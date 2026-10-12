साड़ी का बिजनेस शुरू करना है? सूरत के किन बाजारों में मिलता है सही भाव

अगर आप साड़ी का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो माल खरीदने के लिए गुजरात का सूरत शहर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. सूरत देश के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्रों में शामिल है, जहां साड़ियों की कई वैरायटी, डिजाइन और बजट के हिसाब से माल मिलता है. यहां से छोटे दुकानदार, ऑनलाइन विक्रेता और घर से कारोबार शुरू करने वाले लोग होलसेल में साड़ियां खरीद सकते हैं.

हालांकि इसके साथ आपको सही बाजार चुनने के अलावा कपड़े की गुणवत्ता, डिजाइन, न्यूनतम ऑर्डर और ट्रांसपोर्ट खर्च को समझना भी जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं साड़ी का बिजनेस शुरु करने के लिए सूरत के किन बाजारों में आपको बेहतरीन भाव मिल सकता है.

सूरत टेक्सटाइल मार्केट

सूरत टेक्सटाइल मार्केट शहर के प्रमुख कपड़ा व्यापार क्षेत्रों में गिना जाता है. यहां साड़ियों के साथ ड्रेस मटेरियल और दूसरे टेक्सटाइल उत्पादों के भी कई बेहतरीन विकल्प मिलते हैं. अगर आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो अलग-अलग दुकानों पर डिजाइन, फैब्रिक और कीमतों की तुलना करना फायदेमंद रहेगा. वहीं खरीदारी से पहले इस बात कि जानकारी जरूर लें कि एक डिजाइन में कितनी साड़ियां लेनी होंगी और क्या अलग-अलग डिजाइन मिलाकर ऑर्डर दिया जा सकता है.

न्यू टेक्सटाइल मार्केट

न्यू टेक्सटाइल मार्केट सूरत के प्रमुख कपड़ा व्यापार क्षेत्रों में से एक है. यहां विभिन्न प्रकार के कपड़ों और साड़ियों के थोक विक्रेता आपको आसानी से मिल जाते हैं. सिंथेटिक, प्रिंटेड और पार्टीवियर साड़ियों जैसे विकल्पों के लिए अलग-अलग दुकानदारों से जानकारी लेना बेहतर होगा. बाजार में पहुंचकर केवल पहली दुकान की कीमत पर फैसला न करें. एक ही तरह की साड़ी के लिए कई विक्रेताओं से रेट लेने पर आपको कीमत और क्वालिटी का बेहतर अंदाजा मिल सकता है.

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रिंग रोड टेक्सटाइल मार्केट

रिंग रोड सूरत का एक टेक्सटाइल व्यापार क्षेत्र है, जहां कपड़े के कई थोक कारोबारी मिलते हैं. साड़ी का स्टॉक खरीदने से पहले यहां अलग-अलग दुकानों में उपलब्ध वैरायटी और कीमतों की तुलना करना खरीद के ले बेहतर होगा. खासकर यदि आप रोजमर्रा में पहनी जाने वाली साड़ियों, प्रिंटेड डिजाइन या बजट रेंज में माल तलाश रहे हैं, तो विक्रेताओं से कैटलॉग और होलसेल रेट की जानकारी लें.

मिलेनियम मार्केट

मिलेनियम मार्केट भी सूरत के कपड़ा कारोबार से जुड़े बाजारों में शामिल है. यहां साड़ी और अन्य टेक्सटाइल उत्पादों के कारोबारियों से संपर्क करने का विकल्प तलाश सकते हैं. खरीदारी से पहले संबंधित दुकान की साड़ी रेंज, स्टॉक की उपलब्धता और बिलिंग व्यवस्था की जानकारी जरुर लें. यदि आप ऑनलाइन साड़ी बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसी वैरायटी चुनें जिसकी तस्वीरें, रंग और वास्तविक कपड़ा ग्राहकों के अनुसार हो.

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