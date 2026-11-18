Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बुंदेलखंड युद्ध में मदद पर बाजीराव को मस्तानी मिली।

परिवार और समाज ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया।

तनाव, अलगाव से बाजीराव मरे, फिर मस्तानी का निधन।

Bajirao Mastani Love Story: सोनिया गांधी की किताब "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव" की 16 नवंबर 2026 को लॉन्च होने के बाद राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते पर सार्वजनिक चर्चा शुरू हो गई है. इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने परिवार और प्रेम कहानी से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों को साझा किया, जिनके बारे में पहले कभी बात नहीं हुई थी. सोशल मीडिया पर अब इस प्रेम कहानी की तुलना मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और मस्तानी के ऐतिहासिक रिश्ते से की गई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पेशवा ने मस्तानी के प्रेम में क्या खोया था?

सोनिया-राजीव और बाजीराव-मस्तानी

जिस तरफ सोनिया गांधी को परिवार के विरोध और एक नए देश में ढलने की चुनौती के बावजूद भारत में अपनापन महसूस हुआ वहीं बाजीराव और मस्तानी को अपने परिवार और समाज में कड़ी रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ा. उनकी कहानी 18वीं सदी के इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है. इस तचलना ने एक बार फिर से इस बात में दिलचस्पी जगा दी है कि कैसे निजी रिश्ते सामाजिक रीति-रिवाज को चुनौती दे सकते हैं.





बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई?

यह कहानी दिसंबर 1728 में बुंदेलखंड में हुए संघर्ष से जुड़ी हुई है. मुगल सूबेदार मुहम्मद खान बंगश ने इस क्षेत्र पर हमला कर दिया था. इसके बाद बाजीराव अपनी सेना लेकर महाराजा छत्रसाल की मदद के लिए पहुंचे. इस लड़ाई में बाजीराव ने जीत हासिल की.

इस जीत से खुश होकर छत्रसाल ने अपना आधा राज्य बाजीराव को तोहफे में दे दिया और अपनी बेटी मस्तानी का हाथ उनके साथ शादी के लिए आगे बढ़ाया. मस्तानी की मां एक ईरानी मुसलमान थीं और पिता हिंदू थे. हालांकि बाजीराव पहले से ही शादीशुदा थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मस्तानी को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया.





मस्तानी के लिए बाजीराव ने क्या बलिदान दिया?

बाजीराव एक ऐसे अजेय योद्धा के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी. हालांकि मस्तानी के साथ उनके रिश्ते ने उन्हें अपने ही परिवार और उस वक्त की सामाजिक मान्यताओं के साथ टकराव की स्थिति में ला खड़ा कर दिया था. इस विरोध का असर उनके निजी जीवन, पारिवारिक रिश्तों और पुणे में उनकी मान-प्रतिष्ठा पर पड़ा.

उनकी मां राधाबाई और भाई चिमाजी अप्पा ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया. ऐसा इसलिए क्योंकि मस्तानी की धार्मिक पृष्ठभूमि मिश्रित थी. उनके विरोध की वजह से परिवार में गहरी दरार आ गई और बाजीराव अपने ही घर में अकेले पड़ गए. इस रिश्ते ने उनकी पहली शादी पर भी असर डाला. हालांकि काशीबाई ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में जो आत्मीयता और खुशी कभी हुआ करती थी वह अब खत्म हो चुकी थी.

सामाजिक विरोध और मस्तानी का अलगाव

यह विरोध सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं था. रूढ़िवादी पुरोहितों और पुणे समाज के कुछ वर्गों ने मस्तानी को पेशवा की पत्नी मानने से इनकार कर दिया था. धार्मिक अनुष्ठान भी विवाद की वजह बन गए थे. बाजीराव के बेटे के जनेऊ संस्कार जैसे अनुष्ठानों में बाधाएं डाली गईं. इससे पेशवा की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा था.

मस्तानी को अलगाव और कैद का भी सामना करना पड़ा. जब बाजीराव सैन्य अभियानों पर बाहर होते थे तो उनका परिवार मस्तानी को शनिवारवाड़ा के मुख्य निवास से दूर नजरबंद करके रखता था. उसे एक अलग आवास देने और उसकी सुरक्षा में सम्मान की रक्षा के लिए बाजीराव ने एक इमारत बनवाई जिसे मस्तानी महल के नाम से जाना जाता था.

बाजीराव के जीवन का अंत कैसे हुआ?

मस्तानी से लंबे वक्त तक दूर रहने और परिवार में लगातार चल रहे तनाव का बाजीराव के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा. ऐसा कहा जाता है कि इस परेशानी के चलते उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था. अप्रैल 1740 में नर्मदा नदी के किनारे रावेरखेड़ी में लगभग 39-40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. बताया जाता है कि उनकी मृत्यु तेज बुखार की वजह से हुई थी.

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बाजीराव और मस्तानी का दुखद अंत

बाजीराव की मृत्यु की खबर मिलने के कुछ ही वक्त बाद पुणे में मस्तानी का भी निधन हो गया. उनकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं. कुछ किस्सों के मुताबिक गहरा सदमा लगने से या फिर जहर खाकर आत्महत्या करने से उनकी मृत्यु हुई थी. वहीं लोक कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने सती होने का फैसला कर लिया था. इन अलग-अलग दावों की वजह से उनकी मृत्यु का कोई एक तय कारण नहीं मिलता है.

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