क्या स्वेज नहर में भी जहाजों को देना पड़ता है टोल, किस देश के पास जाता है यह पैसा?

Suez Canal: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव जारी है. इस तनाव के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट वही रास्ता है, जहां से दुनिया भर के जहाज तेल और गैस लेकर निकलते हैं. वहीं फिलहाल इस तनाव के चलते इस क्षेत्र में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं. हालांकि इस तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

ईरान की ओर से यहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने के संकेतों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, समुद्री अधिकार और वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर कोई सवाल खड़े कर दिए हैं. इस तनाव के साथ ही स्वेज नहर भी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग उपलब्ध कराती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या स्वेज नहर में भी जहाजों को टोल देना पड़ता है और यह पैसा किस देश के पास जाता है.



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सबसे अहम व्यापारिक रास्तों में से एक स्वेज नहर

स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग उपलब्ध कराती है. यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर कार्गो जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं. इस जलमार्ग के जरिए हर दिन बड़ी मात्रा में तेल, गैस और दूसरे सामान की आवाजाही होती है. कई लोग हॉर्मुज स्ट्रेट और स्वेज नहर के मामले को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन यही पर स्वेज नहर का मामला अलग हो जाता है. स्वेज नहर एक प्राकृतिक जलमार्ग नहीं बल्कि कृत्रिम नहर है, जिसे पूरी तरह मिस्र कंट्रोल करता है. इस नहर के निर्माण, रखरखा और संचालन पर भारी खर्च आता है. इसलिए यहां से गुजरने वाले जहाज को टाेल देना पड़ता है. जिसे ट्रांजिट फीस कहा जाता है.

टोल का पैसा किसे मिलता है?

स्वेज नहर से गुजरने वाली जहाज को टाेल देना पड़ता है. यह टोल स्वेज कैनाल अथॉरिटी की ओर से वसूला जाता है, जो इस नहर का संचालन करती है. हाल के वर्षों में अथॉरिटी ने टोल में बढ़ोतरी भी की है, जिसमें कुछ जहाज के लिए 10 प्रतिशत तक की वृद्धि शामिल है. इस टोल को लेकर स्वेज कैनाल अथॉरिटी का कहना है कि यह शुल्क नहर की सेवाओं के विकास, रखरखाव और विस्तार के लिए लिया जाता है. अलग-अलग तरह के जहाज पर अलग-अलग दरें लागू होती है. जैसे एलपीजी, केमिकल और तरल टैंकरों पर ज्यादा बढ़ोतरी की दरें लागू होती है. वहीं सामान्य कार्गो और मल्टीपरपज जहाज पर मीडियम कैटेगरी की दरें लागू होती है और तेल और ड्राई कार्बन जहाजों पर कम दरें लागू होती है.

क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय नियम?

समुद्री कानून के अनुसार जलडमरूमध्य जैसे हॉर्मुज सभी देशों के लिए खुले होते हैं और वहां ट्रांजिट पैसेज का अधिकार लागू होता है. यानी जहाज बिना किस रुकावट और फीस के गुजर सकते हैं. वहीं स्वेज नहर जैसी कृत्रिम नहर पर संबंधित देश का पूर्ण नियंत्रण होता है. इसलिए वहां टोल वसूली कानूनी रूप से यह सही मानी जाती है.

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