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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKashmir To Kanyakumari Road Trip: कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे छोटे रूट से जाएंगे तो रास्ते में कितने टोल आएंगे, कितने का कटेगा Toll Tax?

Kashmir To Kanyakumari Road Trip: कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे छोटे रूट से जाएंगे तो रास्ते में कितने टोल आएंगे, कितने का कटेगा Toll Tax?

Kashmir To Kanyakumari Road Trip: कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है. चलिए जानें कि इसके लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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भारत के हर घुमक्कड़ का एक सपना जरूर होता है कि वो कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तट तक यात्रा करे और यह यात्रा सड़क के जरिए हो तो क्या बात है. भारत के उत्तरी हिस्से को दक्षिण से जोड़ने वाली यह यात्रा जितनी खूबसूरत और रोमांचक लगती है, उतनी ही खर्चीली भी है. इसलिए अगर आप इस यात्रा को अपनी कार के जरिए करना चाह रहे हैं तो सबसे छोटा सड़क मार्ग और उस पर पड़ने वाले टोल गेट की संख्या भी आपको जान लेनी चाहिए. आज इस खबर में इसी बारे में बात करेंगे.

कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे छोटा रास्ता और टोल प्लाजा

अगर आप इस सफर के लिए सबसे छोटा और सीधा रास्ता चुनते हैं तो वह नेशनल हाईवे 44 (NH-44) है. यह हाईवे कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर सीधे देश के आखिरी छोर कन्याकुमारी पर जाकर खत्म होता है. इस रूट पर आपकी कार को करीब 4080 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होता है. अलग-अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति और सड़कों की बनावट के आधार पर इस पूरे रास्ते में आपको करीब 55 से 65 टोल प्लाजा मिलेंगे, जहां आपको टोल कटवाना होगा.

टोल टैक्स से जेब पर कितना होगा खर्चा?

अब उस जरूरी खर्चे की बात कर लेते हैं जो इस सफर के दौरान टोल टैक्स के रूप में आपकी जेब से कटेगा. अगर आप एक साधारण कार, जीप या फिर एसयूवी से यात्रा कर रहे हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इस पूरे रूट पर आपका कुल टोल टैक्स लगभग 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच आएगा. यह खर्च इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस राज्य से एक्सप्रेसवे या हाईवे का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं. इतने लंबे और बेहतरीन सफर के लिए यह खर्च व्यावहारिक माना जाता है.

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कितने दिन में पूरी होगी इतनी लंबी यात्रा?

इस 4000 किलोमीटर से ज्यादा के सफर को तय करने में लगने वाले समय की बात करें तो अगर कोई बिना रुके या बारी-बारी से लगातार गाड़ी चलाता है, तो भी इसे पूरा करने में 4-5 दिन लग जाते हैं. हालांकि आमतौर पर लोग इस सफर का आनंद लेने और थकान से बचने के लिए इसे 7-10 दिनों में पूरा करते हैं.

इतने लंबे रूट पर चलने के लिए जरूरी नियम

इस लंबी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि पूरे नेशनल हाईवे पर अब कैश लगभग कम हो चुका है, इसलिए आपकी गाड़ी पर एक्टिव फास्टैग का होना अनिवार्य है. ऐसे में सफर शुरू करने से पहले अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 4500 रुपये का पर्याप्त बैलेंस जरूर रखें. साथ ही यह भी ध्यान रखें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समय-समय पर टोल की दरों में बदलाव करता रहता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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Kashmir To Kanyakumari Toll Gate Nh 44 Route
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