Saudi-UAE Tension: कब कब एक-दूसरे से लड़ चुके सऊदी अरब और यूएई, जानें कौन ज्यादा ताकतवर?

Saudi-UAE Tension: कब कब एक-दूसरे से लड़ चुके सऊदी अरब और यूएई, जानें कौन ज्यादा ताकतवर?

Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच एक बार फिर से झड़प शुरू हो चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि सऊदी अरब और यूएई पहले कब-कब लड़ चुके हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Jan 2026 07:44 PM (IST)
Saudi-UAE Tension: नए साल की शुरुआत में ही यमन में लंबे समय से चल रहे युद्ध में एक बार फिर से तीखा मोड़ ले लिया है. दरअसल सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यूएई के समर्थित Southern Transitional Council के ठिकानों पर हवाई हमले किए. इसी बीच आइए जानते हैं कि सऊदी अरब और यूएई पहले कब एक दूसरे से लड़ चुके हैं और साथ ही इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है.

गंभीर विवादों का इतिहास 

वैसे तो सऊदी अरब और यूएई ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर सीधा युद्ध नहीं लड़ा है लेकिन उनके रिश्ते टकराव से आजाद नहीं हो रहे हैं. सबसे शुरुआती टकराव में से एक बुरैमी  विवाद था, जो 1952 से 1955 के बीच चला. यह अल बुरैमी नखलिस्थान को लेकर एक क्षेत्रीय संघर्ष था जिसमें सऊदी अरब और उस समय ब्रिटिश संरक्षित ट्रूसियल स्टेट्स शामिल थे. बाद में 1974 की जेद्दा संधि ने औपचारिक रूप से सऊदी अरब और यूएई के बीच सीमाओं का सीमांकन किया. 

यमन संकट 

सबसे गंभीर टकराव में से एक इस टकराव में दोनों देशों ने शुरू में हुथी विद्रोहियों से एक साथ लड़ाई लड़ी थी. वक्त के साथ उनके रणनीतिक लक्ष्य अलग हो गए.  सऊदी अरब में यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन किया जबकि यूएई ने दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद का समर्थन किया, जो दक्षिणी यमन के लिए आजादी चाहती है. 

दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच यह तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया जब सऊदी अरब ने कथित तौर पर यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर यूएई से जुड़े हथियारों की खेप पर हमला किया. इसके बाद सऊदी समर्थित और यूएई समर्थित बलों के बीच सीधी झड़प हुई.

सऊदी अरब की ताकत 

अगर पारंपरिक शक्ति की नजर से देखें तो सऊदी अरब का दबदबा काफी ज्यादा है. उसके पास ढाई लाख से ज्यादा सक्रिय सैन्य कर्मी हैं. इसी के साथ वह रक्षा पर सालाना लगभग 75 बिलियन डॉलर खर्च करता है. इस साम्राज्य के पास f-15 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे एडवांस्ड लड़ाकू जेट, भारी बख्तरबंद वाहन और मिसाइल सिस्टम है. इसी के साथ विशाल तेल भंडार और भौगोलिक आकर इस देश के आर्थिक और रणनीतिक रूप में उसे काफी बड़ा बनाते हैं. 

यूएई की ताकत 

यूएई की सेना काफी ज्यादा छोटी है. यूएई के पास लगभग 65000 सैनिक हैं. लेकिन खास बात यह है कि इसे इस क्षेत्र की सबसे प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस्ड सेनाओं में से एक माना जाता है. अक्सर लिटिल स्पार्टा के नाम से जाने जाने वाले यूएई ने यमन, लीबिया और दूसरे विदेशी दखल में ऑपरेशनल असर दिखाया है. 

आर्थिक रूप से यूएई अपनी क्षमता से ज्यादा असर डालता है. उसके सॉवरेन वेल्थ फंड जिनकी कुल कीमत लगभग डेढ़ ट्रिलियन डॉलर है, दुनिया के सबसे ज्यादा डायवर्सिफाइड फंड में से है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 03 Jan 2026 07:43 PM (IST)
Saudi Arabia Yemen War Saudi-UAE Tension
