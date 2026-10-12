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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसाड़ी का बिजनेस शुरू करना है? सूरत के किन बाजारों में मिलता है सही भाव

साड़ी का बिजनेस शुरू करना है? सूरत के किन बाजारों में मिलता है सही भाव

अगर आप साड़ी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए सूरत एक बड़ा होलसेल केंद्र है. ऐसे में अगर आप सूरत से माल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो जानें यहां के प्रमुख बाजारों के बारे में.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Oct 2026 09:08 AM (IST)
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अगर आप साड़ी का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो माल खरीदने के लिए गुजरात का सूरत शहर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. सूरत देश के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्रों में शामिल है, जहां साड़ियों की कई वैरायटी, डिजाइन और बजट के हिसाब से माल मिलता है. यहां से छोटे दुकानदार, ऑनलाइन विक्रेता और घर से कारोबार शुरू करने वाले लोग होलसेल में साड़ियां खरीद सकते हैं.

हालांकि इसके साथ आपको सही बाजार चुनने के अलावा कपड़े की गुणवत्ता, डिजाइन, न्यूनतम ऑर्डर और ट्रांसपोर्ट खर्च को समझना भी जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं साड़ी का बिजनेस शुरु करने के लिए सूरत के किन बाजारों में आपको बेहतरीन भाव मिल सकता है.

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सूरत टेक्सटाइल मार्केट

सूरत टेक्सटाइल मार्केट शहर के प्रमुख कपड़ा व्यापार क्षेत्रों में गिना जाता है. यहां साड़ियों के साथ ड्रेस मटेरियल और दूसरे टेक्सटाइल उत्पादों के भी कई बेहतरीन विकल्प मिलते हैं. अगर आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो अलग-अलग दुकानों पर डिजाइन, फैब्रिक और कीमतों की तुलना करना फायदेमंद रहेगा. वहीं खरीदारी से पहले इस बात कि जानकारी जरूर लें कि एक डिजाइन में कितनी साड़ियां लेनी होंगी और क्या अलग-अलग डिजाइन मिलाकर ऑर्डर दिया जा सकता है.

 न्यू टेक्सटाइल मार्केट

न्यू टेक्सटाइल मार्केट सूरत के प्रमुख कपड़ा व्यापार क्षेत्रों में से एक है. यहां विभिन्न प्रकार के कपड़ों और साड़ियों के थोक विक्रेता आपको आसानी से मिल जाते हैं. सिंथेटिक, प्रिंटेड और पार्टीवियर साड़ियों जैसे विकल्पों के लिए अलग-अलग दुकानदारों से जानकारी लेना बेहतर होगा. बाजार में पहुंचकर केवल पहली दुकान की कीमत पर फैसला न करें. एक ही तरह की साड़ी के लिए कई विक्रेताओं से रेट लेने पर आपको कीमत और क्वालिटी का बेहतर अंदाजा मिल सकता है.

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रिंग रोड टेक्सटाइल मार्केट

रिंग रोड सूरत का एक टेक्सटाइल व्यापार क्षेत्र है, जहां कपड़े के कई थोक कारोबारी मिलते हैं. साड़ी का स्टॉक खरीदने से पहले यहां अलग-अलग दुकानों में उपलब्ध वैरायटी और कीमतों की तुलना करना खरीद के ले बेहतर होगा. खासकर यदि आप रोजमर्रा में पहनी जाने वाली साड़ियों, प्रिंटेड डिजाइन या बजट रेंज में माल तलाश रहे हैं, तो विक्रेताओं से कैटलॉग और होलसेल रेट की जानकारी लें.

मिलेनियम मार्केट

मिलेनियम मार्केट भी सूरत के कपड़ा कारोबार से जुड़े बाजारों में शामिल है. यहां साड़ी और अन्य टेक्सटाइल उत्पादों के कारोबारियों से संपर्क करने का विकल्प तलाश सकते हैं. खरीदारी से पहले संबंधित दुकान की साड़ी रेंज, स्टॉक की उपलब्धता और बिलिंग व्यवस्था की जानकारी जरुर लें. यदि आप ऑनलाइन साड़ी बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसी वैरायटी चुनें जिसकी तस्वीरें, रंग और वास्तविक कपड़ा ग्राहकों के अनुसार हो.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 09:08 AM (IST)
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