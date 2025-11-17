हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSaudi Arabia Bus Accident: उमराह करने जाने वालों का बीमा करवाती है सऊदी सरकार, जानें मौत के बाद परिवार वालों को कितने मिलेंगे?

Saudi Arabia Bus Accident: उमराह करने जाने वालों का बीमा करवाती है सऊदी सरकार, जानें मौत के बाद परिवार वालों को कितने मिलेंगे?

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में उमराह के लिए जा रहे लोगों की बस की टक्कर होने से 42 लोगों की मौत की आशंका है. आइए जानें कि सऊदी सरकार जो बीमा कराती है, उसमें इनके परिवारों को कितना पैसा मिलेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

Saudi Arabia Bus Accident: मक्का से मदीना की ओर बढ़ रही एक यात्री बस सोमवार (17 नवंबर 2025) को एक डीजल से भरे टैंकर से भिड़ गई. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि 42 भारतीय उमराह यात्रियों के मौत के शिकार होने की आशंका जताई जा रही है. शुरुआती जानकारी की मानें तो हादसा मुफरीहाट नाम की जगह पर हुआ है. बस में सवार सभी लोग हैदराबाद से उमराह के लिए गए थे. यात्रियों पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी बताए जा रहे हैं. 

जब भी मुस्लिम सऊदी अरब उमराह के लिए जाते हैं तो वहां की सरकार उनका बीमा कराती है, ऐसे में जानने वाली बात यह है कि आखिर मौत के बाद परिवार वालों को कितने रुपये मिलेंगे.

हादसे में परिवार को कितना मिलेगा पैसा

सऊदी अरब में उमराह करने जाने वालों के लिए एक ऐसी बीमा व्यवस्था लागू है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ठीक-ठीक जानते हैं, लेकिन जब किसी तीर्थयात्री के साथ गंभीर हादसा हो जाता है, तब यही बीमा उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत बनता है. आखिर बीमा में कितना पैसा मिलता है? किन हालात में मिलता है? और क्या भारत सरकार भी कोई मदद देती है? चलिए जानें.

वीजा के साथ मिलता है बीमा

उमराह वीजा मिलने के साथ सऊदी अरब अपने यहां आने वाले हर तीर्थयात्री को एक अनिवार्य बीमा देता है. यह बीमा अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वीजा के साथ स्वतः जुड़ा होता है. सऊदी सरकार का उद्देश्य यही है कि मक्का और मदीना पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को इलाज, दुर्घटना या किसी अनहोनी की स्थिति में तुरंत और पूरी तरह सुरक्षा मिले.

कितने रुपये तक का होता है बीमा

यह बीमा तीर्थयात्री के सऊदी अरब पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है और पूरे 30 दिनों तक वैध रहता है. इस दौरान यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, कोविड-19 की तरह अगर आपात स्थिति आती है, या किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो इसका खर्च इस बीमा के तहत कवर किया जाता है. इस बीमा का अधिकतम कवरेज SR 100,000 (लगभग 22 लाख रुपये) तक है. इतना बड़ा कवरेज इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी तीर्थयात्री को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.

निधन के बाद परिवार को कितने रुपये मिलते हैं?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तीर्थयात्री की सऊदी अरब में मृत्यु हो जाती है, तो यही बीमा पॉलिसी उसके परिवार को SR 100,000 का भुगतान करती है. सऊदी कानून के अनुसार, हज-उमराह के दौरान मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार आमतौर पर वहीं किया जाता है, लेकिन बीमा की पूरी राशि परिवार को दी जाती है. यह पैसा सीधे बीमा प्रदाता कंपनी- जैसे तवुनिया के जरिए जारी किया जाता है.

भारत सरकार भी करती है मदद

इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से मदद देती है. विदेश में कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत विदेश में काम या यात्रा पर गए भारतीय की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है. इस योजना में मृतक का पार्थिव शरीर भारत वापस भेजने का खर्च भी शामिल होता है, जो कई परिवारों के लिए भारी आर्थिक राहत साबित होता है.

यह भी पढ़ें: किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Bus Accident Indian Umrah Pilgrims Accident Umrah Pilgrims Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
Nayanthara Net Worth: 100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget