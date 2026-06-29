भारत के हर घुमक्कड़ का एक सपना जरूर होता है कि वो कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तट तक यात्रा करे और यह यात्रा सड़क के जरिए हो तो क्या बात है. भारत के उत्तरी हिस्से को दक्षिण से जोड़ने वाली यह यात्रा जितनी खूबसूरत और रोमांचक लगती है, उतनी ही खर्चीली भी है. इसलिए अगर आप इस यात्रा को अपनी कार के जरिए करना चाह रहे हैं तो सबसे छोटा सड़क मार्ग और उस पर पड़ने वाले टोल गेट की संख्या भी आपको जान लेनी चाहिए. आज इस खबर में इसी बारे में बात करेंगे.

कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे छोटा रास्ता और टोल प्लाजा

अगर आप इस सफर के लिए सबसे छोटा और सीधा रास्ता चुनते हैं तो वह नेशनल हाईवे 44 (NH-44) है. यह हाईवे कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर सीधे देश के आखिरी छोर कन्याकुमारी पर जाकर खत्म होता है. इस रूट पर आपकी कार को करीब 4080 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होता है. अलग-अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति और सड़कों की बनावट के आधार पर इस पूरे रास्ते में आपको करीब 55 से 65 टोल प्लाजा मिलेंगे, जहां आपको टोल कटवाना होगा.

टोल टैक्स से जेब पर कितना होगा खर्चा?

अब उस जरूरी खर्चे की बात कर लेते हैं जो इस सफर के दौरान टोल टैक्स के रूप में आपकी जेब से कटेगा. अगर आप एक साधारण कार, जीप या फिर एसयूवी से यात्रा कर रहे हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इस पूरे रूट पर आपका कुल टोल टैक्स लगभग 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच आएगा. यह खर्च इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस राज्य से एक्सप्रेसवे या हाईवे का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं. इतने लंबे और बेहतरीन सफर के लिए यह खर्च व्यावहारिक माना जाता है.

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कितने दिन में पूरी होगी इतनी लंबी यात्रा?

इस 4000 किलोमीटर से ज्यादा के सफर को तय करने में लगने वाले समय की बात करें तो अगर कोई बिना रुके या बारी-बारी से लगातार गाड़ी चलाता है, तो भी इसे पूरा करने में 4-5 दिन लग जाते हैं. हालांकि आमतौर पर लोग इस सफर का आनंद लेने और थकान से बचने के लिए इसे 7-10 दिनों में पूरा करते हैं.

इतने लंबे रूट पर चलने के लिए जरूरी नियम

इस लंबी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि पूरे नेशनल हाईवे पर अब कैश लगभग कम हो चुका है, इसलिए आपकी गाड़ी पर एक्टिव फास्टैग का होना अनिवार्य है. ऐसे में सफर शुरू करने से पहले अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 4500 रुपये का पर्याप्त बैलेंस जरूर रखें. साथ ही यह भी ध्यान रखें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समय-समय पर टोल की दरों में बदलाव करता रहता है.

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