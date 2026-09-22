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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपैर में बिछिया क्यों पहनती हैं भारतीय महिलाएं, क्या इसके पीछे कोई साइंस?

पैर में बिछिया क्यों पहनती हैं भारतीय महिलाएं, क्या इसके पीछे कोई साइंस?

भारतीय महिलाओं द्वारा पैरों में बिछिया पहनने के पीछे खास साइंटिफिक लॉजिक है, पैर की इस नस का संबंध गर्भाशय और दिल से होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और रीप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत बनता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 22 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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भारतीय संस्कृति में महिलाओं के सजने-सवंरने और आभूषण पहनने की परंपरा सदियों पुरानी है. सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पहने जाने वाले इन गहनों का अपना एक अलग महत्व हैं. पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाली बिछिया को आमतौर पर शादी-शुदा महिला की पहचान या धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाता है. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों में बिछिया पहनने का संबंध सिर्फ परंपरा या खूबसूरती से नहीं है. इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प और गहरा विज्ञान छिपा है. आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर थेरेपी के अनुसार, पैर की उंगली में चांदी की बिछिया पहनने से महिलाओं के स्वास्थ्य को कई बड़े फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण.

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दूसरी उंगली को क्यों चुना जाता है?

बिछिया हमेशा पैर की दूसरी उंगली में ही पहनाई जाती है. एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी के सिद्धांत के मुताबिक शरीर के अलग-अलग हिस्से पैरों के अलग-अलग पॉइंट्स से जुड़े होते हैं. और पैर की इस दूसरी उंगली को महिलाओं के प्रजनन तंत्र से जुड़ा एक खास बिंदु माना जाता है, आयुर्वेद के मुताबिक इस उंगली पर हल्का और लगातार दबाव पड़ने से पेल्विक एरिया यानी पेट के निचले हिस्से में बल्ड सर्कुलेशन बेहतर रहता है. 

एक्यूप्रेशर थेरेपी से है कनेक्शन

एक्यूप्रेशर एक पारंपरिक चिकित्सा पद्दति है, जिसमें शरीर के खास बिंदुओं पर दबाव डालकर दर्द से राहत और बेहतर ब्लड फ्लो का दावा किया जाता है. बिछिया पहनने से पैर की उंगली पर लगातार हल्का दबाव बना रहता है, जो चलने-फिरने के दौरान और भी बढ़ जाता है. पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक इस निरंतर दबाव से नसों में उत्तेजना बनी रहती है, जिससे मासिक धर्म चक्र को नियमित रखने और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है.

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चांदी की धातु को क्यों दी जाती है प्राथमिकता?

बिछिया लगभग चांदी की ही बनाई जाती है, सोने की नहीं. इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि चांदी एक अच्छा विद्युत सुचालक तत्व मानी जाती है. आयुर्वेद में चांदी को शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली धातु माना गया है, जिससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है. इसके अलावा आधुनिक विज्ञान में भी यह बात प्रमाणित है कि चांदी में हल्के एंटी-माइक्रोबियल यानी बैक्टीरिया रोकने के गुण पाए जाते हैं, जिससे पैरों को संक्रमण से बचाने में भी कुछ मदद मिल सकती है. 

पैरों के स्वास्थ्य से जुड़ा कारण

एक और दिलचस्प कारण यह भी है कि नियमित रूप से बिछिया पहनने से महिलाएं अपने पैरों और उंगलियों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, जिससे किसी चोट, सूजन या बदलाव का जल्दी पता लग सकता है. कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पारंपरिक गहनों का यह चलन दरअसल पुराने समय में एक तरह से शरीर पर ध्यान बनाए रखने और महिलाओं के बीच एक सामाजिक पहचान कायम करने का जरिया होगा.  

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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