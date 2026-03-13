हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHarish Rana Case: दुनिया के किन देशों में लीगल है पैसिव यूथेनेशिया, भारत में कितनी जटिल है प्रक्रिया

Harish Rana Case: दुनिया के किन देशों में लीगल है पैसिव यूथेनेशिया, भारत में कितनी जटिल है प्रक्रिया

Harish Rana Case: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं कि किन देशों में यह पहले से ही लीगल है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Mar 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Harish Rana Case: एक अहम घटनाक्रम में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी है. पैसिव यूथेनेशिया को दया मृत्यु भी कहा जाता है. दरअसल हरीश राणा करीब 13 सालों से अचेत हैं और 2013 से ही बिस्तर पर पड़े हैं. साथ ही उनके ठीक होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है. कोर्ट ने कहा है कि लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट जारी रखने से सिर्फ तकलीफ ही बढ़ेगी.  इसी बीच आपको बता दें कि कई देशों ने अलग-अलग रूपों में पैसिव यूथेनेशिया को पहले ही कानूनी मान्यता दे दी है. वहीं भारत में यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर मान्य तो है लेकिन इस पर काफी सख्त नियम लागू हैं.

पैसिव यूथेनेशिया क्या है?

पैसिव यूथेनेशिया में जीवन को बनाए रखने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि वेंटीलेटर, फीडिंग ट्यूब या दूसरे सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है. एक्टिव यूथेनेशिया के उलट जिसमें जान लेने के लिए कोई पदार्थ दिया जाता है, पैसिव यूथेनेशिया में मेडिकल सपोर्ट हटाने के बाद मौत को स्वाभाविक रूप से होने दिया जाता है.

कई देश सख्त दिशा निर्देशों के तहत इस तरीके की इजाजत देते हैं. यूरोप में नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग जैसे देश कुछ तय शर्तों के तहत एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के यूथेनेशिया की इजाजत देते हैं. जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे दूसरे यूरोपीय देश असिस्टेड सुसाइड और पैसिव यूथेनेशिया के कुछ रूपों की इजाजत देते हैं. हाल ही में स्पेन और पुर्तगाल ने भी यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. 

अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में क्या है कानून?

संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेगन, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया जैसे कई राज्यों में सख्त मेडिकल निगरानी में असिस्टेड डाइंग की इजाजत है. यूथेनेशिया या फिर असिस्टेंट डाइंग को मान्यता देने वाले दूसरे देशों में कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्य शामिल हैं. 

भारत में यूथेनेशिया की कानूनी स्थिति 

भारत में एक्टिव यूथेनेशिया पूरी तरह से गैर-कानूनी है. इसका मतलब है कि डॉक्टर किसी भी मरीज की जान लेने के लिए उसे जानलेवा इंजेक्शन नहीं दे सकते. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग मामले और कॉमन कॉज मामले में फैसलों के जरिए पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी है. इन फैसलों के जरिए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के तौर पर गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी है.

भारत में यह प्रक्रिया जटिल क्यों? 

वैसे तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी रूप से मान्य है लेकिन इसके बावजूद भी भारत में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रिया को जानबूझकर सख्त और बहुस्तरीय बनाया गया है. सबसे पहले अस्पताल को विशेषज्ञों के एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड का गठन करना होता है. ये रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं. यदि वे अनुरोध को स्वीकार करते हैं तो जिला स्तर पर एक द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड मामले की दोबारा से समीक्षा करता है.

लिविंग विल और न्यायिक निगरानी 

एक और जरूरी हिस्सा लिविंग विल या फिर एडवांस निर्देश है. यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति पहले से ही यह बताता है कि वह किसी लाइलाज या फिर काफी खराब स्थिति में लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता. भारत में ऐसे निर्देश को मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी द्वारा औपचारिक रूप से सत्यापित किया जाता है. यदि अस्पताल बोर्ड निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अनुरोध को स्वीकार कर देते हैं तो परिवार उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं. 

प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हालिया बदलाव 

प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपने दिशा निर्देशों को अपडेट किया था. खास तौर से लिविंग विल को मान्य करने की प्रक्रिया को. हरीश राणा मामले में 2026 का निर्णय ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा  पैसिव यूथेनेशिया की पहली प्रत्यक्ष स्वीकृति में से एक है.

यह भी पढ़ें: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत आने में कितना वक्त लेता है एक शिप? समझ लें पूरा रूट

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 13 Mar 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Passive Euthanasia SUPREME COURT Harish Rana Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Harish Rana Case: दुनिया के किन देशों में लीगल है पैसिव यूथेनेशिया, भारत में कितनी जटिल है प्रक्रिया
दुनिया के किन देशों में लीगल है पैसिव यूथेनेशिया, भारत में कितनी जटिल है प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
LPG Gas Crisis: देश में कुल कितने गैस सिलेंडर, LPG संकट के बीच जान लीजिए आंकड़े
देश में कुल कितने गैस सिलेंडर, LPG संकट के बीच जान लीजिए आंकड़े
जनरल नॉलेज
Ghost Town: इस शहर में नहीं है लोगों का कोई परमानेंट घर, जानें क्यों नहीं देती सरकार इसकी मंजूरी?
इस शहर में नहीं है लोगों का कोई परमानेंट घर, जानें क्यों नहीं देती सरकार इसकी मंजूरी?
जनरल नॉलेज
अपने बेटे को हिंदी सिखाना चाहता था यह मुगल बादशाह, खुद बनवाई थी डिक्शनरी
अपने बेटे को हिंदी सिखाना चाहता था यह मुगल बादशाह, खुद बनवाई थी डिक्शनरी
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
बिहार
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
विश्व
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
बॉलीवुड
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Iran-US War: 'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
यूटिलिटी
PM Kisan Nidhi Installment Live: आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जारी
आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जारी
हेल्थ
Rare Liver Disease: इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण
इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget