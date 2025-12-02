पूरी दुनिया में आज यानी 2 दिसंबर को गुलामी उन्मूलन दिवस (International Day for the Abolition of Slavery) मनाया जा रहा है. भारत में भी इसे लेकर कानून बेहद सख्त हैं, लेकिन हकीकत इतनी दर्दनाक है कि मुंह से आह निकल आती है. आइए जानते हैं कि भारत में गुलामी और बंधुआ मजदूरी को लेकर क्या हालात हैं?

देश में कैसी है मजदूरों की जिंदगी?

देश में मजदूरों की जिंदगी में सुधार लाने के मकसद से हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ. दरअसल, केंद्र सरकार ने 17 नवंबर को चार नए लेबर कोड कोड ऑन वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी कोड (2020) और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन्स (OSHWC) कोड (2020) लागू किए. ये कोड पुराने उलझे हुए नियमों को हटाकर देश में काम करने वालों के लिए नया और आसान कानूनी सिस्टम बनाते हैं. सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को सुरक्षा मिलेगी और उद्योगों में विकास भी तेज होगा.

नए लेबर कोड में क्या खास?

नए लेबर कोड में कोड ऑन वेजेज, 2019 लागू किया गया है, जिसके तहत अब हर वर्कर को सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन देना जरूरी है. वहीं, कंपनियों के लिए अब वक्त पर सैलरी देना भी अनिवार्य किया गया है. नए लेबर कोड के बाद कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना पहले से आसान हुआ है. Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHWC) Code, 2020 पुराने कई कानूनों को मिलाकर बनाया गया है. इसमें Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 को भी जोड़ा गया है.

इसका मतलब यह है कि बंधुआ मजदूरी को खत्म करने वाला पुराना कानून अब भी पूरी ताकत के साथ लागू है. नए कोड में साफ कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी देना या करवाना पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

देश में बंधुआ मजदूरी के कैसे हालात?

नई लेबर कोड लागू होने के बाद राष्ट्रीय बंधुआ मजदूरी उन्मूलन समिति (NCCBL) ने 28 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट जारी की. इसमें बताया गया कि देश के कई हिस्सों में लोग आज भी कर्ज या मजबूरी के कारण बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं. दरअसल, जब कोई गरीब इंसान कर्ज लेने या किसी दबाव में आकर बहुत ही कम पैसे में दिन-रात काम करने को मजबूर हो जाए और काम छोड़ने की आजादी भी न हो तो इसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं. यह प्रथा 1976 से ही भारत में गैरकानूनी है. इस पर जोर देते हुए सरकार ने शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) को मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया है.

रिपोर्ट में क्या आया सामने?

एनसीसीबीएल की टीम ने कई राज्यों में जांच की और पाया कि गांवों-ईंट भट्ठों, खेतों और कंस्ट्रक्शन साइटों पर आज भी लोग कई साल से कर्ज खत्म करने के नाम पर काम करने को मजबूर हैं. जिन इलाकों में गरीबी ज्यादा और रोजगार कम है, वहां यह समस्या काफी ज्यादा है. देश का कानून साफ कहता है कि बंधुआ मजदूरों को तुरंत आजाद करके मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में कई मजदूर फिर से कर्ज में फंस जाते हैं. उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती और तमाम मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं.

