हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNational Unity Day 2025: पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं... गांधी जी को लेकर ऐसा क्यों बोले थे सरदार पटेल?

National Unity Day 2025: पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं... गांधी जी को लेकर ऐसा क्यों बोले थे सरदार पटेल?

National Unity Day 2025: सरदार पटेल और महात्मा गांधी के बीच का संबंध काफी दिलचस्प रहा, जिसमें हमेशा सम्मान का भाव निश्चित था. फिर पटेल ने ऐसा क्यों कहा कि पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं?

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 30 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

National Unity Day 2025: भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती की तैयारियां हो चुकी हैं. 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस साल सरदार पटेल की जयंती को खास बनाने के लिए पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. दरअसल,  बेहद अनोखे और बेहतरीन व्यक्तित्व वाले सरदार पटेल ने अखंड भारत के सपने को सच कर दिखाया था.  

सरदार पटेल ने आजादी के बाद कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक सभी रियासतों को एक करने का मुश्किल काम किया था. दूसरों की प्रेरणा रहे पटेल के जीवन में महात्मा गांधी उनके मार्गदर्शक थे. महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच संबंध असहमतियों से भरा था. दोनों कई बातों को लेकर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी राय भी रखते थे, लेकिन एक-दूसरे के प्रति सम्मान भाव से. फिर सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को लेकर ऐसा क्यों कहा कि पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं और इसके पीछे आखिर क्या कारण था? आइए जानते हैं ये किस्सा.

गांधी ने क्यों रखा आमरण अनशन ?

ये किस्सा साल 1948 का है, जब भारत को बंटवारे का ताजा जख्म मिला था. देश का माहौल काफी हिंसक और अस्थिर था. ऐसे में गांधी जी को जगह-जगह पर आगजनी और दंगों की लगातार खबरें मिल रही थी. हद तो तब हो गई, जब उनके पुराने डॉक्टर साथी को अपना घर छोड़ना पड़ा. ऐसे में हालातों को देखते हुए गांधी जी ने उपवास की ठानी लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं बना और दंगे नहीं रुके. इसके बाद उन्होंने 13 जनवरी, 1948 को अनिश्चितकाल के लिए उपवास करने का फैसला लिया. गांधी जी के इस फैसले को लेकर सभी नेता और आम लोग चिंतित हो गए थे क्योंकि उस समय उनकी शारीरिक स्थिति मजबूत नहीं थी.

पटेल ने क्यों कही ये बात ?

गांधी जी और पटेल के बीच कई बातों को लेकर असहमति थी, खासतौर पर पाकिस्तान को बंटवारे के दौरान बकाया रकम देने और पंडित नेहरू के कुछ फैसलों को लेकर भी, फिर भी एक दूसरे के प्रति सम्मान वैसा ही था. ऐसे में गांधी जी के आमरण अनशन की बात सुनकर सरदार पटेल भी बेहद हैरान रह गए थे. गांधी जी के इस आत्मशक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर वह समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कमजोरी और इस शारीरिक अवस्था में भी गांधी जी कैसे अनशन कर सकते हैं. इसलिए पटेल ने गुस्से और दर्द के भाव में कहा कि पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं. पटेल के इन शब्दों में गांधी जी के लिए अपमान नहीं बल्कि बेहद चिंता और उनकी आत्मशक्ति और साहस पर हैरानी का भाव था.

इसे भी पढ़ें :इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 30 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Mahatma Gandhi Sardar Vallabhbhai Patel Sardar Patel 150th Birth Anniversary National Unity Day 31 October
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
टेलीविजन
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget