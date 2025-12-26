आर्मी से आम आदमी और ऑस्ट्रेलिया तक... सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी, जानें क्या बदल जाएगा?

मोबाइल की स्क्रीन में उलझी दुनिया अब खुद सवाल पूछने लगी है. कहीं स्कूलों में बच्चों को अखबार पकड़ाए जा रहे हैं, कहीं सेना सोशल मीडिया को सिर्फ देखने तक सीमित कर रही है और कहीं एक देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सीधा बैन लगा देता है. ये तीन अलग-अलग फैसले हैं, लेकिन इनका मकसद एक है कि डिजिटल आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन. सवाल यही है कि क्या अब सोशल मीडिया पर मनमानी का दौर खत्म होने वाला है?

डिजिटल युग में नियंत्रण की नई सोच

भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सोशल मीडिया को लेकर एक नई नीति और सोच उभरती दिख रही है. बीते कुछ वर्षों में सोशल मीडिया जहां सूचना, अभिव्यक्ति और संपर्क का बड़ा जरिया बना, वहीं इसके दुष्प्रभावों ने सरकारों, अदालतों और संस्थानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बच्चों पर असर, सुरक्षा खतरे और समाज पर पड़ते प्रभाव को देखते हुए अब अलग-अलग स्तर पर सख्ती और दिशा-निर्देश सामने आ रहे हैं.

यूपी के स्कूलों में अखबार, स्क्रीन से बाहर की कोशिश

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक अहम बदलाव की शुरुआत की है. अब कक्षाओं में सुबह की प्रार्थना के बाद छात्र सीधे अपनी किताबों में नहीं लौटेंगे, बल्कि अखबार पढ़कर सुनाएंगे. सरकार का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत से निकालकर देश-दुनिया की वास्तविक खबरों, विज्ञान, संस्कृति और समाज से जोड़ना है. यह कदम खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए अहम माना जा रहा है, जहां सूचना के स्रोत सीमित होते हैं.

भाषा, शब्द और सोच का विकास

अखबार पढ़ने की आदत से बच्चों के शब्दकोश, भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार की उम्मीद की जा रही है. नए शब्द, उनके अर्थ और खबरों का सरल विश्लेषण छात्रों की समझ को व्यापक बनाएगा. इससे न केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि तर्क, संवाद और विचार रखने का आत्मविश्वास भी विकसित होगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि यह अभ्यास छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा.

सेना और सोशल मीडिया, सीमित लेकिन रणनीतिक

जहां स्कूलों में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने की कोशिश है, वहीं भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर एक संतुलित लेकिन सख्त कदम उठाया है. सेना ने अपने जवानों और अधिकारियों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, लेकिन सिर्फ ‘व्यू-ऑनली मोड’ में. इसका मतलब है कि वे न तो कोई पोस्ट कर सकेंगे, न लाइक, कमेंट या फॉलो कर पाएंगे.

‘निष्क्रीय भागीदारी’ का कॉन्सेप्ट

सेना ने इस सीमित अनुमति को ‘निष्क्रीय भागीदारी’ नाम दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका मकसद यह है कि जवान सोशल मीडिया पर चल रहे कंटेंट को देखकर जागरूक रहें और भ्रामक या फर्जी सूचनाओं की पहचान कर सकें. इस जानकारी को वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे सूचना युद्ध और अफवाहों से निपटने में मदद मिलेगी.

यूट्यूब और एक्स पर भी वही नियम

इंस्टाग्राम के साथ-साथ यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी यही नीति लागू रहेगी. सेना पहले ही सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया पर सख्त गाइडलाइंस जारी करती रही है. नई व्यवस्था में पूरी तरह प्रतिबंध नहीं, बल्कि नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.

बच्चों और सोशल मीडिया पर अदालत की चिंता

सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर अब अदालतें भी खुलकर चिंता जता रही हैं. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने पर गंभीरता से विचार किया जाए. यह टिप्पणी ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक बच्चों की आसान पहुंच से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आई है.

ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक फैसला

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन लगा दिया है. ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है. इसी कानून का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने भारतीय अदालत के सामने दलील रखी थी.

ISP और पैरेंटल कंट्रोल पर जोर

मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर और सख्त नियम लागू करने की जरूरत बताई. कोर्ट ने कहा कि ISP को अनिवार्य रूप से पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम देना चाहिए, ताकि माता-पिता बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को फिल्टर और नियंत्रित कर सकें. साथ ही स्कूलों और समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही गई है.

तीन फैसले, एक साझा संदेश

यूपी के स्कूलों में अखबार, सेना में सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल और ऑस्ट्रेलिया जैसा बैन- तीनों फैसले एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं. इनका संदेश साफ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिना नियंत्रण के नहीं हो सकता है, खासकर जब बात बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य की हो.

यह भी पढ़ें: Indian Army Rules: भारतीय सेना में टैटू और लंबे बालों पर क्यों है प्रतिबंध, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?