ओमान में शिया ज्यादा या सुन्नी, यहीं के पायलट ने किया था कैप्टन स्मित पर हमला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओमान में इबादी, सुन्नी, शिया प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं।

नागरिक आबादी में इबादी-सुन्नी लगभग समान, प्रवासी सुन्नी बहुसंख्यक।

इबादी इस्लाम विशिष्ट शाखा, सुन्नी-शिया से अलग मान्यताएँ रखता है।

Oman Religion: दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबई की फ्लाइट में भारतीय पायलट कप्तान स्मित मच्छार प्रकृति के तौर पर हमला करने वाले को पायलट की पहचान सामने आने के बाद ओमान चर्चा में आ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी को पायलट ओमान का नागरिक हम्माम अल हमामी है. यह पहले ओमान एयर के लिए काम करता था. इस घटना ने न सिर्फ चर्चा छेड़ी है बल्कि ओमान की धार्मिक संरचना, खासकर सुन्नी, शिया और इबादी मुसलमान की आबादी पर भी ध्यान खींचा है.

कई दूसरे मुस्लिम बहुल देशों की तुलना में ओमान का धार्मिक परिदृश्य अनोखा है. इबादी मुसलमान देश का सबसे बड़ा पारंपरिक मुस्लिम समुदाय हैं पड़ोसी के साथ सुन्नी मुसलमानों की संख्या शिया मुसलमानों की तुलना में काफी ज्यादा है.

क्या ओमान में सुन्नी ज्यादा हैं या फिर शिया?

ओमान सरकार अपनी राष्ट्रीय जनगणना में इस्लामी संप्रदायों के आधार पर आबादी के विस्तृत आंकड़े आधिकारिक तौर पर नहीं दिखाती है. इस वजह से देश की धार्मिक संरचना को समझने के लिए आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय शोध संगठनों के अनुमानों का इस्तेमाल किया जाता है.

ओमान के नागरिकों में सुन्नी और इबादी समुदायों का आकार लगभग एक जैसा माना जाता है. सुन्नी मुसलमान लगभग 45% से 47% हैं. इसी के साथ इबादी भी ओमान के नागरिकों का लगभग 45% से 47% हिस्सा हैं. शिया मुसलमानों की हिस्सेदारी काफी कम है. यह लगभग 5% मानी जाती है. इस वजह से ओमान के नागरिकों में सुन्नी आबादी शिया आबादी की तुलना में काफी ज्यादा है.





अलग-अलग मुस्लिम समुदाय कहां रहते हैं?

ओमान में धार्मिक समुदायों का वितरण अलग-अलग है. सुन्नी मुसलमान की अच्छी खासी मौजूदगी दक्षिण ओमान में धोफर, उत्तर में मुसंडम प्रायद्वीप और बुराइमी व सूर जैसे इलाकों में है.

इबादी इस्लाम का ऐतिहासिक गढ़ ओमान के मध्य और पहाड़ी इलाकों में रहा है. खासकर निजवा और अल जवालिया जैसे इलाकों के आस-पास. हालांकि आज इबादी देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं.

शिया समुदाय मुख्य रूप से मस्कट और अल बातिना के आस-पास केंद्रित है. इसमें व्यापारी परिवार शामिल हैं. इनमें से कई लुवातिया और बहरीनी मूल के हैं.

प्रवासियों को शामिल करने पर सुन्नी आबादी क्यों बढ़ जाती है?

ओमान में रहने वाले बड़ी संख्या में विदेशी लोगों को शामिल करने पर वहां की धार्मिक आबादी का ढांचा और भी मुश्किल हो जाता है. ओमान की कुल आबादी का 40% से ज्यादा हिस्सा विदेशी लोगों का है. इनमें से कई भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलिपींस जैसे देशों से आए हैं.

इन प्रवासियों में से एक बड़ा हिस्सा सुन्नी मुसलमानों का है. यही वजह है कि जब नागरिकों और विदेशियों को एक साथ देखा जाता है तो ओमान में सुन्नी मुसलमान की कुल संख्या इबादी आबादी से ज्यादा होने का अनुमान है. हालांकि ओमान की नागरिक आबादी और पारंपरिक राजनीतिक व सामाजिक ढांचे में ईबादी समुदाय काफी प्रभावशाली बना हुआ है.





इबादी इस्लाम क्या है?

इबादी इस्लाम, इस्लाम की एक अलग शाखा है और यह ना तो सुन्नी है और ना ही शिया. यह इस्लाम की शुरुआती सदियों में उभरा और सातवीं सदी में इसका विकास हुआ. इसके अहम ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में अब्दुल्ला इब्न इबाद और विद्वान जाबिर इब्न जैद शामिल हैं.

इबादी इस्लाम ऐतिहासिक रूप से खारिजी आंदोलन से जुड़ा हुआ है. लेकिन इसने अपनी धार्मिक और राजनीतिक परंपराएं विकसित कीं. ओमान इबादी इस्लाम का दुनिया का सबसे प्रमुख केंद्र है.

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इबादी इस्लाम, सुन्नी और शिया इस्लाम से कैसे अलग है?

एक अहम अंतर धार्मिक नेतृत्व से जुड़ा है. सुन्नी पारंपरिक रूप से खिलाफत को कुरैश कबीले से जोड़ते हैं. इसी के साथ शियाओं का यह मानना है कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार या फिर अहल अल-बैत का अधिकार है. इसके विपरीत इबादियों का मानना है कि कोई भी योग्य और नेक व्यक्ति मुस्लिम समुदाय का नेता बन सकता है चाहे उसकी नस्ल या वंश कुछ भी हो.

धार्मिक रीति-रिवाजों और धर्मशास्त्र में भी अंतर है. उदाहरण के लिए इबादी प्रार्थना के पारंपरिक तरीकों में हाथ रखने की मुद्रा कुछ हद तक शिया रीति रिवाजों जैसी हो सकती है. हालांकि इबादी पूजा पद्धति की अपनी अलग परंपराएं हैं.

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