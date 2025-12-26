हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआर्मी से आम आदमी और ऑस्ट्रेलिया तक... सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी, जानें क्या बदल जाएगा?

आर्मी से आम आदमी और ऑस्ट्रेलिया तक... सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी, जानें क्या बदल जाएगा?

Rules For Social Media: स्कूल, सेना और अदालत- तीनों मोर्चों से सोशल मीडिया पर लगाम की आवाज उठ रही है. सवाल यह नहीं कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि यह बदलाव कितना बड़ा और कितना सख्त होगा.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

मोबाइल की स्क्रीन में उलझी दुनिया अब खुद सवाल पूछने लगी है. कहीं स्कूलों में बच्चों को अखबार पकड़ाए जा रहे हैं, कहीं सेना सोशल मीडिया को सिर्फ देखने तक सीमित कर रही है और कहीं एक देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सीधा बैन लगा देता है. ये तीन अलग-अलग फैसले हैं, लेकिन इनका मकसद एक है कि डिजिटल आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन. सवाल यही है कि क्या अब सोशल मीडिया पर मनमानी का दौर खत्म होने वाला है?

डिजिटल युग में नियंत्रण की नई सोच

भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सोशल मीडिया को लेकर एक नई नीति और सोच उभरती दिख रही है. बीते कुछ वर्षों में सोशल मीडिया जहां सूचना, अभिव्यक्ति और संपर्क का बड़ा जरिया बना, वहीं इसके दुष्प्रभावों ने सरकारों, अदालतों और संस्थानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बच्चों पर असर, सुरक्षा खतरे और समाज पर पड़ते प्रभाव को देखते हुए अब अलग-अलग स्तर पर सख्ती और दिशा-निर्देश सामने आ रहे हैं.

यूपी के स्कूलों में अखबार, स्क्रीन से बाहर की कोशिश

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक अहम बदलाव की शुरुआत की है. अब कक्षाओं में सुबह की प्रार्थना के बाद छात्र सीधे अपनी किताबों में नहीं लौटेंगे, बल्कि अखबार पढ़कर सुनाएंगे. सरकार का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत से निकालकर देश-दुनिया की वास्तविक खबरों, विज्ञान, संस्कृति और समाज से जोड़ना है. यह कदम खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए अहम माना जा रहा है, जहां सूचना के स्रोत सीमित होते हैं.

भाषा, शब्द और सोच का विकास

अखबार पढ़ने की आदत से बच्चों के शब्दकोश, भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार की उम्मीद की जा रही है. नए शब्द, उनके अर्थ और खबरों का सरल विश्लेषण छात्रों की समझ को व्यापक बनाएगा. इससे न केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि तर्क, संवाद और विचार रखने का आत्मविश्वास भी विकसित होगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि यह अभ्यास छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा.

सेना और सोशल मीडिया, सीमित लेकिन रणनीतिक

जहां स्कूलों में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने की कोशिश है, वहीं भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर एक संतुलित लेकिन सख्त कदम उठाया है. सेना ने अपने जवानों और अधिकारियों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, लेकिन सिर्फ ‘व्यू-ऑनली मोड’ में. इसका मतलब है कि वे न तो कोई पोस्ट कर सकेंगे, न लाइक, कमेंट या फॉलो कर पाएंगे.

‘निष्क्रीय भागीदारी’ का कॉन्सेप्ट

सेना ने इस सीमित अनुमति को ‘निष्क्रीय भागीदारी’ नाम दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका मकसद यह है कि जवान सोशल मीडिया पर चल रहे कंटेंट को देखकर जागरूक रहें और भ्रामक या फर्जी सूचनाओं की पहचान कर सकें. इस जानकारी को वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे सूचना युद्ध और अफवाहों से निपटने में मदद मिलेगी. 

यूट्यूब और एक्स पर भी वही नियम

इंस्टाग्राम के साथ-साथ यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी यही नीति लागू रहेगी. सेना पहले ही सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया पर सख्त गाइडलाइंस जारी करती रही है. नई व्यवस्था में पूरी तरह प्रतिबंध नहीं, बल्कि नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल पर जोर दिया गया है. 

बच्चों और सोशल मीडिया पर अदालत की चिंता

सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर अब अदालतें भी खुलकर चिंता जता रही हैं. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने पर गंभीरता से विचार किया जाए. यह टिप्पणी ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक बच्चों की आसान पहुंच से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आई है.

ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक फैसला

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन लगा दिया है. ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है. इसी कानून का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने भारतीय अदालत के सामने दलील रखी थी.

ISP और पैरेंटल कंट्रोल पर जोर

मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर और सख्त नियम लागू करने की जरूरत बताई. कोर्ट ने कहा कि ISP को अनिवार्य रूप से पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम देना चाहिए, ताकि माता-पिता बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को फिल्टर और नियंत्रित कर सकें. साथ ही स्कूलों और समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही गई है.

तीन फैसले, एक साझा संदेश

यूपी के स्कूलों में अखबार, सेना में सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल और ऑस्ट्रेलिया जैसा बैन- तीनों फैसले एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं. इनका संदेश साफ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिना नियंत्रण के नहीं हो सकता है, खासकर जब बात बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य की हो.

यह भी पढ़ें: Indian Army Rules: भारतीय सेना में टैटू और लंबे बालों पर क्यों है प्रतिबंध, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Madras High Court Rules For Social Media Australia Social Media Restrictions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
Hyderabad Crime: पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement

वीडियोज

Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Unnao Rape Case में Senger की High Court से जमानत के विरोध में पीड़िता ने किया जोरदार प्रदर्शन
Jaipur के Chomu में Masjid से पत्थर फेंकने वाले 70 पत्थरबाजों की धरपकड़ । Jaipur News
Jaipur के Chomu में जहां Masjid के बाहर हुई पत्थरबाजी वहां सड़क पर बिखरे मिले पत्थर । Jaipur News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
Hyderabad Crime: पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
टेलीविजन
2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
ट्रेंडिंग
हाई हील और काली साड़ी में भाभी ने काट दिया गदर, डीजे पर मटक-मटककर किया डांस; देखें वीडियो
हाई हील और काली साड़ी में भाभी ने काट दिया गदर, डीजे पर मटक-मटककर किया डांस; देखें वीडियो
शिक्षा
UPSC Success Story: नौकरी के साथ जिंदा रखा सपना, मां की सीख और पिता के अनुशासन से यूपी के शिवम बने अफसर
नौकरी के साथ जिंदा रखा सपना, मां की सीख और पिता के अनुशासन से यूपी के शिवम बने अफसर
हेल्थ
नॉनवेज खाती हैं तो पढ़ लीजिए यह खबर, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
नॉनवेज खाती हैं तो पढ़ लीजिए यह खबर, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget