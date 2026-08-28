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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या आम आदमी भी खुद को घोषित कर सकता है व्यक्तिगत दिवालिया? जानें कानून

क्या आम आदमी भी खुद को घोषित कर सकता है व्यक्तिगत दिवालिया? जानें कानून

Personal Bankruptcy in India: सुभाष चंद्रा को इनसॉल्वेंसी के मामले में बड़ी राहत मिली है. आइए जानते हैं कि क्या कोई आम आदमी भी खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 28 Aug 2026 02:23 PM (IST)
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  • सुभाष चंद्रा के मामले ने व्यक्तिगत दिवालियापन की सीमा उजागर की।
  • आम लोगों के लिए IBC का व्यक्तिगत दिवालियापन प्रावधान अधूरा है।
  • पुराने दिवालियापन कानून आज की वित्तीय प्रणाली के लिए अनुपयुक्त।
  • दिवालिया होने से संपत्ति बिकती, क्रेडिट मिलना मुश्किल होता है।

Personal Bankruptcy in India: एस्सेल ग्रुप के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा को अपने खिलाफ दायर पर्सनल इंसॉल्वेंसी मामले में ₹6.5 करोड़ चुकाने होंगे. बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थाओं ने ₹22,006.57 करोड़ के दावों के लिए रिकवरी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था. लेनदारों ने चंद्रा के पेमेंट लोन पर वोट किया और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत इस फैसले को सही ठहराया. यही वजह है की रिकवरी की रकम दावे के हर ₹100 पर सिर्फ तीन पैसे के बराबर है. यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है. अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन पर्सनल इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजर सकता है तो क्या कोई आम आदमी भी खुद को पर्सनल तौर पर दिवालिया घोषित कर सकता है जब वह लोन नहीं चुका पाता?  आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आम आदमी को पूरी तरह से कवर क्यों नहीं करता?

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को इनसॉल्वेंसी को सुलझाने और कर्ज की रिकवरी के लिए एक आधुनिक ढांचा बनाने के मकसद से लाया गया था. यह कानून कंपनियों और कॉर्पोरेट देनदारों के लिए पूरी तरह से लागू है. हालांकि आईबीसी का पार्ट 3 जो व्यक्तियों और पार्टनरशिप फर्मों की इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से जुड़ा है, आम लोगों के लिए पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है.

इसमें एक अहम अपवाद है. आईबीसी के तहत कोई व्यक्ति इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया का सामना कर सकता है जब उसने किसी कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म द्वारा लिए गए कॉर्पोरेट लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी हो और बाद में वह कर्जदार डिफॉल्ट कर जाए. यही वजह है कि बड़े कॉर्पोरेट लोन से जुड़े मामलों में पर्सनल इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. एक आम आदमी के लिए जिसने सिर्फ पर्सनल कर्ज लिया है, स्थिति अलग है.


क्या आम आदमी भी खुद को घोषित कर सकता है व्यक्तिगत दिवालिया? जानें कानून

पुराने इनसॉल्वेंसी कानून अभी भी मौजूद हैं 

भारी पर्सनल कर्ज का सामना कर रहे व्यक्ति के पास कानूनी रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं है. भारत में व्यक्तिगत इनसॉल्वेंसी से निपटने के लिए अभी भी दो पुराने कानून हैं.

प्रेसीडेंसी टाउन इनसॉल्वेंसी एक्ट 1909-मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित कुछ मेट्रोपॉलिटन इलाकों में लागू.
प्रोविंशियल इनसॉल्वेंसी एक्ट, 1920-देश के दूसरे हिस्सों में लागू. 

यह कानून एक सदी से भी पहले बनाए गए थे. क्रेडिट कार्ड, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफार्म, कंज्यूमर लोन और तुरंत ऑनलाइन कर्ज लेने के आज के वित्तीय माहौल से भी काफी पहले. यही वजह है कि उनकी प्रक्रिया पुरानी और आधुनिक वित्तीय प्रणाली में मुश्किल मानी जाती है. 


क्या आम आदमी भी खुद को घोषित कर सकता है व्यक्तिगत दिवालिया? जानें कानून

आम लोगों के लिए पर्सनल दिवालियापन मुश्किल क्यों है? 

कर्ज में डूबा कोई व्यक्ति बस सरकारी दफ्तर जाकर यह नहीं कह सकता कि वह दिवालिया हो गया है. उस व्यक्ति को आमतौर पर सही अदालत में जाना होता है और एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है. 

देनदार को दिवालियापन की अर्जी दाखिल करनी होती है. आमतौर पर वकील की मदद से. उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी देनी होती है जिसमें उनके लेंडर, बकाया कर्ज, संपत्ति और इनकम शामिल है. व्यक्ति को ऐसा साबित करना होता है कि वह वास्तव में अपनी वित्तीय जिम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ है और उसकी देनदारी उसकी चुकाने की क्षमता से काफी ज्यादा है. इसके बाद अदालत मामले की जांच करती है, संबंधित पक्ष की बात सुनती है और जरूरी पूछताछ करती है.

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किसी के दिवालिया घोषित होने के बाद क्या होता है? 

दिवालिया घोषित होना सिर्फ कर्ज से छुटकारा पाना नहीं होता. इसके व्यक्ति की संपत्ति, वित्त और भविष्य के अवसरों पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. सबसे बड़े परिणाम में से एक व्यक्तिगत संपत्ति की बिक्री हो सकती है. परिस्थिति और लागू कानून के आधार पर घर, गाड़ी या फिर गहने जैसी संपत्तियों को इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है और लेनदारों का बकाया चुकाने के लिए बचा जा सकता है. कुछ जरूरी चीजों को बचाया जा सकता है, लेकिन इनसॉल्वेंसी का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति रख ले और उसका कर्ज खत्म हो जाए. व्यक्ति की वित्तीय प्रतिष्ठा को भी भारी नुकसान हो सकता है. भविष्य में कर्ज या फिर क्रेडिट सुविधा पाने की उनकी क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है. इससे पारंपरिक बैंकिंग और क्रेडिट सेवा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 02:23 PM (IST)
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