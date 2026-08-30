पाकिस्तान में ढहाया गया 200 साल पुराना गुरुद्वारा, किसने बनाया था इसे?

पाकिस्तान से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में करीब 200 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह गिरा दिया गया. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह कभी सिख समुदाय की आस्था का केंद्र मौजूद था, अब वहां शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी चल रही है. इस घटना ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की धार्मिक धरोहर की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

कब और कैसे बना था यह गुरुद्वारा?

यह गुरुद्वारा करीब दो सौ साल पुराना बताया जा रहा है, यानी इसका निर्माण उस दौर में हुआ था जब क्वेटा और आसपास के इलाकों में सिख समुदाय बड़ी संख्या में बसा हुआ था. उस समय यहां रहने वाले सिख परिवारों ने अपनी धार्मिक जरूरतों और गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा के लिए इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया था.

बंटवारे से पहले क्वेटा में सिख समुदाय की अच्छी-खासी आबादी हुआ करती थी. बंटवारे के बाद जब ज्यादातर सिख परिवार भारत आ गए, तो ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल की जिम्मेदारी पाकिस्तान की इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ईटीपीबी ETPB के पास आ गई. यही संस्था पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय की धार्मिक व ऐतिहासिक संपत्तियों की देखरेख करती है.

शॉपिंग मॉल बनाने के लिए बेची गई जमीन?

स्थानीय सिख प्रतिनिधि सरदार जसबीर सिंह के मुताबिक, गुरुद्वारे की जमीन को ईटीपीबी द्वारा किसी निजी बिल्डर को बेचे जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि इसकी पूरी तरह आधिकारिक पुष्टि और इससे जुड़े दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं. इसी जमीन पर अब शॉपिंग मॉल बनाने की योजना है, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय सिख समुदाय, आम नागरिकों और विरासत संरक्षण से जुड़े लोगों में भारी नाराजगी फैल गई. लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक इमारत गिराने का मामला नहीं है, बल्कि सिख समुदाय की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं और यादों को मिटाने जैसा है.

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कोर्ट ने भी निर्माण रोकने से किया इनकार

इस मामले को लेकर स्थानीय सिख समाज ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया. यह मामला बलूचिस्तान उच्च न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने भी फिलहाल वहां चल रहे कमर्शियल मॉल के निर्माण कार्य को रोकने से साफ इनकार कर दिया है. इस फैसले के बाद से पाकिस्तान में बचे मुट्ठी भर सिख परिवारों में असुरक्षा की भावना और बढ़ गई है. बलूचिस्तान में किसी समय 12 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हुआ करते थे, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी और कब्जों के कारण अब वहां केवल 2 गुरुद्वारे ही सक्रिय बचे हैं.

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