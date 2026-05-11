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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSomnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी ने लूटा था कितना सोना, आज कितने रुपये का होता यह गोल्ड?

Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी ने लूटा था कितना सोना, आज कितने रुपये का होता यह गोल्ड?

Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ मंदिर पर 1 या 2 बार नहीं 17 बार आक्रमण हुए और हर बार इस मंदिर को लूटा गया. सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, इस दौरान मंदिर में जमकर लूटपाट हुई थी.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 11 May 2026 01:13 PM (IST)
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Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित 'अमृत महोत्सव' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. इस दौरान 11 पवित्र तीर्थों से लाए गए जल से मंदिर का कुंभाभिषेक किया गया. इस कुंभाभिषेक के लिए विशेष कलश का इस्तेमाल हुआ. इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया. इस दिव्य-भव्य कार्यक्रम के बाद एक बार फिर सोमनाथ मंदिर के इतिहास को लेकर चर्चा बढ़ गई है. 

लोग यह जानना चाह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास क्या है. इस मंदिर पर कब-कब आक्रमण हुए और यहां से कितना सोना लूटा गया. इस बीच यह भी जान लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर से जो सोना लूटा गया, उसकी आज कीमत कितनी है? 

कितनी बार हुआ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण

भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है. कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोने-चांदी और कीमती पत्थरों से करवाया गया था. यही कारण है कि विदेशी आक्रांताओं और मुगलों की नजर हमेशा इस पर रही. इतिहासकारों के अनुसार, सोमनाथ मंदिर पर 1 या 2 बार नहीं 17 बार आक्रमण हुए और हर बार इस मंदिर को लूटा गया. 

महमूद गजनवी ने की थी सबसे बड़ी लूट

सोमनाथ मंदिर पर सबसे पहला आक्रमण तुर्की शासक महमूद गजनवी ने किया था. 1026 में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया और मंदिर को जमकर लूटा. इस दौरान ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ा गया था. 

मंदिर से लूटा गया था 6 टन सोना

सोमनाथ मंदिर में हुई लूट काफी बड़ी थी और इसका जिक्र कई इतिहासकारों द्वारा मिलता है. कई फारसी और भारतीय इतिहासकारों का दावा है कि 11वीं सदी में हुए आक्रमण में महमूद गजनवी 20 मिलियन सोने के दीनार की दौलत लेकर गया था, कुछ दावों में यह आंकड़ा 100 मिलियन दीनार तक है. इसमें मंदिर के खजाने से अकेले 6 टन सोने की लूट शामिल थी. 

आज उस सोने की कीमत कितनी?

बीते एक साल में सोने के भाव में बड़ा उछाल देखा गया है. आज के समय 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1.50 लाख को पार कर गई है. ऐसे में सोमनाथ मंदिर में हुई 6 टन (6000 किलोग्राम) सोने की कीमत चौंकाने वाली होगी. आंकड़ों के मुताबिक यह कीमत करीब-करीब 9000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. हालांकि, यह सोना सिर्फ मंदिर के खजाने से लूटा गया था. इसके अलावा मंदिर से बहुमूल्य रत्न, हीरे-जवाहरात की लूट भी हुई थी, जिसकी कीमत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है. 

यह भी पढ़ें: अगर 1 साल तक सोना न खरीदें भारत के लोग, क्या इससे सस्ता हो जाएगा गोल्ड?

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
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Published at : 11 May 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Somnath Temple Somnath Mandir PM Modi Somnath Temple History Somnath Mandir Loot
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