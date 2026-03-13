दुनिया के किन देशों में लीगल है पैसिव यूथेनेशिया, भारत में कितनी जटिल है प्रक्रिया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Harish Rana Case: एक अहम घटनाक्रम में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी है. पैसिव यूथेनेशिया को दया मृत्यु भी कहा जाता है. दरअसल हरीश राणा करीब 13 सालों से अचेत हैं और 2013 से ही बिस्तर पर पड़े हैं. साथ ही उनके ठीक होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है. कोर्ट ने कहा है कि लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट जारी रखने से सिर्फ तकलीफ ही बढ़ेगी. इसी बीच आपको बता दें कि कई देशों ने अलग-अलग रूपों में पैसिव यूथेनेशिया को पहले ही कानूनी मान्यता दे दी है. वहीं भारत में यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर मान्य तो है लेकिन इस पर काफी सख्त नियम लागू हैं.

पैसिव यूथेनेशिया क्या है?

पैसिव यूथेनेशिया में जीवन को बनाए रखने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि वेंटीलेटर, फीडिंग ट्यूब या दूसरे सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है. एक्टिव यूथेनेशिया के उलट जिसमें जान लेने के लिए कोई पदार्थ दिया जाता है, पैसिव यूथेनेशिया में मेडिकल सपोर्ट हटाने के बाद मौत को स्वाभाविक रूप से होने दिया जाता है.

कई देश सख्त दिशा निर्देशों के तहत इस तरीके की इजाजत देते हैं. यूरोप में नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग जैसे देश कुछ तय शर्तों के तहत एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के यूथेनेशिया की इजाजत देते हैं. जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे दूसरे यूरोपीय देश असिस्टेड सुसाइड और पैसिव यूथेनेशिया के कुछ रूपों की इजाजत देते हैं. हाल ही में स्पेन और पुर्तगाल ने भी यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं.

अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में क्या है कानून?

संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगन, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया जैसे कई राज्यों में सख्त मेडिकल निगरानी में असिस्टेड डाइंग की इजाजत है. यूथेनेशिया या फिर असिस्टेंट डाइंग को मान्यता देने वाले दूसरे देशों में कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्य शामिल हैं.

भारत में यूथेनेशिया की कानूनी स्थिति

भारत में एक्टिव यूथेनेशिया पूरी तरह से गैर-कानूनी है. इसका मतलब है कि डॉक्टर किसी भी मरीज की जान लेने के लिए उसे जानलेवा इंजेक्शन नहीं दे सकते. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग मामले और कॉमन कॉज मामले में फैसलों के जरिए पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी है. इन फैसलों के जरिए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के तौर पर गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी है.

भारत में यह प्रक्रिया जटिल क्यों?

वैसे तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी रूप से मान्य है लेकिन इसके बावजूद भी भारत में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रिया को जानबूझकर सख्त और बहुस्तरीय बनाया गया है. सबसे पहले अस्पताल को विशेषज्ञों के एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड का गठन करना होता है. ये रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं. यदि वे अनुरोध को स्वीकार करते हैं तो जिला स्तर पर एक द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड मामले की दोबारा से समीक्षा करता है.

लिविंग विल और न्यायिक निगरानी

एक और जरूरी हिस्सा लिविंग विल या फिर एडवांस निर्देश है. यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति पहले से ही यह बताता है कि वह किसी लाइलाज या फिर काफी खराब स्थिति में लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता. भारत में ऐसे निर्देश को मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी द्वारा औपचारिक रूप से सत्यापित किया जाता है. यदि अस्पताल बोर्ड निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अनुरोध को स्वीकार कर देते हैं तो परिवार उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं.

प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हालिया बदलाव

प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपने दिशा निर्देशों को अपडेट किया था. खास तौर से लिविंग विल को मान्य करने की प्रक्रिया को. हरीश राणा मामले में 2026 का निर्णय ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैसिव यूथेनेशिया की पहली प्रत्यक्ष स्वीकृति में से एक है.

यह भी पढ़ें: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत आने में कितना वक्त लेता है एक शिप? समझ लें पूरा रूट