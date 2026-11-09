Sugar Price Hike: देश में त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ती मांग और आपूर्ति में असंतुलन के चलते मीठे के शौकीनों की जेब पर असर पड़ना शुरू हो गया है. बाजार में चीनी के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है. इस पूरे हालात के बीच यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शुमार भारत में हर साल गन्ने से कितनी चीनी तैयार होती है, देश के भीतर इसकी कितनी खपत होती है और सरकार वैश्विक बाजार में इसके निर्यात को लेकर क्या नीतियां अपना रही है.

खुदरा और थोक बाजार में चीनी के चढ़े दाम

त्योहारी सीजन के दौरान मांग में अचानक आए उछाल और देश के कई हिस्सों में आपूर्ति की स्थिति थोड़ी प्रभावित होने के कारण चीनी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. मौजूदा समय में देश के खुदरा बाजारों में चीनी का औसत भाव करीब 59.50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है. वहीं दूसरी ओर, थोक बाजारों में भी कीमतें काफी ऊपर बनी हुई हैं और थोक भाव औसतन 55.40 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.

भारत में कुल चीनी उत्पादन

भारत दुनिया भर में चीनी का एक प्रमुख उत्पादक देश है. देश में हर साल औसतन 30 से 34 मिलियन टन यानी करीब 300 से 340 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है. हालांकि, मौसम के मिजाज और गन्ने के एक हिस्से को इथेनॉल बनाने के लिए डायवर्ट किए जाने के कारण यह आंकड़ा हर सीजन में थोड़ा-बहुत बदलता रहता है. उदाहरण के तौर पर, 2025-26 के सीजन के दौरान देश का कुल चीनी उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि हालिया आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2026 में सीजन के पहले ही महीने में रिकॉर्ड 8.45 लाख टन चीनी का उत्पादन दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: Videocon Bankruptcy News: दिवालिया कंपनियों की संपत्ति का क्या होता है, कैसे होती है नीलामी?





उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की प्रमुख भूमिका

देश में चीनी के कुल उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा चुनिंदा राज्यों से आता है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत के तीन ऐसे शीर्ष राज्य हैं जो मिलकर देश के चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं. इन राज्यों में अनुकूल जलवायु और बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होने के कारण यहां की शुगर मिलें देश की कुल मांग को पूरा करने में सबसे आगे रहती हैं. इन राज्यों में गन्ने की पेराई का सीजन शुरू होते ही चीनी मिलों में उत्पादन कार्य तेजी से शुरू हो जाता है.

देश के भीतर चीनी की विशाल खपत

उत्पादन के साथ-साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है. देश में हर साल लगभग 280 से 290 लाख टन चीनी की घरेलू खपत होती है. इसमें सीधे तौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, और कोल्ड ड्रिंक्स व मिठाई बनाने वाले बड़े कमर्शियल उद्योग शामिल हैं. देश की आबादी और लगातार बढ़ते खाद्य उद्योगों की वजह से घरेलू स्तर पर मीठे की यह मांग हर साल बनी रहती है, जिसे पूरा करना सरकार और उद्योग जगत दोनों की पहली प्राथमिकता होती है.

इथेनॉल डायवर्जन और बदलते आंकड़े

आज के समय में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए गन्ने के रस और शीरे का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार की इस महत्वकांक्षी नीति के कारण अब चीनी मिलें गन्ने का रुख इथेनॉल उत्पादन की तरफ भी कर रही हैं. इसी वजह से पारंपरिक चीनी के उत्पादन और घरेलू उपलब्धता के समीकरण में बदलाव आया है, जिससे देश में चीनी का संतुलन सीधे तौर पर नियंत्रित होता है.





चीनी के निर्यात में आई भारी गिरावट

एक समय था जब भारत वैश्विक बाजार में चीनी का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश माना जाता था उस दौरान भारत हर साल औसतन करीब 6.8 मिलियन टन यानी 68 लाख टन चीनी विदेशों में भेजता था. साल 2021-22 के सीजन में जब देश में बंपर पैदावार हुई थी, तब भारत ने रिकॉर्ड लगभग 109.8 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया था. हालांकि, अब घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार निर्यात पर कड़ी नजर रखती है.

यह भी पढ़ें: Sugar Price Hike: इतनी महंगी क्यों हो रही चीनी, जानें इसके पीछे की वजह?