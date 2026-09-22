पैर में बिछिया क्यों पहनती हैं भारतीय महिलाएं, क्या इसके पीछे कोई साइंस?

भारतीय संस्कृति में महिलाओं के सजने-सवंरने और आभूषण पहनने की परंपरा सदियों पुरानी है. सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पहने जाने वाले इन गहनों का अपना एक अलग महत्व हैं. पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाली बिछिया को आमतौर पर शादी-शुदा महिला की पहचान या धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों में बिछिया पहनने का संबंध सिर्फ परंपरा या खूबसूरती से नहीं है. इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प और गहरा विज्ञान छिपा है. आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर थेरेपी के अनुसार, पैर की उंगली में चांदी की बिछिया पहनने से महिलाओं के स्वास्थ्य को कई बड़े फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण.

दूसरी उंगली को क्यों चुना जाता है?

बिछिया हमेशा पैर की दूसरी उंगली में ही पहनाई जाती है. एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी के सिद्धांत के मुताबिक शरीर के अलग-अलग हिस्से पैरों के अलग-अलग पॉइंट्स से जुड़े होते हैं. और पैर की इस दूसरी उंगली को महिलाओं के प्रजनन तंत्र से जुड़ा एक खास बिंदु माना जाता है, आयुर्वेद के मुताबिक इस उंगली पर हल्का और लगातार दबाव पड़ने से पेल्विक एरिया यानी पेट के निचले हिस्से में बल्ड सर्कुलेशन बेहतर रहता है.

एक्यूप्रेशर थेरेपी से है कनेक्शन

एक्यूप्रेशर एक पारंपरिक चिकित्सा पद्दति है, जिसमें शरीर के खास बिंदुओं पर दबाव डालकर दर्द से राहत और बेहतर ब्लड फ्लो का दावा किया जाता है. बिछिया पहनने से पैर की उंगली पर लगातार हल्का दबाव बना रहता है, जो चलने-फिरने के दौरान और भी बढ़ जाता है. पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक इस निरंतर दबाव से नसों में उत्तेजना बनी रहती है, जिससे मासिक धर्म चक्र को नियमित रखने और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है.

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चांदी की धातु को क्यों दी जाती है प्राथमिकता?

बिछिया लगभग चांदी की ही बनाई जाती है, सोने की नहीं. इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि चांदी एक अच्छा विद्युत सुचालक तत्व मानी जाती है. आयुर्वेद में चांदी को शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली धातु माना गया है, जिससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है. इसके अलावा आधुनिक विज्ञान में भी यह बात प्रमाणित है कि चांदी में हल्के एंटी-माइक्रोबियल यानी बैक्टीरिया रोकने के गुण पाए जाते हैं, जिससे पैरों को संक्रमण से बचाने में भी कुछ मदद मिल सकती है.

पैरों के स्वास्थ्य से जुड़ा कारण

एक और दिलचस्प कारण यह भी है कि नियमित रूप से बिछिया पहनने से महिलाएं अपने पैरों और उंगलियों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, जिससे किसी चोट, सूजन या बदलाव का जल्दी पता लग सकता है. कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पारंपरिक गहनों का यह चलन दरअसल पुराने समय में एक तरह से शरीर पर ध्यान बनाए रखने और महिलाओं के बीच एक सामाजिक पहचान कायम करने का जरिया होगा.

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