व्यवहार में बदल जाता है.

कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971

कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत एक वकील को सजा दी जा सकती है. यह तब हो सकता है अगर उसका व्यवहार कोर्ट को बदनाम करता है, उसके अधिकार को कम करता है या फिर न्याय के प्रशासन में दखल देता है. तीखी बहस जिसमें जज पर पर्सनल हमले या फिर कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना शामिल है आमतौर पर आपराधिक अवमानना के तहत आती है.

दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की साधारण कैद, ₹2000 तक का जुर्माना या फिर दोनों लग सकते हैं. हालांकि मौद्रिक जुर्माना काफी छोटा लग सकता है लेकिन असली असर प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान और उसके बाद होने वाले पेशेवर नतीजे में होता है.

वकील अधिनियम और बार काउंसिल की भूमिका

अवमानना की कार्यवाही के अलावा एक वकील के व्यवहार की जांच वकील अधिनियम 1961 के तहत भी की जाती है. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वकील का व्यवहार पेशेवर दुर्व्यवहार है तो मामला स्टेट बार काउंसिल को भी भेजा जाता है.

बखर काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति वकील का लाइसेंस निलंबित कर सकती है और उनके प्रैक्टिस के अधिकार को सीमित करने के साथ-साथ गंभीर मामलों में उन्हें स्थायी रूप से वकालत से हटा भी सकती है. वकीलों के लिए यह पेशावर सजा छोटी जेल की सजा या जुर्माने से काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है.

किस चीज की अनुमति है और किस चीज की नहीं

कानून एक वकील के निष्पक्ष आलोचना के अधिकार की पूरी रक्षा करता है. कानूनी आधार पर किसी फैसले पर सवाल उठाना, अपील तैयार करना या फिर कोर्ट के बाहर पूरी गरिमा के साथ असहमति को व्यक्त करना अवमानना नहीं माना जाता. परेशानी तब होती है जब आलोचना व्यक्तिगत, अपमानजनक या फिर डराने वाली हो जाती है.

क्या होती है उचित प्रक्रिया

कोई भी सजा देने से पहले वकील को कारण बताओं नोटिस जारी करना होता है. इससे उन्हें अपने आचरण के बारे में बताने का मौका मिलता है. इसी के साथ अगर अवमानना का दोषी पाया जाता है तो वकील को कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील करने का भी पूरा अधिकार है.

