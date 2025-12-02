हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSlavery Abolition Day: कानून तो सख्त, लेकिन बंधुआ मजदूरी की हकीकत बेहद दर्दनाक

Slavery Abolition Day: कानून तो सख्त, लेकिन बंधुआ मजदूरी की हकीकत बेहद दर्दनाक

NCCBL ने कई राज्यों में पाया कि गांवों-ईंट भट्ठों, खेतों और कंस्ट्रक्शन साइटों पर आज भी लोग कर्ज खत्म करने के नाम पर काम करने को मजबूर हैं. जिन इलाकों में गरीबी ज्यादा है, वहां यह समस्या काफी है.

By : साकिब सफील | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Dec 2025 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

पूरी दुनिया में आज यानी 2 दिसंबर को गुलामी उन्मूलन दिवस (International Day for the Abolition of Slavery) मनाया जा रहा है. भारत में भी इसे लेकर कानून बेहद सख्त हैं, लेकिन हकीकत इतनी दर्दनाक है कि मुंह से आह निकल आती है. आइए जानते हैं कि भारत में गुलामी और बंधुआ मजदूरी को लेकर क्या हालात हैं? 

देश में कैसी है मजदूरों की जिंदगी?

देश में मजदूरों की जिंदगी में सुधार लाने के मकसद से हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ. दरअसल, केंद्र सरकार ने 17 नवंबर को चार नए लेबर कोड कोड ऑन वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी कोड (2020) और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन्स (OSHWC) कोड (2020) लागू किए. ये कोड पुराने उलझे हुए नियमों को हटाकर देश में काम करने वालों के लिए नया और आसान कानूनी सिस्टम बनाते हैं. सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को सुरक्षा मिलेगी और उद्योगों में विकास भी तेज होगा. 

नए लेबर कोड में क्या खास?

नए लेबर कोड में कोड ऑन वेजेज, 2019 लागू किया गया है, जिसके तहत अब हर वर्कर को सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन देना जरूरी है. वहीं, कंपनियों के लिए अब वक्त पर सैलरी देना भी अनिवार्य किया गया है. नए लेबर कोड के बाद कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना पहले से आसान हुआ है. Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHWC) Code, 2020 पुराने कई कानूनों को मिलाकर बनाया गया है. इसमें Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 को भी जोड़ा गया है.

इसका मतलब यह है कि बंधुआ मजदूरी को खत्म करने वाला पुराना कानून अब भी पूरी ताकत के साथ लागू है. नए कोड में साफ कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी देना या करवाना पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

देश में बंधुआ मजदूरी के कैसे हालात?

नई लेबर कोड लागू होने के बाद राष्ट्रीय बंधुआ मजदूरी उन्मूलन समिति (NCCBL) ने 28 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट जारी की. इसमें बताया गया कि देश के कई हिस्सों में लोग आज भी कर्ज या मजबूरी के कारण बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं. दरअसल, जब कोई गरीब इंसान कर्ज लेने या किसी दबाव में आकर बहुत ही कम पैसे में दिन-रात काम करने को मजबूर हो जाए और काम छोड़ने की आजादी भी न हो तो इसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं. यह प्रथा 1976 से ही भारत में गैरकानूनी है. इस पर जोर देते हुए सरकार ने शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) को मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया है.

रिपोर्ट में क्या आया सामने?

एनसीसीबीएल की टीम ने कई राज्यों में जांच की और पाया कि गांवों-ईंट भट्ठों, खेतों और कंस्ट्रक्शन साइटों पर आज भी लोग कई साल से कर्ज खत्म करने के नाम पर काम करने को मजबूर हैं. जिन इलाकों में गरीबी ज्यादा और रोजगार कम है, वहां यह समस्या काफी ज्यादा है. देश का कानून साफ कहता है कि बंधुआ मजदूरों को तुरंत आजाद करके मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में कई मजदूर फिर से कर्ज में फंस जाते हैं. उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती और तमाम मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं.

ये भी पढ़ें: लाहौर की इस शादी में बरसे थे सोने के सिक्के, शान-ओ-शौकत देख अंग्रेज भी रह गए थे दंग

About the author साकिब सफील

साकिब सफील एबीपी न्यूज के डिजिटल असाइनमेंट डेस्क पर कार्यरत हैं. लंगट सिंह कॉलेज, मुज़फ्फरपुर से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री पूरी की है. इसके अलावा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ्फरपुर से रूसी भाषा एवं साहित्य में डिप्लोमा प्राप्त किया है. स्टोरीटेलिंग में गहरी रुचि है.
Read
Published at : 02 Dec 2025 06:09 PM (IST)
Tags :
Slavery Abolition Day Slavery Abolition Day 2025 Four Labour Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bandhan Gold & Silver ETF Full Review | NFO Details, Returns Logic, Rally Explained | Money Live
Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Saas Bahu Aur Saazish: एक बार फिर लौट आए नायरा और कार्तिक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
ट्रेंडिंग
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
शिक्षा
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget