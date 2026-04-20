हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई

बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई

भारत के एक पड़ोसी देश में न्यिनबा समुदाय आज भी 'पांचाली' प्रथा का पालन करता है. यहां एक ही महिला सभी भाइयों की पत्नी बनकर रहती है. आइए जानें कि वहां पर ऐसी अजीब प्रथा आज भी क्यों है.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Apr 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कानूनी रोक के बावजूद, दुर्गम इलाकों में यह परंपरा जारी है.

हिमालय की गोद में बसा नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ कई रहस्यमयी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है. इन्हीं में से एक है 'पांचाली' प्रथा, जिसे 'भ्रातृ बहुपतित्व' भी कहा जाता है. महाभारत की द्रौपदी की याद दिलाने वाली यह रीत नेपाल के सुदूर हुमला जिले में आज भी जीवित है. यहां न्यिनबा समुदाय के लोग एक ही महिला से सभी भाइयों की शादी कराते हैं. आधुनिक दौर में यह सुनने में बेहद अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे के कारण गहरे आर्थिक और सामाजिक हैं.

धूप ढलान वाले चार गांव और न्यिनबा समुदाय

नेपाल के हुमला जिले की दुर्गम पहाड़ियों में 'न्यिनबा' समुदाय का बसेरा है. ये लोग मुख्य रूप से चार गांवों में रहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'न्यिन युल त्शान जी' यानी 'धूप वाली ढलान पर बसे चार गांव' कहा जाता है. समुद्र तल से 2,550 से 3,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गांव करनाली और दोजाम नदियों से घिरे हैं. यहां का भूगोल इतना कठिन है कि खेती और जीवन-यापन के लिए हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है. इसी चुनौतीपूर्ण वातावरण ने इस समुदाय को एक ऐसी परंपरा अपनाने पर मजबूर किया, जो आज पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है. 

संपत्ति बचाने की अनूठी कवायद

पांचाली प्रथा के पीछे का सबसे बड़ा कारण आर्थिक है. इस समुदाय का मानना है कि यदि घर का हर भाई अलग-अलग शादी करेगा, तो परिवार की पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हो जाएगा. जमीन के छोटे टुकड़े होने से खेती का उत्पादन घटेगा और परिवार गरीबी के जाल में फंस जाएगा. अपनी संपत्ति को संयुक्त रखने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वे सभी भाइयों की शादी एक ही लड़की से करा देते हैं. इस तरह जमीन का एक बड़ा हिस्सा परिवार के पास ही बना रहता है और आर्थिक एकजुटता बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: Historical Monuments In Pakistan: भारत में लालकिला-ताजमहल तो पाकिस्तान में मुगलों ने क्या-क्या बनवाया, देख लें लिस्ट

कैसे चलती है पारिवारिक व्यवस्था?

इस व्यवस्था में शादी की प्रक्रिया भी पारंपरिक है. लड़की की शादी मुख्य रूप से परिवार के सबसे बड़े भाई से कराई जाती है. शादी के बाद वह महिला सभी भाइयों की पत्नी मानी जाती है. घर में सबसे बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता है और उसी के फैसले अंतिम माने जाते हैं. वह यह तय करता है कि कौन सा भाई व्यापार संभालेगा और कौन खेती करेगा. परिवार में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए सभी भाइयों को समान अधिकार दिए गए हैं. यहां तक कि बच्चों की जिम्मेदारी भी कोई एक पिता नहीं, बल्कि पूरा परिवार सामूहिक रूप से उठाता है.

सामूहिक पितृत्व और बच्चों का भविष्य

इस प्रथा में पितृत्व को लेकर कोई विवाद पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को किसी एक भाई का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का माना जाता है. न्यिनबा समुदाय में बच्चे सामूहिक जिम्मेदारी के प्रतीक होते हैं. संपत्ति में भी उनका हिस्सा संयुक्त ही रहता है, जिससे विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती है. महिलाएं घर और खेती का काम संभालती हैं, जबकि पुरुष व्यापार और पशुपालन जैसे कठिन कार्य करते हैं. जौ, बाजरा और आलू की खेती के साथ-साथ ये लोग नमक और ऊन का व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं.

कानून और परंपरा के बीच की जंग

नेपाल सरकार ने साल 1963 में ही इस बहुपतित्व प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी थी. इसके बावजूद, आधुनिक कानूनों का असर इन दूरदराज के गांवों पर बहुत कम पड़ा है. वर्ष 1980 के दशक में प्रसिद्ध मानवशास्त्री नैन्सी लेविन ने इस समुदाय का गहरा अध्ययन किया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि यह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की मजबूरी भी है जो अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहने का जद्दोजहद कर रहे हैं. आज भी, कानून की तमाम पाबंदियों के बाद भी यह परंपरा वहां के लोगों की जीवनशैली का अभिन्न अंग बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: क्या समंदर में कहीं भी चल सकते हैं जहाज, आखिर सुरक्षित शिपिंग के लिए कितना गहरा होना चाहिए पानी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Panchali Custom Nepal Unique Tradition Nyinba Community
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
जनरल नॉलेज
Mauryan Empire: यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
जनरल नॉलेज
ईरान के गलियारे का नाम कैसे पड़ा होर्मुज, प्राचीन देवता अहुर मज्दा का इससे क्या है कनेक्शन?
ईरान के गलियारे का नाम कैसे पड़ा होर्मुज, प्राचीन देवता अहुर मज्दा का इससे क्या है कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
Toll Free Countries: इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
इन देशों में नहीं लगता कोई टोल टैक्स, जान लिजिए पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: ट्रंप का गुस्सा कैमरे पर दिखा! भारतीय टैंकर पर हुए हमले के सवाल पर भड़क गए, किससे कहा- Out
ट्रंप का गुस्सा कैमरे पर दिखा! भारतीय टैंकर पर हुए हमले के सवाल पर भड़क गए, किससे कहा- Out
बिहार
महिला आरक्षण: 'यह बिल पास हो जाता तो…', उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष पर बरसे, 22 को विरोध मार्च
महिला आरक्षण: 'यह बिल पास हो जाता तो…', उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष पर बरसे, 22 को विरोध मार्च
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
ऋषभ पंत का हार के बाद बड़ा बयान, कहा- 'जीत के लिए पंजाब किंग्स को...'
बॉलीवुड
क्या रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का आएगा तीसरा पार्ट? 'जमील जमाली' ने दिया अपडेट, बोले- 'इसे दूसरे एक्टर्स के साथ...'
क्या रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का आएगा तीसरा पार्ट? 'जमील जमाली' ने दिया अपडेट
विश्व
Ajit Doval Visit Saudi: सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
ट्रेंडिंग
‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले, वीडियो वायरल
‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले
जनरल नॉलेज
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget