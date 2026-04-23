सऊदी अरब से भारत तक बिछाई जाए पाइपलाइन तो किन देशों से गुजरेगी, इसमें कितना खर्च आएगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान तनाव के चलते खाड़ी देशों ने तेल निर्यात रणनीति बदली.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खतरे से बचने के लिए पाइपलाइन पर जोर.

सऊदी से भारत तक 'MEIDP' पाइपलाइन परियोजना पर फिर से तेज हुई चर्चा.

लंबी और गहरी पानी के नीचे की पाइपलाइन बिछाना बड़ी चुनौती.

दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा 'चोकपॉइंट' यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इन दिनों भारी तनाव के साये में है. फरवरी 2026 में ईरान के साथ बढ़ते गतिरोध के चलते जब इस समुद्री मार्ग के बंद होने का खतरा मंडराया, तो खाड़ी के अरब देशों ने अपनी तेल निर्यात रणनीति को पूरी तरह से बदलने का साहसी निर्णय लिया. अब सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देश पोर्ट निर्भरता छोड़कर पाइपलाइन आधारित ऊर्जा गलियारों पर जोर दे रहे हैं.

इसी क्रम में 'सऊदी अरब से भारत' तक एक विशाल पाइपलाइन बिछाने की चर्चा फिर से तेज हो गई है, जो न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करेगी, बल्कि होर्मुज के भू-राजनीतिक खतरों को भी हमेशा के लिए दरकिनार कर देगी.

होर्मुज में क्यों पड़ी पाइपलाइन संचालन की जरूरत?

दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है. रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल का आवागमन इसी संकरे समुद्री मार्ग से होता है. फरवरी 2026 में ईरान के साथ उपजे तनाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यदि यह रास्ता बंद होता है, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति ठप हो सकती है. यही कारण है कि अरब देशों ने अपनी पुरानी पाइपलाइनों को फुल क्षमता पर संचालित करना शुरू कर दिया है और नई पाइपलाइनों की योजनाओं को युद्धस्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं. यह कदम केवल तात्कालिक संकट से निपटने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए एक ठोस सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है.

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सऊदी-भारत ऊर्जा गलियारे के बीच में कितने देश?

सऊदी अरब से भारत तक पाइपलाइन बिछाने की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 'मिडल ईस्ट टू इंडिया डीपवाटर पाइपलाइन' (MEIDP) के नाम से जाना जाता है. इस पाइपलाइन का शुरुआती बिंदु सऊदी अरब होगा. वहां से यह पाइपलाइन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान जैसे ट्रांजिट देशों से होकर गुजरेगी. ओमान के रास अल-जिफान (Ras Al-Jafan) से यह पाइपलाइन गहरे अरब सागर में प्रवेश करेगी और समुद्र के नीचे से होती हुई भारत के गुजरात तट, विशेषकर पोरबंदर या पास के किसी तटीय क्षेत्र पर समाप्त होगी. यह मार्ग होर्मुज के संवेदनशील क्षेत्र को पूरी तरह से बाईपास कर देता है, जिससे तेल का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है.

परियोजना की लंबाई और चुनौतियां

यह परियोजना करीब 1,200 से 2,000 किलोमीटर लंबी है. समुद्र के नीचे इतनी लंबी और गहरी पाइपलाइन बिछाना इंजीनियरिंग की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. डीपवाटर पाइपलाइन होने के कारण इसमें दबाव को नियंत्रित करना और समुद्र की तलहटी में पाइपों को सुरक्षित रखना सबसे कठिन काम है. सऊदी अरब अपनी 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' का उपयोग करके तेल को लाल सागर के यानबू (Yanbu) बंदरगाह तक लाता है, जहां से इसे समुद्र के रास्ते टैंकरों या नई प्रस्तावित पाइपलाइन के जरिए सीधे भारत तक पहुंचाने की तकनीक पर काम किया जा रहा है. सुरक्षा और तकनीकी स्थिरता इस परियोजना के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं.

इस परियोजना में कितना आएगा खर्चा?

वित्तीय दृष्टिकोण से यह दुनिया की सबसे महंगी ऊर्जा परियोजनाओं में से एक होगी. केवल ओमान/यूएई से भारत तक गैस या तेल पाइपलाइन बिछाने का अनुमानित खर्च लगभग 5 बिलियन डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 40,000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है. यदि इस परियोजना में भविष्य में रिफाइनरी का काम भी शामिल किया जाता है, तो लागत 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है.

हालांकि, यह निवेश दीर्घकालिक बचत का मार्ग प्रशस्त करेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस पाइपलाइन के चालू होने से भारत को एलएनजी आयात की तुलना में प्रति वर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपये की भारी बचत हो सकती है.

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