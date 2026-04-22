Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत मलक्का जलडमरूमध्य पर निगरानी रखता है, टोल नहीं वसूलता.

ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से टोल वसूलने की खबरों ने पूरी दुनिया की समुद्री नीतियों पर अलग तरह की बहस छेड़ दी है. इस हंगामे के बीच, भारत की समुद्री रणनीति को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हिंद महासागर की लहरों पर भारत का भी ऐसा ही कोई आर्थिक अंकुश है? क्या भारत भी किसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए विदेशी जहाजों से टैक्स लेता है? इन सवालों का जवाब अंतरराष्ट्रीय कानून की पेचीदगियों और भारत की शांतिपूर्ण समुद्री कूटनीति के बीच छिपा है. चलिए समझें.

क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून?

अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS), के तहत किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र या संकरे समुद्री रास्तों से गुजरने वाले विदेशी जहाजों पर मनमाना टोल टैक्स लगाए. अंतरराष्ट्रीय कानून जहाजों को 'निर्दोष आवाजाही' (Innocent Passage) का कानूनी हक देते हैं. इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी जहाज बिना किसी देश को टैक्स दिए सुरक्षित तरीके से गुजर सकता है. ईरान का होर्मुज में टोल लगाने का हालिया कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों के सीधे उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है, जिसे वैश्विक स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ रही है.

क्या भारत भी ईरान की तर्ज पर वसूलता है समुद्री कर?

अक्सर लोग बंदरगाहों पर लिए जाने वाले पोर्ट चार्ज को ही समुद्री टोल समझ लेते हैं. भारत अपने बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों से निश्चित तौर पर पैसे वसूलता है, लेकिन यह कोई टोल नहीं है. इसे 'पायलेट चार्ज' या 'सर्विस चार्ज' कहा जाता है. जब कोई जहाज भारतीय बंदरगाह पर आता है, तो उसे पायलट की सहायता, सुरक्षा सेवाएं, और गोदी का इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करना पड़ता है. यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है. सिर्फ खुले समुद्र से गुजरने भर के लिए टैक्स लगाना पूरी तरह गैर-कानूनी है, जिसे भारत कभी नहीं करता है.

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मलक्का जलडमरूमध्य पर भारत की ताकत

भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के करीब स्थित मलक्का जलडमरूमध्य है. यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है. यहां से चीन का 80% से अधिक तेल आयात गुजरता है. भारत ईरान की तरह यहां कोई टोल तो नहीं वसूलता है, लेकिन अपनी नौसेना की उपस्थिति के माध्यम से एक बेहद शक्तिशाली निगरानी भूमिका जरूर निभाता है. इसे सी डेनियल की क्षमता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि कभी वैश्विक तनाव बढ़े, तो भारत इस रास्ते की सुरक्षा या नाकेबंदी की कमान संभालने में सक्षम है.

भारत हिंद महासागर में क्यों नहीं लगा सकता टोल?

भारत हिंद महासागर में टोल टैक्स नहीं लगा सकता, इसके पीछे भौगोलिक और कानूनी कारण हैं. हिंद महासागर का विशाल हिस्सा ओपन सी यानि खुला समुद्र है. इस पर किसी भी एक देश का प्रभुत्व या मालिकाना हक नहीं है. यह जल क्षेत्र पूरी दुनिया के व्यापार के लिए खुला है. ईरान के पास होर्मुज जैसा एक बेहद संकरा और नियंत्रित करने योग्य रास्ता है, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई संकरा मार्ग नहीं है, जिसे वह पूरी तरह अपनी सीमा के अंदर मानकर टोल गेट की तरह इस्तेमाल कर सके.

चीन पर निगरानी टोल से ज्यादा प्रभावी

विशेषज्ञ अक्सर यह सुझाव देते हैं कि अगर होर्मुज में ईरान टोल लगा सकता है, तो भारत को भी मलक्का के पास से गुजरने वाले चीनी जहाजों पर कोई न कोई कूटनीतिक शुल्क लगाने के बारे में सोचना चाहिए. लेकिन भारत ने हमेशा से अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार का समर्थन किया है. भारत की असली ताकत टोल वसूलने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह मलक्का के प्रवेश द्वार पर बैठकर पूरे क्षेत्र की गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है. यह निगरानी किसी भी टोल से कहीं ज्यादा प्रभावी कूटनीतिक दबाव पैदा करती है.

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