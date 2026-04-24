होर्मुज स्ट्रेट हमेशा के लिए बंद हुआ तो कौन-से देश हो जाएंगे तबाह? जान लें हर एक डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी और खाद्य सुरक्षा संकट में फंसेगी.

Strait Of Hormuz Blockade: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज महज पानी का एक संकरा रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वह मुख्य धमनी है, जिस पर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा टिकी हुई है. जब हम होर्मुज के स्थायी रूप से बंद होने की बात करते हैं, तो यह कल्पना करना ही किसी भयानक आर्थिक सुनामी के समान है. दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20 प्रतिशत और एलएनजी आपूर्ति का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी चोकपॉइंट से गुजरता है. अगर यह रास्ता बंद हो जाए, तो ऊर्जा की किल्लत से लेकर खाद्य संकट तक, पूरी दुनिया एक ऐसी तबाही की चपेट में आ जाएगी जिससे उबरना किसी भी राष्ट्र के लिए आसान नहीं होगा.

ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देशों पर सीधा प्रहार

सबसे पहले अगर हम होर्मुज के बंद होने के प्रभावों की बात करें, तो इसकी मार सीधे तौर पर इसे नियंत्रित करने या इसके आसपास स्थित खाड़ी देशों पर पड़ेगी. ईरान, जो इस रास्ते को बंद करने की क्षमता रखता है, वह खुद अपनी आर्थिक बर्बादी का सबसे बड़ा शिकार होगा. उसकी प्रतिदिन लगभग 500 मिलियन डॉलर की तेल कमाई एक पल में शून्य हो जाएगी, जिससे देश में भयंकर आर्थिक अराजकता पैदा हो जाएगी.

दूसरी ओर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देश भी इससे अछूते नहीं रहेंगे. कतर की एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से निकलता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य पहिये जाम हो जाएंगे. हालांकि पाइपलाइनों का विकल्प मौजूद है, लेकिन वह कुल निर्यात की भरपाई करने में पूरी तरह असमर्थ है.

एशियाई महाशक्तियों के लिए अस्तित्व का संकट

होर्मुज का बंद होना एशियाई देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी समुद्री मार्ग पर सबसे अधिक निर्भर हैं. भारत, जो अपनी खपत का 80 प्रतिशत से अधिक तेल आयात करता है, के लिए यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट जैसी होगी. पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिससे परिवहन और महंगाई का चक्र पूरी तरह बिगड़ जाएगा.

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चीन और जापान, जो होर्मुज से निकलने वाले तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, सीधे तौर पर भारी ऊर्जा संकट का सामना करेंगे. चीन के कुल तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है, जिससे उनकी औद्योगिक प्रगति ठप हो सकती है. दक्षिण कोरिया की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं होगी, जहां ऊर्जा की कमी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होगा.

यूरोप की बर्बादी और खाद्य सुरक्षा का खतरा

यूरोपीय देशों में होर्मुज के बंद होने का असर न केवल ईंधन की कीमतों में दिखेगा, बल्कि वहां के लोगों के दैनिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा. जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे विकसित देश घरों को गर्म रखने के लिए गैस और तेल पर निर्भर हैं. आपूर्ति ठप होने से वहां ठिठुरन भरी सर्दियों में ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाएगा. इसके अलावा, नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का उत्पादन प्रभावित होने से कृषि क्षेत्र पर सीधा असर पड़ेगा. उर्वरक की कमी का मतलब है खाद्य उत्पादन में कमी, जिससे वैश्विक स्तर पर खाने-पीने की चीजों के दाम रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ सकते हैं, जिससे यूरोप के साथ-साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल और अन्य प्रभावित राष्ट्र

प्रभावित देशों की सूची में ग्रीस का नाम भी प्रमुख है, क्योंकि वहां की बड़ी शिपिंग कंपनियां होर्मुज के जरिए होने वाले वैश्विक व्यापार में अहम भूमिका निभाती हैं. होर्मुज के बंद होते ही ग्रीस के शिपिंग उद्योग को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा. साथ ही, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे विकासशील देश, जो पहले ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण गहरे कर्ज और आर्थिक अस्थिरता के दलदल में फंस जाएंगे. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ सकती हैं कि गरीब देशों के लिए अपने नागरिकों की बिजली और परिवहन की बुनियादी जरूरतें पूरी करना नामुमकिन हो जाएगा.

एक वैश्विक अंतर्विरोध और अनिश्चित भविष्य

कुल मिलाकर, होर्मुज स्ट्रेट का स्थायी रूप से बंद होना किसी एक देश की हार या जीत नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा सबक होगा. दुनिया के हर कोने में मौजूद उद्योग, परिवहन, और दैनिक आवश्यकताएं इस छोटे से जलडमरूमध्य से जुड़ी हुई हैं. जो देश आज इसके नियंत्रण की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि इस रास्ते का बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के उस डोमिनो प्रभाव को शुरू कर देगा, जहां एक देश के गिरते ही पूरी दुनिया के आर्थिक ढांचे गिर जाएंगे. यह न केवल ऊर्जा का संकट होगा, बल्कि यह एक ऐसी वैश्विक मंदी का आगाज होगा जिसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता है.

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